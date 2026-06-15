株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、ガラス施工会社・ガラス加工会社・自動車ガラス事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「ガラスM&A総合センター」を開設しました。

対象は、建築ガラス施工、ガラス加工、サッシ・建具関連、自動車ガラス、フィルム施工、鏡・内装ガラス、複層・合わせ・強化ガラスなど、ガラス関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

ガラスM&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://glass-ma-center.jp/

■開設の背景

ガラス業界では、経営者の高齢化、後継者不在、施工技能者の採用難、設備更新、建設会社・工務店との継続取引、品質対応や保証履歴の承継など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

ガラス会社の価値は、決算書だけでは判断できません。現調、採寸、施工図、番付、加工、搬入、取付、シーリング、保険対応、設備・在庫・仕入条件まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

ガラスM&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、ガラス業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

ガラスM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■ガラス会社のM&Aで整理すべき論点

ガラス会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「施工体制、加工設備、仕入先、在庫、品質対応、顧客紹介網をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・建築ガラス施工、加工、自動車ガラス、フィルム、サッシ店、鏡・内装ガラスなどの事業内容

・CNC切断、面取り、穴あけ、異形、強化・合わせ、複層、搬送設備、保守履歴

・現調、採寸、施工図、番付、搬入・揚重、安全書類、ガラス施工技能士、協力会社網

・元請、工務店、管理会社、サッシ店、整備工場、保険会社の紹介網と受注残

・フロート、型板、網入り、Low-E複層、合わせ、強化、防火・防犯品番、板厚別在庫

・再施工率、破損率、保証履歴、瑕疵対応、シーリング、納まり判断

・現場管理者、技能者、見積担当、施工中案件、顧客挨拶、引継ぎ可能性

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：ガラスM&A総合センター

URL：https://glass-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：建築ガラス施工、ガラス加工、サッシ・建具関連、自動車ガラス、フィルム施工、鏡・内装ガラス、複層・合わせ・強化ガラスなど

特徴：ガラス業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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