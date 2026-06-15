民間宇宙開拓時代到来！！ASTRAX代表TAICHIが星の杜高等学校で第2回目「弾道宇宙体験旅行：ヴァージンギャラクティック＆ブルーオリジンの宇宙船概論（数分間の宇宙体験が人生を変える）」の講義を実施
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、2026年5月15日に栃木県宇都宮市にある学校法人宇都宮海星学園星の杜中学校・高等学校（場所：栃木県宇都宮市、学校長：小野田一樹）で、高校一年生に向けて『宇宙ビジネス論（民間宇宙開拓教育）』の第2回目の講義を行いました。
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【第2回講義概要】
当日は、全9回にわたる本講義の第2回目として、弾道宇宙体験旅行：ヴァージンギャラクティック＆ブルーオリジンの宇宙船概論（数分間の宇宙体験が人生を変える）について、約50分の講義を行いました。
講義タイトル 第2回目『弾道宇宙体験旅行：ヴァージンギャラクティック＆ブルーオリジンの宇宙船概論（数分間の宇宙体験が人生を変える）』
講義内容 飛行機型宇宙船「ユニティ」とロケット型宇宙船「ニューシェパード」の宇宙船の仕組みや違いを学ぶ。
到達目標 数分間の宇宙体験がもたらす価値と、そこから生まれるサービスやビジネスを考えられるようになる。
講師 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
開催日時 5月15日（金）14時35分～15時25分
開催場所 学校法人宇都宮海星学園 星の杜中学校・高等学校集会室
対象 星の杜高等学校１年生
【講義の感想】
??宇宙船に乗るためにはたくさんのお金がかかる、意外と短時間で宇宙に行ける、病気の方やYouTuberなどたくさんの人が宇宙に行っている。惑星めぐりをしてみたい。宇宙に行ったらこれからの目標を習字で書いてみてほしいです。
??約15億の賞金レース優勝の末、ヴァージングループの会長はリチャード・ブランソンは、パイロット以外はヘルメットなしのつなぎだけで乗れる宇宙船を作る。テキサス州から、パイロット2人を含む6人乗り行き帰りは40分ずつ、宇宙を体験するのは4分程。ニュー型の宇宙船はパイロットなしの6人乗りで、飛行時間僅か10分、行き帰りは2分半ずつ、大きな窓で宇宙を体験するのは5分程。髪を染めたり、バレーの技を行ったり。5/15は80枚。
??宇宙に行く値段が1億2000万円ということを聞いてびっくりしました。たったの10分間だけなのにこの10分間で人生が変わると言っていたのでどれだけすごいのか体験してみたいと思いました。全力で走ってほしい。
??90秒で宇宙にいけると聞いてびっくりしましました。泳ぐ。やってほしいこと：縄跳び。
??スペースシップは飛行機で飛んで分離してから1分半で宇宙につくニューシェパードラーメン食べる料理(ある意味宇宙食)宇宙でしてほしいこと→宇宙空間で料理を作りその料理を私達が食べることアンサリXプライズという名前の大会スペースポート。
??宇宙は無重力ではないということ。ショートドラマ作ってほしい。
??宇宙に行く事で地球では感じられない体験や経験をすることは、気づきを得る事においてとても大切だと思った宇宙に行ってみたいと感じました。宇宙で麻雀、宇宙で腹踊り、宇宙で炭治郎のコスプレ、宇宙から地球への愛を叫ぶ、宇宙ではや着替え選手権。
??ヴァージンギャラクティックと契約を組んだ。八百人くらいが全額支払い済みで待っている状態。いま10年経っている状態。スペースポートアメリカがある場所はアメリカ合衆国のニューメキシコ州にある。宇宙でやってほしいことは、宇宙から見た本物の地球を見たい。あと無重力空間でオーバーヘッドしてほしいドリブルも空中でやってほしい。宇宙船搭乗券のチケットは今買うと1億2000万円かかる。昔は円高で安かった。ブルーオリジンのニュー・シェパードはロケット型。飛行時間10分で違う自分になることができる。やっぱりこの飛行船でもグライダーを開いて着地することができる。お客さんだけの宇宙船がある。運転手なしのがある。宇宙船の中はLEDがあっておしゃれなんだけど、椅子も椅子のスペースもあり結構乗りやすい感じがする。アメリカの南の方にある。
??メントスコーラ、ドッチボール、サッカー、野球、ピタゴラスイッチ、だるまさんが転んだ。
??日本は遅れている。世界は国→民間へ。日本の宇宙開発は税金が使われていることを知った。宇宙で水族館をやりたい。
??数少ない宇宙船の仕組み違いが分かって、宇宙がほんとに身近になっていってて面白いし、宇宙船のチケットを買う人が多いのはそれだけみんなが宇宙に興味があるってことだから、いつか身近に行った人がこの先出てくるのを聞くのもまた面白い！世界初の宇宙でバレーボールの試合、ドッチボール、バレーボール、宇宙からインスタライブ、ジェットコースターよりも強い重力(G)で90秒間飛ぶ。
??＜TAICHIさんにやってほしいこと＞百人一首（かるたが舞うのが綺麗そう。難易度も高そう）。
??無重力の中でダンスを踊って欲しい。あとは空中で走ってみて欲しい。今は宇宙船がすごく量産されているのだと知ることができた。ロケット式の宇宙船もあると聞いて、逆に今まで知ってる宇宙船がロケットだったから飛行機型の宇宙船があるのかととても驚いた。1億2000万ものお金がかかると聞いて、やっぱり高いんだなと思った。けど、これから量産されていけばどんどん安くなってくれるのかなとワクワクした。ダンスしてみたい。叫んでみたい。友達の意見:写真を撮って欲しい。絵を書いてみて欲しい。
??今では、様々な民間会社がロケットを開発しお客さんを宇宙に送っている。書いてあったものが消えました。
??今は宇宙に行くのに1億円以上かかると知って驚いた。また、宇宙にいれる時間はたったの4分間だと知り、予想以上に短かった。宇宙でスポーツをやって欲しい。
??動画配信、マッハ3のスピードで90秒で宇宙にいけるニューシェパードは約10分。
??宇宙ビジネス講和は結構面白くてムキになってしまいます。とても楽しい授業です。自分も宇宙船に乗って人生変えたいです笑自分が乗る時は1億2000万円ではなく1000円なら乗りたいです。笑自分なら世界初で炭酸飲料を飲みたいです笑あと空中でドリブルをしたいです。宇宙船に乗り、pkをしたいライト兄弟が初飛行機を作った。1093年に作った。アンサリXプライズ(賞金レース)二週間以内に二回1000万ドルもらえる優勝したらスケールドコンポジッツのスペースシップ1が優勝した。飛行機にしたに飛行船が乗っているサーリチャードチャールズニコラスブランソンがもっと大きい飛行船を作り観光用で作ろうと計画した。本もたくさんあるヴァージンギャラクティックスペースシップ2(ユニティ)を作った。スペースシップ2はすぐ高度100キロのとこに着くアナウンスのあとベルトを外し、無重力体験をすることができる。椅子の角度もかわり、常に楽の状態で居れそうな気がする。15年前の動画。パージンギャラクティックの社員が初めて乗車した。1分30秒で宇宙に行くことができる。宇宙船が回転している。宇宙に入れるのは4分間。グライダーのように風に乗って降りている。
??宇宙に行って戻ってくるまでに10分とかで訓練期間が短いことに驚きました。地球を見る、ダンス、楽器を弾く、ねるねるねるね。
??楽しそう。粘土で宇宙人作って置いてくる、コーヒー作る、スポーツ。
??デルタは週に2回飛べるようになったのを知って、1ヶ月に一回だった時よりも進歩しているのがすごいと思った。宇宙から帰ってきるときには燃料なくなるため、風に乗って帰ってくることを初めて知った。宇宙に行っている人を動画で見て、本当に宇宙に行った人がいるんだと実感した。ロケットの場合操縦士がいないことに驚いた。宇宙は本当に真っ暗で静寂に見えた。たいちさんには宇宙で、貧困の人々や病気に苦しんでいる人たちの募金を呼びかけて、注目されるだろうの宇宙で苦しんでいる人々の支えになることをしてほしい。宇宙に(自分には無理だ､､と思っていても)本当に行きたいという人を募集して、その人のために宇宙で募金を知らせ、その人が行けるように夢の実現を助ける。前に飛行機に乗ったときに、下に見える地形が日本の地図と照り合わせると同じ形で、場所とあっていたのが印象的だったので、宇宙に行ったら宇宙から日本列島を見てみたい。宇宙の匂いを知りたい、嗅いでみたい。
??実際の宇宙旅行の動画を見て、解像度が上がった。宇宙初でやりたいことは、誰もやらないくらいめっちゃくだらないこと。特に思いつかなかったです。プリクラ撮る、ボルトより早く走る、プリン食べ比べ。
??わずか90秒で無重力空間に行けてしまうこと。離陸から着陸までの飛行時間10分！私なら無重力でバレーボールの速攻をやりたい。重力が6Gや3Gと言っていたので、どれほど圧がかかるのか実際に試してみたいと思った。バレーボールの速攻のマイナステンポ・コーヒーを淹れる。
??1億2千万やばい！！！ 動画をみてなんかめっちゃ宇宙楽しそうと思った。飛行時間10分！TWICE踊ってほしいです。
??宇宙船のすごさを知った。4人乗りから６人乗りになる。ロケット型だと１０分で宇宙から地球に戻ってきちゃう、宇宙船で水を浮かして飲んでみたい。宇宙でオーバーヘッドしてほしい。
??ダンス。
??シャボン玉作って欲しい。お手玉して欲しい。けん玉して欲しい。
??値段がものすごい高いことにびっくりした宇宙でメントスコーラ、バスケ。
??新しい体験で気づきを増やせる。宇宙船の中で浮いてみたい。
??離陸から着陸まで1時間半かかる政治とか一切なく自分で宇宙飛行を作った。今は簡単に宇宙に行けるということがわかりました。そして、宇宙に行きたい人はたくさんいて、お金もどんどん高くなってきているが、みんなが乗りやすくなってくると安くなっていくということがわかりました。サー・リチャード・チャールズ・ブランソン本を読む、髪を切る。宇宙に行くまでの訓練は２日。
??新しい宇宙船について動画を見てよくわかった。
??ティックトック撮ってほしい。
??現在も宇宙旅行のためのロケットが作られて言うとわかりました。10万人はすでに宇宙旅行の予約をしているとわかった。宇宙で料理して食べて歯磨き。
??宇宙にニトリを作って欲しい。
??ヘルメットなしで宇宙船に乗れることがびっくりした。
??もう一般の人で宇宙に行ってる人がいると知った地球を見る日常でやっていること（料理とか）。
??みんなが宇宙にいける時代が来ている事にとても興味があるが、少し不安でもある。Virgin Galacticで宇宙で新しいスポーツを作る。1903年ライト兄弟/ 1996～2004年締め切りアンサリXプライズ(26チーム) スケールドコンポジッツ(社長バート・ルータン)/ ヴァージンギャラクティック2010年成功/
??高すぎ。睡眠。
??宇宙について少し興味がわきました。
??宇宙にいくことはないと思ったけれど将来いけるチャンスがあるのかもしれないと思った。無重力飛行、ボールとかラケットを使うスポーツ。初だと少し怖い。
??宇宙で傘(日傘？)をさして、映画「メリーポピンズ」の場面を再現する。宇宙で、思い切りトリプルアクセル。
??ほんの数年の間に気軽に？宇宙に行けるような時代が来てるってことにおどろいた。いちばん長い人で20年も待つってすごい長いなと思った。宇宙の無重力空間でぷかぷかしてみたい宇宙でクラッカーパーンってやる。音がそのままなのかポーンって飛び出すのが気になる。
??宇宙船のしくみがわかった。（いつか死ぬ時が来たら宇宙で）死にたい。
??思ったよりたかった。日本を見つける、電話。日本を見つける。
??ロケットでも帰りはパラシュートで帰って来れちゃうんだなって思うと、すごいなと思った。たった10分の体験でも、こんなにも大きな感動を得られるってすごいなと思ったし、そのくらいアメリカとかでは当たり前な事になってきているんだなとおもった。訓練とか、どんな感じなのか受けてみたいなと思った。宇宙初のバレエとか？やってほしいこと→テーブルクロス引き、実験TikTok、インライ。
??今日は昔のロケットやその仕組みを知る事が出来ました。想像していたことと外れて驚きました。宇宙初のアイドルとして活動してみたいです。宇宙×茶道・宇宙は音のない世界・月に行くには訓練がある？・お手玉成功するのか気になりました。
??どんな宇宙船があるのか、それぞれの特徴がわかった。おもちゃの銃を撃ってどうなるか。
??私は絵を描くことが好きなので、世界初でお絵描きしてみたいです。絵を描く、be real撮ってほしい、散髪してほしい。
??宇宙に行くのには1億2000万円もかかってわずか10分で終わってしまうことを知った。でもその10分がとても大事だと分かった。サッカー、アクロバティック、５０ｍ走。
??宇宙船はかっこよくて操縦してみたいです。縄跳びで五十跳びしてみてほしい。
??宇宙に行くのは国がやっているのが一番安全で多くだと思っていた。しかし、民間でやっている宇宙事業も安全で、誰でも乗れるものになっていて驚いた。パーティー、映画鑑賞、自分は世界で初めて楽器を吹いた人になりたい。タイチさんにやってほしいこと、お抹茶を作る。1億2000万、ニューシェパード、脱出つき、見やすそう。
??動画とか見て、実際にイメージがわいた。一億二千万払える人になりたいと思いました。飛行時間10分短いので疲れなくていいと思いました。宇宙に犬を連れていく。やってほしいこと⇒生配信宇宙旅行。知っている人が宇宙に行く様子をリアルタイムで見たい。
??結婚式とか特別なイベントを宇宙でやるのいいなと思った。宇宙船でて宇宙を肌で実感してみる?
??ロケットの説明を聞いて宇宙旅行の身じかに感じた。最初値段を聞いた時に3億は、払えないと思ったが、スポンサーなど現実的に行ける方法など聞けてよかった。これはロケットだけではなく他のビジネスにも活用できると思うのでより良い方法を考えたい。宇宙に初めていく人は、自分と地球の写真を撮りたがると思うので遊園地のジェットコースターの間に取られて欲しかったらお金を払うみたいな制度を作ると、稼げると思うけど、多くの人間が初めて宇宙にいく時は、東京からロサンゼルスを20分でいくみたいな旅行ではなく移動になりそうだから稼げなそう。4分間前転をし続ける。
??今回は宇宙船も何よりなのですが、個人的には宇宙船の発車上である建物にかなり興味を持ちました。今まで、宇宙といったらNASAやJAXAなどといった国際的な企業の建物で、少し古いような、そんな寂しさを感じていました。しかし、今回のような建物はいままでに無いような近未来的なデザインかつ、民間人でも乗れるという目的のもと作られているので親近感が湧きとてもワクワクしました。もし出来るのならば、日本や日本に近い国で今回のようなワクワクする未来的な建物がいっぱい立てられていって欲しいなと思いました。見学でもいいので、今回紹介してくださった建物に行き、いろいろなところを詳しく見たいです。
??宇宙で電話する。
??今は、宇宙船にのるためにはチケット代の一億二千万や三億円ぐらいがかかることを知って、もっと安いかなと思っていたのでとても驚きました。やってほしいこと→外の景色と写真撮る、宇宙船の大会？みたいなのがあってそこからユニティという宇宙船ができた。ユニティは今量産されてて、月一回だったのが、週二回で乗れる人数も増えてて、１０月に乗れるようになる。十万人のひとが宇宙船乗るの申し込んでる。スペースポートは世界のいろいろなところにある。たとえば、アメリカのニューメキシコ州にスペースポートがある。今は、宇宙船にのるためには一億二千万ぐらいのチケットのお金が必要になる。ユニティは一時間半とぶ。ニューシェパートという宇宙線はは１０分間とぶ。ニューシェパートはパイロットがいなくて六人乗りで窓が凄く大きい。テキサス州に発着場がある。飛ぶまでの訓練は２日間。ニューシェパートは３億円かかる。
??Q，自分ならどんな世界初・宇宙発を狙ってみたい？・アンサリXプライズ(賞金レース) ・ヴァージンギャラクティック…2021.7.116人で宇宙飛行達成［ヘアカット］・訓練はたったの２日間！
??ヴァージン社の社長と契約しているのが行動力すごいなあ、と思いました。また、わかっていたけどめちゃくちゃ値段が高いなと思いました。ブルーオリジン社の宇宙船にはパイロットがいないのが、新しいなあと思いました。この前と同じくやってもらいたいこと→宇宙でサッカー、野球、バスケ、ダンス、テニス、などスポーツ全般。宇宙でスライム作り。宇宙でクッキング。
??やって欲しいのはメントスコーラです！！
??沢山のことをチャレンジしようとしている姿勢がよく分かりました。わたしも色んなことにチャレンジしながらたくさんのアイデアを出していきたいです。普段の生活でできることが出来なかったりしそうなので、料理したりしてみて欲しい。
??過去に予想されて作られた動画が2021年に実現されたことがすごいなと感心した。改善されているところもあり、より安全な飛行ができていることを学んだ。また、ニューシェパードではパイロットなしの乗客六人で飛行できることや、窓が大きいのが驚いた。宇宙にペットを連れていきたい、散髪、カップラーメン。
??宇宙船といったら、ロケットみたいな、細長いロケットのイメージしかなかったけど、母船にくっついてたったの数分で高度5万フィートまで上昇して切り離されてから宇宙空間まで行けてしまうのが発想もそうだし、技術もすごいと思いました。また、地球に戻るために大気圏に入るとき、羽がまがってバドミントンのシャトルのようになると知りました。宇宙船は、私が全く知らないめちゃくちゃ難しそうな技術を詰め込んだものだと思っていたけど、意外と身近なことともつながっていて、おもしろいと思いました。ほかにも、私たちと身近なつながりのある宇宙船の技術も知りたいと思いました！宇宙コンサート、宇宙でエステ、宇宙でヘアカット2004年に、二週間以内に二回同じ宇宙船で宇宙に行くことに成功した。スペースシップ１、そのあとさらに投資されてスペースシップ２ができた。宇宙でけん玉できるのかやってみてほしいです！
??宇宙船にのるのはとてもお金がかかることを知りました音楽。
??宇宙船について知ることができた。宇宙船によってつくりなどが違うことが分かった。宇宙で楽器を吹きたい。
??やりたいことがあれば宇宙に行ける可能性がある。俳句を書いてそれを読む、花火、シャボン玉、今３億で行ける前まで1億２千万で宇宙に行ける。
??宇宙旅行には「航空機型」と「ロケット型」の2種類があることを学んだ。それぞれに違った魅力があり、とても興味深かった。航空機型の宇宙旅行は、飛行機のように離着陸できるため、体への負担が比較的小さいことが良い点だと思った。また、繰り返し使用できる機体のようなロケット型が増えれば、環境やコストの面でも良くなっていくと感じた。これら主な二つの機体の値段が比較的安くなる時代が今後きて欲しいと思った。月面で巨大アートを作る。無重力アート（無重力を活かした立体的なアート）宇宙で実験・一から料理を作る・世界の問題を宇宙から伝えて地球の人らに注目してもらう・拳銃を使う。
??昔は宇宙に行くために1000万くらいだったのに今では3億くらいで宇宙に行くのに億必要だとわかりました。宇宙に行った人はみんな笑顔だけどなんでそんなに楽しそうな顔をできるのか疑問に思いました。普通は不安などで楽しんだりできなそうなのに。まだ他の人がしたことがないことを何個もやってこれをした人の中で1番になってみたい。宇宙に行くには3億必要な世の中なのにほんとに2、3年で生徒が行けるくらいに変えることができるのか疑問に思いました。
??ブルーオリジンはロケットによってより高い高度まで到達し、本格的な宇宙体験を目指していることが分かった。またロケットを垂直に打ち上げて宇宙空間まで到達するのに対し、ヴァージンギャラクティックは飛行機のような機体を利用して宇宙へ向かうという違いがあった。それぞれ異なる方法で宇宙旅行を実現していることが魅力的だと感じた。やってほしいこと・スポーツ・習字・コーヒー作る・側転・演劇を撮ってYoutube、Tiktokにあげる・知育菓子を作る、出前（uber eats）。
??一億もすることがとても驚いた。思ったよりも時間が短かった。もっと宇宙について知りたくなった。ボルトより早く走る。宇宙プリクラ。
??宇宙に行くために3日だけで行けることにびっくりした。宇宙に行くこと自体がとてもかっこいいことで宇宙に行く前のイベントとか盛大手間でとてもいいなと思った。どんな年代の人も行けることにびっくりした。写真撮りたい、習字。
??スライムつくる。
??いま宇宙に行くためには億くらいかかるのだと知った。やってほしいことインスタライブ。
??宇宙船についてわかった。宇宙に行くことによって得られる価値についても知ることができた。今まで宇宙船についてなど聞いたことがなかったから、面白いなと思った。宇宙空間でゲームをプレイする。
??たった１０分で宇宙に行って無重力を体験できることに驚いた。訓練が二日間だけで意外だった。もっと時間がかかるものだと思っていた。宇宙に行くかは別として訓練をやってみたい。習字・縄跳び・早着替え、何かをペイントする。化学実験。
??宇宙を再現したものの中でやってみたかったことをやっている人がたくさんいて驚いたし、すてきだなと思いました。バレーボールをしてほしい、写真。
??ヴァージンギャラクティックの宇宙船は90秒(1分半)で宇宙にいけることに驚きました。宇宙船のチケットが一億二千万することにびっくりしました。もっと長時間宇宙にいけないのか疑問に思いました。宇宙でスマホは使えるのか？訓練は、一か月くらいつらい訓練があると思っていたので、二日しかないことに驚きました。私が宇宙に行ったら、無重力の空間で泳ぎたいです！体操をやっていたので、宙返りを宇宙でできるのか知りたい！やってほしい！スパゲッティを食べてほしい！
??バージンじゃなくてヴァージンだったおどろき。
??宇宙に行くと短い時間でも行った人を、行った人の人生を変えてしまうと聞いて最初はあまり信じられず。「そんな短い時間で？」と思っていたけど、もし自分が宇宙に行けたらと考えると自分や自分の人生も変わるかもなと思った。宇宙でシャボン玉をしてほしい。
??宇宙船には客席が6つあってトイレやカウンターバーなどの設備もある。私が思っていたよりも充実していることが分かりました。気球が上に上がる浮力を活用して宇宙まで行っていることが分かりました。宇宙で結婚式やお葬式もできることが知れて何でもありで面白いなと思いました。あとは日本人だけでのフライトができるイベントがあると知ってより宇宙を身近に感じることができる機会だなとおもいました。世界各国から宇宙まで飛ぶことができる。『自分が考える宇宙フライト』私が考える宇宙フライトはスイーツバイキング（食べ放題）フライトです。お客さんは誰でもOKで乗客にフランスのシェフを雇います。持ち物は特になくて、飛行機に搭乗するときにカメラをもらいます。そのカメラを使って、写真を各々撮ってもらいます。フライトが終わったときに各々が撮った写真を見せ合い、思い出を共有するイベントもあります。『どこからフライトするのがいい？』・ノルウェーからがいい。お金は飛ぶ前にお客さんから集めたり、企業の人と協力して集める。協力してくれた企業の商品をフライトのときに渡す。
??ヴァージンギャラクティックの宇宙船すごいなと思った。四分間しか宇宙に入れないのがどうやったらその時間を延ばせるのか気になった。一億二千万円で宇宙船に乗れる。訓練は二日間で大丈夫なのに驚いた。宇宙船が打ちあがるところを見てみたい。やってほしいこと、本を読む。ゲームをしてほしい。
??たった数分の宇宙旅行に、かなりの金額がかかる…が、お金さえ払えば行ける。って事実に驚いてる。
??15年ぐらい前から宇宙の未来について話していてシュミレーションされていたことにびっくりした。宇宙に行ってみたいなと思った。ブランコに乗る。
??自分が乗るのはまだまだ時間がかかりそうだと思った。宇宙に行ける時代に生まれて本当に嬉しい。もっと広い世界を見てみたい。紙飛行機。宇宙に行く前と行った後では価値観が変わると思う。図鑑で見るだけの世界じゃない気がしてきた。
??地球から宇宙に飛び立ってからの宇宙着くまでの時間が数分という事に驚いた。何年待っても乗ってみたい。無重力無重力空間なら宙返りは簡単に出来るのか。
??今現在の民間宇宙船の1席の値段が約1億2000万は高すぎるけど、一回でも宇宙に行ってみたいなと思った。
??宇宙服、ヘルメットを使わずに宇宙に行けるということがとても驚きました！値段は今は1億二千万でとても高いと驚いたのですが、これからの時代みんなが宇宙に行けるようになったら安くなるということにどれくらい安くなるのか気になりました。また、三億円かかる宇宙船があるというのにも驚きでした。この宇宙船もいつかは安くなるのかと興味が湧きました。訓練は二日間だけで少なく、これだけで宇宙に行けるのかとすこし不思議な気持ちでしたスポーツ、ご飯食べる、絵を描く、字を書く、ゲームする、寝る、スポーツ(サッカーとかバスケ？) 、コーヒーを作る、習字。
??1903年から2003年までの100年間で進化しすぎ。シャワーをしてみたい、手を使わないで大食い、早食い。
??宇宙に?ぶかもしれないと少し思い わくわくしました！
??ヴァージンすご。一億は高い。やってほしいこと、ゲームして。
【これまでの経緯】
ASTRAX代表TAICHIは2025年4月から2年間、教育テック大学院大学（所在地：埼玉県入間市、学長：竹村治雄）の大学院生として、宇宙で活躍できるユニバーサル人材を育てるために、最新の教育テクノロジーを学んでいます。その大学院の同級生として、星の杜中学校・高等学校の校長である小野田一樹氏とは、同大学での同級生として知り合いました。
そして2025年10月22日に、星の杜中学校・高等学校においてでの宇宙で活躍できるユニバーサル人材育成のための民間宇宙開拓教育プログラムの実現を検討するため、ASTRAXジェネラルマネージャー・合同会社ASTRX SP代表・宇宙ワーママ（R）川上泰子とともに同校を訪問しました。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIが栃木県宇都宮市にある星の杜中学校・高等学校を視察訪問！民間宇宙開拓教育の展開について検討！
https://www.dreamnews.jp/press/0000334841/
2025年11月20日には、星の杜高等学校・中学校の小野田校長を含め３人がASTRAX宇宙センターに来訪し、ASTRAX宇宙センター施設全体、各種民間宇宙船教育訓練シミュレーター、無重力飛行機教育訓練シミュレーター、民間宇宙船運用支援管制センター等の視察と今後の星の杜中学校・高等学校で開講予定の民間宇宙開拓コース（仮称）についてカリキュラムや進め方についてより具体的に検討を行いました。
■民間宇宙旅行時代到来！栃木県宇都宮市にある星の杜中学校・高等学校の先生方が「ASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター（ASTRAX宇宙センター）」を視察！
https://www.dreamnews.jp/press/0000336959
2026年4月より星の杜高等学校で探求学習（宇宙ビジネスコース）として、高校1年生に向けて月1回の講義を行うこととなり、ASTRAX代表TAICHIによる講演がその前段階として、2026年4月10日に星の杜中学校・高等学校全体に向けて実施されました。
■民間宇宙開拓時代到来！！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が栃木県宇都宮市にある海星学園星の杜中学校・高等学校で「民間宇宙開拓時代の到来！～グローバル人材からユニバーサル人材へ～」と題して講演！
https://www.dreamnews.jp/press/0000348233
【宇宙ビジネス論（民間宇宙開拓教育）の学習目標（シラバスより）】
これまで数十億年にわたり、人類を含む地球上の生物はみな地表にへばりつき、地球の重力圏のなかで生活してきました。しかし、民間宇宙旅行時代が到来し、海外ではすでに誰でも宇宙に行けるようになってきています。今まさに、人類の生活圏（経済圏）が地表を離れて宇宙へと広がり、さらに月や火星へと拡大していこうとしているところです。一方で、日本ではいまだに宇宙は遠い存在であり、一部の限られた人たちの世界（分野）と考えられています。
そこで本講座は、まず「宇宙＝理系分野の研究開発（実験やものづくり）」というイメージを捨てていただくことから始まります。そして、従来の「JAXAやNASAなどの国家主導の宇宙開発」や、「国家予算や補助金を使って進める」という発想も一切捨てる必要があります。その上で、「宇宙に行くためには特別な訓練を受けた宇宙飛行士でなければならない」という考え方から脱却し、「誰もが安全に、気軽に、快適に、楽しく宇宙で生活できる」新しい民間宇宙経済圏（生活圏）の構築（民間宇宙開拓）について学びます。
また、宇宙には国や国土という概念がありません。さらに、これまで一定だった「重力」というものが、さまざまに変動する環境でもあります。人種、国籍、言語、性別、年齢、立場、肩書、病気や障害の有無などに関係なく、みんなで協力し合って生活できる環境を整える必要があります。そこで本講座では、そのような地球とは全く異なる宇宙の環境に適応し、それぞれの多種多様な個性や能力を最大限に発揮して、自ら宇宙や月、火星を開拓し、活躍できる「ユニバーサル人材（スーパーニュータイプ）」となるための基礎知識を習得します。
そのためには、まず宇宙に行くための様々な手段（民間宇宙船）について知っておく必要があります。その上で、ITやAIなどの最新テクノロジーを活用し、いかに現実的かつ実用的な民間宇宙経済圏（生活圏）を構築していくかを自ら探求し、自由で奇抜でクリエイティブな発想によって新しい「宇宙での需要と供給」（宇宙商品やサービス）を創出していける発想力と能力を養います。
宇宙は誰もやったことがないことだらけ。先にやったもの勝ち。主役は皆さん一人一人です。ぜひ民間宇宙開拓時代に活躍できる「スーパーニュータイプ」となり、人類のより良い未来のために力を発揮できるようになりましょう。
【授業を受ける心構え（シラバスより）】
宇宙について全て忘れる：日本で伝えられている宇宙の情報は偏ってたり間違ってたりします。そこで、宇宙に関する一切の知識・情報を一旦忘れて、全く知らないという状態で臨んでください。また宇宙は常識や固定概念が通用しない世界です。常識や固定概念を完全に捨てたつもりで参加してください。
「知らないこと」は武器である: 理系や宇宙の知識がなくても大丈夫！むしろ知らない方が自由な発想ができます。「自分には宇宙は関係ないから」という考えを捨てて、毎回ワクワクしながら参加してください。
自分オリジナルな好奇心: 「自分が好きなこと」「自分が得意なこと」を最大限に活かせるよう、「自分だったら」「自分がやるとしたら」という主観的な視点を大切にしてください。主役は皆さんです。自分の趣味や得意分野（ファッション、食、スポーツ、ダンス、音楽、SNSや情報発信などなんでも）が宇宙で活かせるという感覚と自信を持って臨んでください。今なら宇宙で何をやっても世界初！
情報の鮮度と機密性: 本講義では、刻々と進化し続ける世界中の民間宇宙開拓の最前線の情報（日本人が知らない情報など）を扱います。日本国内の情報には一切影響を受けないようにして、常に海外の民間の最新情報に対するアンテナとフィルター持ちましょう。また、自分や仲間が考え出した新しいアイディアや情報の取り扱いには注意しましょう。秘密だらけの極秘授業！
全方位的な思考: 宇宙は国や一部の専門家の場所ではなく、全人類のものです。そしてまだまだ未開の空間だらけ。自分が好きなことをやってるだけで必ず人類のためになるということを覚えておきましょう！皆さん全員が宇宙開拓の第一人者です！
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの講演依頼を随時受け付けています。
また、講演テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
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【第2回講義概要】
当日は、全9回にわたる本講義の第2回目として、弾道宇宙体験旅行：ヴァージンギャラクティック＆ブルーオリジンの宇宙船概論（数分間の宇宙体験が人生を変える）について、約50分の講義を行いました。
講義タイトル 第2回目『弾道宇宙体験旅行：ヴァージンギャラクティック＆ブルーオリジンの宇宙船概論（数分間の宇宙体験が人生を変える）』
講義内容 飛行機型宇宙船「ユニティ」とロケット型宇宙船「ニューシェパード」の宇宙船の仕組みや違いを学ぶ。
到達目標 数分間の宇宙体験がもたらす価値と、そこから生まれるサービスやビジネスを考えられるようになる。
講師 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
開催日時 5月15日（金）14時35分～15時25分
開催場所 学校法人宇都宮海星学園 星の杜中学校・高等学校集会室
対象 星の杜高等学校１年生
【講義の感想】
??宇宙船に乗るためにはたくさんのお金がかかる、意外と短時間で宇宙に行ける、病気の方やYouTuberなどたくさんの人が宇宙に行っている。惑星めぐりをしてみたい。宇宙に行ったらこれからの目標を習字で書いてみてほしいです。
??約15億の賞金レース優勝の末、ヴァージングループの会長はリチャード・ブランソンは、パイロット以外はヘルメットなしのつなぎだけで乗れる宇宙船を作る。テキサス州から、パイロット2人を含む6人乗り行き帰りは40分ずつ、宇宙を体験するのは4分程。ニュー型の宇宙船はパイロットなしの6人乗りで、飛行時間僅か10分、行き帰りは2分半ずつ、大きな窓で宇宙を体験するのは5分程。髪を染めたり、バレーの技を行ったり。5/15は80枚。
??宇宙に行く値段が1億2000万円ということを聞いてびっくりしました。たったの10分間だけなのにこの10分間で人生が変わると言っていたのでどれだけすごいのか体験してみたいと思いました。全力で走ってほしい。
??90秒で宇宙にいけると聞いてびっくりしましました。泳ぐ。やってほしいこと：縄跳び。
??スペースシップは飛行機で飛んで分離してから1分半で宇宙につくニューシェパードラーメン食べる料理(ある意味宇宙食)宇宙でしてほしいこと→宇宙空間で料理を作りその料理を私達が食べることアンサリXプライズという名前の大会スペースポート。
??宇宙は無重力ではないということ。ショートドラマ作ってほしい。
??宇宙に行く事で地球では感じられない体験や経験をすることは、気づきを得る事においてとても大切だと思った宇宙に行ってみたいと感じました。宇宙で麻雀、宇宙で腹踊り、宇宙で炭治郎のコスプレ、宇宙から地球への愛を叫ぶ、宇宙ではや着替え選手権。
??ヴァージンギャラクティックと契約を組んだ。八百人くらいが全額支払い済みで待っている状態。いま10年経っている状態。スペースポートアメリカがある場所はアメリカ合衆国のニューメキシコ州にある。宇宙でやってほしいことは、宇宙から見た本物の地球を見たい。あと無重力空間でオーバーヘッドしてほしいドリブルも空中でやってほしい。宇宙船搭乗券のチケットは今買うと1億2000万円かかる。昔は円高で安かった。ブルーオリジンのニュー・シェパードはロケット型。飛行時間10分で違う自分になることができる。やっぱりこの飛行船でもグライダーを開いて着地することができる。お客さんだけの宇宙船がある。運転手なしのがある。宇宙船の中はLEDがあっておしゃれなんだけど、椅子も椅子のスペースもあり結構乗りやすい感じがする。アメリカの南の方にある。
??メントスコーラ、ドッチボール、サッカー、野球、ピタゴラスイッチ、だるまさんが転んだ。
??日本は遅れている。世界は国→民間へ。日本の宇宙開発は税金が使われていることを知った。宇宙で水族館をやりたい。
??数少ない宇宙船の仕組み違いが分かって、宇宙がほんとに身近になっていってて面白いし、宇宙船のチケットを買う人が多いのはそれだけみんなが宇宙に興味があるってことだから、いつか身近に行った人がこの先出てくるのを聞くのもまた面白い！世界初の宇宙でバレーボールの試合、ドッチボール、バレーボール、宇宙からインスタライブ、ジェットコースターよりも強い重力(G)で90秒間飛ぶ。
??＜TAICHIさんにやってほしいこと＞百人一首（かるたが舞うのが綺麗そう。難易度も高そう）。
??無重力の中でダンスを踊って欲しい。あとは空中で走ってみて欲しい。今は宇宙船がすごく量産されているのだと知ることができた。ロケット式の宇宙船もあると聞いて、逆に今まで知ってる宇宙船がロケットだったから飛行機型の宇宙船があるのかととても驚いた。1億2000万ものお金がかかると聞いて、やっぱり高いんだなと思った。けど、これから量産されていけばどんどん安くなってくれるのかなとワクワクした。ダンスしてみたい。叫んでみたい。友達の意見:写真を撮って欲しい。絵を書いてみて欲しい。
??今では、様々な民間会社がロケットを開発しお客さんを宇宙に送っている。書いてあったものが消えました。
??今は宇宙に行くのに1億円以上かかると知って驚いた。また、宇宙にいれる時間はたったの4分間だと知り、予想以上に短かった。宇宙でスポーツをやって欲しい。
??動画配信、マッハ3のスピードで90秒で宇宙にいけるニューシェパードは約10分。
??宇宙ビジネス講和は結構面白くてムキになってしまいます。とても楽しい授業です。自分も宇宙船に乗って人生変えたいです笑自分が乗る時は1億2000万円ではなく1000円なら乗りたいです。笑自分なら世界初で炭酸飲料を飲みたいです笑あと空中でドリブルをしたいです。宇宙船に乗り、pkをしたいライト兄弟が初飛行機を作った。1093年に作った。アンサリXプライズ(賞金レース)二週間以内に二回1000万ドルもらえる優勝したらスケールドコンポジッツのスペースシップ1が優勝した。飛行機にしたに飛行船が乗っているサーリチャードチャールズニコラスブランソンがもっと大きい飛行船を作り観光用で作ろうと計画した。本もたくさんあるヴァージンギャラクティックスペースシップ2(ユニティ)を作った。スペースシップ2はすぐ高度100キロのとこに着くアナウンスのあとベルトを外し、無重力体験をすることができる。椅子の角度もかわり、常に楽の状態で居れそうな気がする。15年前の動画。パージンギャラクティックの社員が初めて乗車した。1分30秒で宇宙に行くことができる。宇宙船が回転している。宇宙に入れるのは4分間。グライダーのように風に乗って降りている。
??宇宙に行って戻ってくるまでに10分とかで訓練期間が短いことに驚きました。地球を見る、ダンス、楽器を弾く、ねるねるねるね。
??楽しそう。粘土で宇宙人作って置いてくる、コーヒー作る、スポーツ。
??デルタは週に2回飛べるようになったのを知って、1ヶ月に一回だった時よりも進歩しているのがすごいと思った。宇宙から帰ってきるときには燃料なくなるため、風に乗って帰ってくることを初めて知った。宇宙に行っている人を動画で見て、本当に宇宙に行った人がいるんだと実感した。ロケットの場合操縦士がいないことに驚いた。宇宙は本当に真っ暗で静寂に見えた。たいちさんには宇宙で、貧困の人々や病気に苦しんでいる人たちの募金を呼びかけて、注目されるだろうの宇宙で苦しんでいる人々の支えになることをしてほしい。宇宙に(自分には無理だ､､と思っていても)本当に行きたいという人を募集して、その人のために宇宙で募金を知らせ、その人が行けるように夢の実現を助ける。前に飛行機に乗ったときに、下に見える地形が日本の地図と照り合わせると同じ形で、場所とあっていたのが印象的だったので、宇宙に行ったら宇宙から日本列島を見てみたい。宇宙の匂いを知りたい、嗅いでみたい。
??実際の宇宙旅行の動画を見て、解像度が上がった。宇宙初でやりたいことは、誰もやらないくらいめっちゃくだらないこと。特に思いつかなかったです。プリクラ撮る、ボルトより早く走る、プリン食べ比べ。
??わずか90秒で無重力空間に行けてしまうこと。離陸から着陸までの飛行時間10分！私なら無重力でバレーボールの速攻をやりたい。重力が6Gや3Gと言っていたので、どれほど圧がかかるのか実際に試してみたいと思った。バレーボールの速攻のマイナステンポ・コーヒーを淹れる。
??1億2千万やばい！！！ 動画をみてなんかめっちゃ宇宙楽しそうと思った。飛行時間10分！TWICE踊ってほしいです。
??宇宙船のすごさを知った。4人乗りから６人乗りになる。ロケット型だと１０分で宇宙から地球に戻ってきちゃう、宇宙船で水を浮かして飲んでみたい。宇宙でオーバーヘッドしてほしい。
??ダンス。
??シャボン玉作って欲しい。お手玉して欲しい。けん玉して欲しい。
??値段がものすごい高いことにびっくりした宇宙でメントスコーラ、バスケ。
??新しい体験で気づきを増やせる。宇宙船の中で浮いてみたい。
??離陸から着陸まで1時間半かかる政治とか一切なく自分で宇宙飛行を作った。今は簡単に宇宙に行けるということがわかりました。そして、宇宙に行きたい人はたくさんいて、お金もどんどん高くなってきているが、みんなが乗りやすくなってくると安くなっていくということがわかりました。サー・リチャード・チャールズ・ブランソン本を読む、髪を切る。宇宙に行くまでの訓練は２日。
??新しい宇宙船について動画を見てよくわかった。
??ティックトック撮ってほしい。
??現在も宇宙旅行のためのロケットが作られて言うとわかりました。10万人はすでに宇宙旅行の予約をしているとわかった。宇宙で料理して食べて歯磨き。
??宇宙にニトリを作って欲しい。
??ヘルメットなしで宇宙船に乗れることがびっくりした。
??もう一般の人で宇宙に行ってる人がいると知った地球を見る日常でやっていること（料理とか）。
??みんなが宇宙にいける時代が来ている事にとても興味があるが、少し不安でもある。Virgin Galacticで宇宙で新しいスポーツを作る。1903年ライト兄弟/ 1996～2004年締め切りアンサリXプライズ(26チーム) スケールドコンポジッツ(社長バート・ルータン)/ ヴァージンギャラクティック2010年成功/
??高すぎ。睡眠。
??宇宙について少し興味がわきました。
??宇宙にいくことはないと思ったけれど将来いけるチャンスがあるのかもしれないと思った。無重力飛行、ボールとかラケットを使うスポーツ。初だと少し怖い。
??宇宙で傘(日傘？)をさして、映画「メリーポピンズ」の場面を再現する。宇宙で、思い切りトリプルアクセル。
??ほんの数年の間に気軽に？宇宙に行けるような時代が来てるってことにおどろいた。いちばん長い人で20年も待つってすごい長いなと思った。宇宙の無重力空間でぷかぷかしてみたい宇宙でクラッカーパーンってやる。音がそのままなのかポーンって飛び出すのが気になる。
??宇宙船のしくみがわかった。（いつか死ぬ時が来たら宇宙で）死にたい。
??思ったよりたかった。日本を見つける、電話。日本を見つける。
??ロケットでも帰りはパラシュートで帰って来れちゃうんだなって思うと、すごいなと思った。たった10分の体験でも、こんなにも大きな感動を得られるってすごいなと思ったし、そのくらいアメリカとかでは当たり前な事になってきているんだなとおもった。訓練とか、どんな感じなのか受けてみたいなと思った。宇宙初のバレエとか？やってほしいこと→テーブルクロス引き、実験TikTok、インライ。
??今日は昔のロケットやその仕組みを知る事が出来ました。想像していたことと外れて驚きました。宇宙初のアイドルとして活動してみたいです。宇宙×茶道・宇宙は音のない世界・月に行くには訓練がある？・お手玉成功するのか気になりました。
??どんな宇宙船があるのか、それぞれの特徴がわかった。おもちゃの銃を撃ってどうなるか。
??私は絵を描くことが好きなので、世界初でお絵描きしてみたいです。絵を描く、be real撮ってほしい、散髪してほしい。
??宇宙に行くのには1億2000万円もかかってわずか10分で終わってしまうことを知った。でもその10分がとても大事だと分かった。サッカー、アクロバティック、５０ｍ走。
??宇宙船はかっこよくて操縦してみたいです。縄跳びで五十跳びしてみてほしい。
??宇宙に行くのは国がやっているのが一番安全で多くだと思っていた。しかし、民間でやっている宇宙事業も安全で、誰でも乗れるものになっていて驚いた。パーティー、映画鑑賞、自分は世界で初めて楽器を吹いた人になりたい。タイチさんにやってほしいこと、お抹茶を作る。1億2000万、ニューシェパード、脱出つき、見やすそう。
??動画とか見て、実際にイメージがわいた。一億二千万払える人になりたいと思いました。飛行時間10分短いので疲れなくていいと思いました。宇宙に犬を連れていく。やってほしいこと⇒生配信宇宙旅行。知っている人が宇宙に行く様子をリアルタイムで見たい。
??結婚式とか特別なイベントを宇宙でやるのいいなと思った。宇宙船でて宇宙を肌で実感してみる?
??ロケットの説明を聞いて宇宙旅行の身じかに感じた。最初値段を聞いた時に3億は、払えないと思ったが、スポンサーなど現実的に行ける方法など聞けてよかった。これはロケットだけではなく他のビジネスにも活用できると思うのでより良い方法を考えたい。宇宙に初めていく人は、自分と地球の写真を撮りたがると思うので遊園地のジェットコースターの間に取られて欲しかったらお金を払うみたいな制度を作ると、稼げると思うけど、多くの人間が初めて宇宙にいく時は、東京からロサンゼルスを20分でいくみたいな旅行ではなく移動になりそうだから稼げなそう。4分間前転をし続ける。
??今回は宇宙船も何よりなのですが、個人的には宇宙船の発車上である建物にかなり興味を持ちました。今まで、宇宙といったらNASAやJAXAなどといった国際的な企業の建物で、少し古いような、そんな寂しさを感じていました。しかし、今回のような建物はいままでに無いような近未来的なデザインかつ、民間人でも乗れるという目的のもと作られているので親近感が湧きとてもワクワクしました。もし出来るのならば、日本や日本に近い国で今回のようなワクワクする未来的な建物がいっぱい立てられていって欲しいなと思いました。見学でもいいので、今回紹介してくださった建物に行き、いろいろなところを詳しく見たいです。
??宇宙で電話する。
??今は、宇宙船にのるためにはチケット代の一億二千万や三億円ぐらいがかかることを知って、もっと安いかなと思っていたのでとても驚きました。やってほしいこと→外の景色と写真撮る、宇宙船の大会？みたいなのがあってそこからユニティという宇宙船ができた。ユニティは今量産されてて、月一回だったのが、週二回で乗れる人数も増えてて、１０月に乗れるようになる。十万人のひとが宇宙船乗るの申し込んでる。スペースポートは世界のいろいろなところにある。たとえば、アメリカのニューメキシコ州にスペースポートがある。今は、宇宙船にのるためには一億二千万ぐらいのチケットのお金が必要になる。ユニティは一時間半とぶ。ニューシェパートという宇宙線はは１０分間とぶ。ニューシェパートはパイロットがいなくて六人乗りで窓が凄く大きい。テキサス州に発着場がある。飛ぶまでの訓練は２日間。ニューシェパートは３億円かかる。
??Q，自分ならどんな世界初・宇宙発を狙ってみたい？・アンサリXプライズ(賞金レース) ・ヴァージンギャラクティック…2021.7.116人で宇宙飛行達成［ヘアカット］・訓練はたったの２日間！
??ヴァージン社の社長と契約しているのが行動力すごいなあ、と思いました。また、わかっていたけどめちゃくちゃ値段が高いなと思いました。ブルーオリジン社の宇宙船にはパイロットがいないのが、新しいなあと思いました。この前と同じくやってもらいたいこと→宇宙でサッカー、野球、バスケ、ダンス、テニス、などスポーツ全般。宇宙でスライム作り。宇宙でクッキング。
??やって欲しいのはメントスコーラです！！
??沢山のことをチャレンジしようとしている姿勢がよく分かりました。わたしも色んなことにチャレンジしながらたくさんのアイデアを出していきたいです。普段の生活でできることが出来なかったりしそうなので、料理したりしてみて欲しい。
??過去に予想されて作られた動画が2021年に実現されたことがすごいなと感心した。改善されているところもあり、より安全な飛行ができていることを学んだ。また、ニューシェパードではパイロットなしの乗客六人で飛行できることや、窓が大きいのが驚いた。宇宙にペットを連れていきたい、散髪、カップラーメン。
??宇宙船といったら、ロケットみたいな、細長いロケットのイメージしかなかったけど、母船にくっついてたったの数分で高度5万フィートまで上昇して切り離されてから宇宙空間まで行けてしまうのが発想もそうだし、技術もすごいと思いました。また、地球に戻るために大気圏に入るとき、羽がまがってバドミントンのシャトルのようになると知りました。宇宙船は、私が全く知らないめちゃくちゃ難しそうな技術を詰め込んだものだと思っていたけど、意外と身近なことともつながっていて、おもしろいと思いました。ほかにも、私たちと身近なつながりのある宇宙船の技術も知りたいと思いました！宇宙コンサート、宇宙でエステ、宇宙でヘアカット2004年に、二週間以内に二回同じ宇宙船で宇宙に行くことに成功した。スペースシップ１、そのあとさらに投資されてスペースシップ２ができた。宇宙でけん玉できるのかやってみてほしいです！
??宇宙船にのるのはとてもお金がかかることを知りました音楽。
??宇宙船について知ることができた。宇宙船によってつくりなどが違うことが分かった。宇宙で楽器を吹きたい。
??やりたいことがあれば宇宙に行ける可能性がある。俳句を書いてそれを読む、花火、シャボン玉、今３億で行ける前まで1億２千万で宇宙に行ける。
??宇宙旅行には「航空機型」と「ロケット型」の2種類があることを学んだ。それぞれに違った魅力があり、とても興味深かった。航空機型の宇宙旅行は、飛行機のように離着陸できるため、体への負担が比較的小さいことが良い点だと思った。また、繰り返し使用できる機体のようなロケット型が増えれば、環境やコストの面でも良くなっていくと感じた。これら主な二つの機体の値段が比較的安くなる時代が今後きて欲しいと思った。月面で巨大アートを作る。無重力アート（無重力を活かした立体的なアート）宇宙で実験・一から料理を作る・世界の問題を宇宙から伝えて地球の人らに注目してもらう・拳銃を使う。
??昔は宇宙に行くために1000万くらいだったのに今では3億くらいで宇宙に行くのに億必要だとわかりました。宇宙に行った人はみんな笑顔だけどなんでそんなに楽しそうな顔をできるのか疑問に思いました。普通は不安などで楽しんだりできなそうなのに。まだ他の人がしたことがないことを何個もやってこれをした人の中で1番になってみたい。宇宙に行くには3億必要な世の中なのにほんとに2、3年で生徒が行けるくらいに変えることができるのか疑問に思いました。
??ブルーオリジンはロケットによってより高い高度まで到達し、本格的な宇宙体験を目指していることが分かった。またロケットを垂直に打ち上げて宇宙空間まで到達するのに対し、ヴァージンギャラクティックは飛行機のような機体を利用して宇宙へ向かうという違いがあった。それぞれ異なる方法で宇宙旅行を実現していることが魅力的だと感じた。やってほしいこと・スポーツ・習字・コーヒー作る・側転・演劇を撮ってYoutube、Tiktokにあげる・知育菓子を作る、出前（uber eats）。
??一億もすることがとても驚いた。思ったよりも時間が短かった。もっと宇宙について知りたくなった。ボルトより早く走る。宇宙プリクラ。
??宇宙に行くために3日だけで行けることにびっくりした。宇宙に行くこと自体がとてもかっこいいことで宇宙に行く前のイベントとか盛大手間でとてもいいなと思った。どんな年代の人も行けることにびっくりした。写真撮りたい、習字。
??スライムつくる。
??いま宇宙に行くためには億くらいかかるのだと知った。やってほしいことインスタライブ。
??宇宙船についてわかった。宇宙に行くことによって得られる価値についても知ることができた。今まで宇宙船についてなど聞いたことがなかったから、面白いなと思った。宇宙空間でゲームをプレイする。
??たった１０分で宇宙に行って無重力を体験できることに驚いた。訓練が二日間だけで意外だった。もっと時間がかかるものだと思っていた。宇宙に行くかは別として訓練をやってみたい。習字・縄跳び・早着替え、何かをペイントする。化学実験。
??宇宙を再現したものの中でやってみたかったことをやっている人がたくさんいて驚いたし、すてきだなと思いました。バレーボールをしてほしい、写真。
??ヴァージンギャラクティックの宇宙船は90秒(1分半)で宇宙にいけることに驚きました。宇宙船のチケットが一億二千万することにびっくりしました。もっと長時間宇宙にいけないのか疑問に思いました。宇宙でスマホは使えるのか？訓練は、一か月くらいつらい訓練があると思っていたので、二日しかないことに驚きました。私が宇宙に行ったら、無重力の空間で泳ぎたいです！体操をやっていたので、宙返りを宇宙でできるのか知りたい！やってほしい！スパゲッティを食べてほしい！
??バージンじゃなくてヴァージンだったおどろき。
??宇宙に行くと短い時間でも行った人を、行った人の人生を変えてしまうと聞いて最初はあまり信じられず。「そんな短い時間で？」と思っていたけど、もし自分が宇宙に行けたらと考えると自分や自分の人生も変わるかもなと思った。宇宙でシャボン玉をしてほしい。
??宇宙船には客席が6つあってトイレやカウンターバーなどの設備もある。私が思っていたよりも充実していることが分かりました。気球が上に上がる浮力を活用して宇宙まで行っていることが分かりました。宇宙で結婚式やお葬式もできることが知れて何でもありで面白いなと思いました。あとは日本人だけでのフライトができるイベントがあると知ってより宇宙を身近に感じることができる機会だなとおもいました。世界各国から宇宙まで飛ぶことができる。『自分が考える宇宙フライト』私が考える宇宙フライトはスイーツバイキング（食べ放題）フライトです。お客さんは誰でもOKで乗客にフランスのシェフを雇います。持ち物は特になくて、飛行機に搭乗するときにカメラをもらいます。そのカメラを使って、写真を各々撮ってもらいます。フライトが終わったときに各々が撮った写真を見せ合い、思い出を共有するイベントもあります。『どこからフライトするのがいい？』・ノルウェーからがいい。お金は飛ぶ前にお客さんから集めたり、企業の人と協力して集める。協力してくれた企業の商品をフライトのときに渡す。
??ヴァージンギャラクティックの宇宙船すごいなと思った。四分間しか宇宙に入れないのがどうやったらその時間を延ばせるのか気になった。一億二千万円で宇宙船に乗れる。訓練は二日間で大丈夫なのに驚いた。宇宙船が打ちあがるところを見てみたい。やってほしいこと、本を読む。ゲームをしてほしい。
??たった数分の宇宙旅行に、かなりの金額がかかる…が、お金さえ払えば行ける。って事実に驚いてる。
??15年ぐらい前から宇宙の未来について話していてシュミレーションされていたことにびっくりした。宇宙に行ってみたいなと思った。ブランコに乗る。
??自分が乗るのはまだまだ時間がかかりそうだと思った。宇宙に行ける時代に生まれて本当に嬉しい。もっと広い世界を見てみたい。紙飛行機。宇宙に行く前と行った後では価値観が変わると思う。図鑑で見るだけの世界じゃない気がしてきた。
??地球から宇宙に飛び立ってからの宇宙着くまでの時間が数分という事に驚いた。何年待っても乗ってみたい。無重力無重力空間なら宙返りは簡単に出来るのか。
??今現在の民間宇宙船の1席の値段が約1億2000万は高すぎるけど、一回でも宇宙に行ってみたいなと思った。
??宇宙服、ヘルメットを使わずに宇宙に行けるということがとても驚きました！値段は今は1億二千万でとても高いと驚いたのですが、これからの時代みんなが宇宙に行けるようになったら安くなるということにどれくらい安くなるのか気になりました。また、三億円かかる宇宙船があるというのにも驚きでした。この宇宙船もいつかは安くなるのかと興味が湧きました。訓練は二日間だけで少なく、これだけで宇宙に行けるのかとすこし不思議な気持ちでしたスポーツ、ご飯食べる、絵を描く、字を書く、ゲームする、寝る、スポーツ(サッカーとかバスケ？) 、コーヒーを作る、習字。
??1903年から2003年までの100年間で進化しすぎ。シャワーをしてみたい、手を使わないで大食い、早食い。
??宇宙に?ぶかもしれないと少し思い わくわくしました！
??ヴァージンすご。一億は高い。やってほしいこと、ゲームして。
【これまでの経緯】
ASTRAX代表TAICHIは2025年4月から2年間、教育テック大学院大学（所在地：埼玉県入間市、学長：竹村治雄）の大学院生として、宇宙で活躍できるユニバーサル人材を育てるために、最新の教育テクノロジーを学んでいます。その大学院の同級生として、星の杜中学校・高等学校の校長である小野田一樹氏とは、同大学での同級生として知り合いました。
そして2025年10月22日に、星の杜中学校・高等学校においてでの宇宙で活躍できるユニバーサル人材育成のための民間宇宙開拓教育プログラムの実現を検討するため、ASTRAXジェネラルマネージャー・合同会社ASTRX SP代表・宇宙ワーママ（R）川上泰子とともに同校を訪問しました。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIが栃木県宇都宮市にある星の杜中学校・高等学校を視察訪問！民間宇宙開拓教育の展開について検討！
https://www.dreamnews.jp/press/0000334841/
2025年11月20日には、星の杜高等学校・中学校の小野田校長を含め３人がASTRAX宇宙センターに来訪し、ASTRAX宇宙センター施設全体、各種民間宇宙船教育訓練シミュレーター、無重力飛行機教育訓練シミュレーター、民間宇宙船運用支援管制センター等の視察と今後の星の杜中学校・高等学校で開講予定の民間宇宙開拓コース（仮称）についてカリキュラムや進め方についてより具体的に検討を行いました。
■民間宇宙旅行時代到来！栃木県宇都宮市にある星の杜中学校・高等学校の先生方が「ASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター（ASTRAX宇宙センター）」を視察！
https://www.dreamnews.jp/press/0000336959
2026年4月より星の杜高等学校で探求学習（宇宙ビジネスコース）として、高校1年生に向けて月1回の講義を行うこととなり、ASTRAX代表TAICHIによる講演がその前段階として、2026年4月10日に星の杜中学校・高等学校全体に向けて実施されました。
■民間宇宙開拓時代到来！！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が栃木県宇都宮市にある海星学園星の杜中学校・高等学校で「民間宇宙開拓時代の到来！～グローバル人材からユニバーサル人材へ～」と題して講演！
https://www.dreamnews.jp/press/0000348233
【宇宙ビジネス論（民間宇宙開拓教育）の学習目標（シラバスより）】
これまで数十億年にわたり、人類を含む地球上の生物はみな地表にへばりつき、地球の重力圏のなかで生活してきました。しかし、民間宇宙旅行時代が到来し、海外ではすでに誰でも宇宙に行けるようになってきています。今まさに、人類の生活圏（経済圏）が地表を離れて宇宙へと広がり、さらに月や火星へと拡大していこうとしているところです。一方で、日本ではいまだに宇宙は遠い存在であり、一部の限られた人たちの世界（分野）と考えられています。
そこで本講座は、まず「宇宙＝理系分野の研究開発（実験やものづくり）」というイメージを捨てていただくことから始まります。そして、従来の「JAXAやNASAなどの国家主導の宇宙開発」や、「国家予算や補助金を使って進める」という発想も一切捨てる必要があります。その上で、「宇宙に行くためには特別な訓練を受けた宇宙飛行士でなければならない」という考え方から脱却し、「誰もが安全に、気軽に、快適に、楽しく宇宙で生活できる」新しい民間宇宙経済圏（生活圏）の構築（民間宇宙開拓）について学びます。
また、宇宙には国や国土という概念がありません。さらに、これまで一定だった「重力」というものが、さまざまに変動する環境でもあります。人種、国籍、言語、性別、年齢、立場、肩書、病気や障害の有無などに関係なく、みんなで協力し合って生活できる環境を整える必要があります。そこで本講座では、そのような地球とは全く異なる宇宙の環境に適応し、それぞれの多種多様な個性や能力を最大限に発揮して、自ら宇宙や月、火星を開拓し、活躍できる「ユニバーサル人材（スーパーニュータイプ）」となるための基礎知識を習得します。
そのためには、まず宇宙に行くための様々な手段（民間宇宙船）について知っておく必要があります。その上で、ITやAIなどの最新テクノロジーを活用し、いかに現実的かつ実用的な民間宇宙経済圏（生活圏）を構築していくかを自ら探求し、自由で奇抜でクリエイティブな発想によって新しい「宇宙での需要と供給」（宇宙商品やサービス）を創出していける発想力と能力を養います。
宇宙は誰もやったことがないことだらけ。先にやったもの勝ち。主役は皆さん一人一人です。ぜひ民間宇宙開拓時代に活躍できる「スーパーニュータイプ」となり、人類のより良い未来のために力を発揮できるようになりましょう。
【授業を受ける心構え（シラバスより）】
宇宙について全て忘れる：日本で伝えられている宇宙の情報は偏ってたり間違ってたりします。そこで、宇宙に関する一切の知識・情報を一旦忘れて、全く知らないという状態で臨んでください。また宇宙は常識や固定概念が通用しない世界です。常識や固定概念を完全に捨てたつもりで参加してください。
「知らないこと」は武器である: 理系や宇宙の知識がなくても大丈夫！むしろ知らない方が自由な発想ができます。「自分には宇宙は関係ないから」という考えを捨てて、毎回ワクワクしながら参加してください。
自分オリジナルな好奇心: 「自分が好きなこと」「自分が得意なこと」を最大限に活かせるよう、「自分だったら」「自分がやるとしたら」という主観的な視点を大切にしてください。主役は皆さんです。自分の趣味や得意分野（ファッション、食、スポーツ、ダンス、音楽、SNSや情報発信などなんでも）が宇宙で活かせるという感覚と自信を持って臨んでください。今なら宇宙で何をやっても世界初！
情報の鮮度と機密性: 本講義では、刻々と進化し続ける世界中の民間宇宙開拓の最前線の情報（日本人が知らない情報など）を扱います。日本国内の情報には一切影響を受けないようにして、常に海外の民間の最新情報に対するアンテナとフィルター持ちましょう。また、自分や仲間が考え出した新しいアイディアや情報の取り扱いには注意しましょう。秘密だらけの極秘授業！
全方位的な思考: 宇宙は国や一部の専門家の場所ではなく、全人類のものです。そしてまだまだ未開の空間だらけ。自分が好きなことをやってるだけで必ず人類のためになるということを覚えておきましょう！皆さん全員が宇宙開拓の第一人者です！
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの講演依頼を随時受け付けています。
また、講演テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
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