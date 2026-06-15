AndroidやChrome BookもLogoVista電子辞典！ロゴヴィスタ辞典アプリ「国語・日本語」のご紹介
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Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「国語・日本語」アプリをご紹介いたします。
◆広辞苑 第七版
10年ぶりの大改訂。充実の最新版、満を持して登場
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KOJIEN7
◆字通
漢和辞典の最高峰
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.HBJITSU
◆岩波 国語辞典 第八版
新たに2200項目を収録！『岩波 国語辞典』の最新版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.IWKOKUG8
◆研究社 日本語口語表現辞典 第2版
日常の〈話し言葉〉や〈慣用句〉を理解して使いこなすための辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQCOLEX2
◆新選国語辞典 第十版
愛され続けて60年。中学生から社会人まで幅広く使える国語辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SSKOKU10
◆旺文社国語辞典 第十二版
見やすく、引きやすく、わかりやすい。
王道の一冊の全面改訂第十二版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.OUKOKU12
◆精選版 日本国語大辞典
日本の頂点に立つ国語辞典を精選し凝縮。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SSJPKOKU
◆三省堂 現代新国語辞典 第七版
唯一の高校教科書密着型辞典が新科目に合わせて大改訂
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SAGSKOK7
◆明鏡国語辞典 第三版 品格語／無礼語辞典付き
語彙を豊かに、語感を磨く辞典セット
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.MEIKYOU3SET
◆新全訳古語辞典
わかりやすさを追求 「見てわかる」古語辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.ZYAKUKGN
◆新明解類語辞典
意味や分野ごとに語を配列した現代日本語の「類語辞典」
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SMKRUIGO
◆三省堂国語辞典 第八版
辞書は“かがみ”。ことばで写す時代（いま）。8年ぶりの全面改訂。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANKOKU8
◆大辞林 第四版
13年ぶりの全面改訂！令和の国語辞典最新改訂第四版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.DAIJIRN4
◆新明解国語辞典 第八版
日本でいちばん売れている小型国語辞典の9年ぶりの全面改訂版！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SINMEI8
◆研究社 日本語コロケーション辞典
日本語の正しいコロケーションが分かる
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQJCOLLO
◆日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版
待望の改訂！ 最強の「言葉探し」辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.JSSAURU2
◆角川新字源 改訂新版
漢和辞典の最高峰！23年ぶりの大改訂
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SINJIGEN
◆新漢語林 改訂第二版
伝統と革新が融合した究極の学習漢和、ついに登場！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.NKGORIN2
◆学研 用例でわかる カタカナ新語辞典
一度引いたら忘れない 用例がついた最強カタカナ語辞典！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GKKANAN3
◆学研 用例でわかる 慣用句辞典
豊富な用例で会話・スピーチやブログに磨きをかける！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GKKANYOK
◆学研 用例でわかる 四字熟語辞典
歴史ある四字熟語を幅広く収録！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GKYOJIJK
◆学研 用例でわかる 故事ことわざ辞典
よくわかる用例付きで、ことわざが楽しく使える！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GKKOJIKT
※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ｜英和辞書＆音声付き」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「国語・日本語」アプリをご紹介いたします。
10年ぶりの大改訂。充実の最新版、満を持して登場
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KOJIEN7
◆字通
漢和辞典の最高峰
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.HBJITSU
◆岩波 国語辞典 第八版
新たに2200項目を収録！『岩波 国語辞典』の最新版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.IWKOKUG8
◆研究社 日本語口語表現辞典 第2版
日常の〈話し言葉〉や〈慣用句〉を理解して使いこなすための辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQCOLEX2
◆新選国語辞典 第十版
愛され続けて60年。中学生から社会人まで幅広く使える国語辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SSKOKU10
◆旺文社国語辞典 第十二版
見やすく、引きやすく、わかりやすい。
王道の一冊の全面改訂第十二版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.OUKOKU12
◆精選版 日本国語大辞典
日本の頂点に立つ国語辞典を精選し凝縮。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SSJPKOKU
◆三省堂 現代新国語辞典 第七版
唯一の高校教科書密着型辞典が新科目に合わせて大改訂
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SAGSKOK7
◆明鏡国語辞典 第三版 品格語／無礼語辞典付き
語彙を豊かに、語感を磨く辞典セット
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.MEIKYOU3SET
◆新全訳古語辞典
わかりやすさを追求 「見てわかる」古語辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.ZYAKUKGN
◆新明解類語辞典
意味や分野ごとに語を配列した現代日本語の「類語辞典」
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SMKRUIGO
◆三省堂国語辞典 第八版
辞書は“かがみ”。ことばで写す時代（いま）。8年ぶりの全面改訂。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANKOKU8
◆大辞林 第四版
13年ぶりの全面改訂！令和の国語辞典最新改訂第四版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.DAIJIRN4
◆新明解国語辞典 第八版
日本でいちばん売れている小型国語辞典の9年ぶりの全面改訂版！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SINMEI8
◆研究社 日本語コロケーション辞典
日本語の正しいコロケーションが分かる
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQJCOLLO
◆日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版
待望の改訂！ 最強の「言葉探し」辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.JSSAURU2
◆角川新字源 改訂新版
漢和辞典の最高峰！23年ぶりの大改訂
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SINJIGEN
◆新漢語林 改訂第二版
伝統と革新が融合した究極の学習漢和、ついに登場！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.NKGORIN2
◆学研 用例でわかる カタカナ新語辞典
一度引いたら忘れない 用例がついた最強カタカナ語辞典！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GKKANAN3
◆学研 用例でわかる 慣用句辞典
豊富な用例で会話・スピーチやブログに磨きをかける！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GKKANYOK
◆学研 用例でわかる 四字熟語辞典
歴史ある四字熟語を幅広く収録！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GKYOJIJK
◆学研 用例でわかる 故事ことわざ辞典
よくわかる用例付きで、ことわざが楽しく使える！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GKKOJIKT
※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ｜英和辞書＆音声付き」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
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