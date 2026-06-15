民間宇宙開拓時代到来！！ASTRAX代表TAICHIが星の杜高等学校で第2回目「弾道宇宙体験旅行：ヴァージンギャラクティック＆ブルーオリジンの宇宙船概論（数分間の宇宙体験が人生を変える）」の講義を実施

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