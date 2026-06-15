有限会社スタイルコム（本社：東京都、代表：谷本 貴義）が展開するガルーシャ（エイ革）専門ブランド「BAHARI」（バハリ）は、2026年6月17日（水）から6月23日（火）まで、阪急メンズ大阪1階イベントスペースにて「BAHARI ガルーシャコレクション」を開催します。

「BAHARI銀座本店」から珍しいアイテムが盛り沢山！

「BAHARI ガルーシャコレクション」は、「海の宝石」と呼ばれる革、ガルーシャ（エイ革）を使った財布、ハンドバッグ、小物等の販売をするイベントです。 「BAHARI」はスワヒリ語で「海」を意味する日本で唯一のガルーシャ専門ブランド。高級素材として珍重され、非常に堅く、まるでガラスビーズを埋め込んだような輝きが特徴です。 その輝きを活かした革製品は、常識を覆す美しさ！さらには丈夫で水にも強く、末永くお使い頂けるのも嬉しい素材です。 銀座本店より厳選された珍しいアイテムが盛り沢山のイベントです！大阪近辺の方は必見のイベントです！

BAHARIとは

日本で唯一無二のガルーシャ専門ブランドです。 ガルーシャ（エイ革）は、1000年以上も前から刀の柄や鞘に使われてきました。背中の中心にはスターマークと呼ばれる個所があり、古来より「天眼・神の眼」と崇められ、「魔除け」や「心の浄化」として武士や貴族も好んで使っていた素材です。ただ加工が難しいので、革製品としての流通は少ないのが現状です。希少性が高いので、感度の高い層に人気のアイテム。「牛は30年、エイは100年」と言われほどの耐久性、防汚性、防水性が特徴です。 高級ブランドでも使われる素材を、ここまで専門とした国内ガルーシャブランドはなく、代表取締役でデザイナーでもある谷本氏は、今までメンズライクな素材であったモノを斬新な加工方法とアイデアでウィメンズでも使えるデザインを開発。ガルーシャの歴史や素材を研究し、新たな土俵を創造しながら、日本刀に使われてきた歴史ある素晴らしい素材を日本に浸透させたいと活動しています。

【イベント概要】

イベント名称 ：「BAHARI ガルーシャコレクション」 開催期間 ：2026年6月17日（水）から6月23日（火） 開催場所 ：阪急メンズ大阪1階 イベントスペース

【取り扱い店】

♦BAHARI銀座本店 (不定休の為HPをご確認下さい）：東京都中央区銀座5-12-13 銀座伊藤ビル2階 【 ↓ 2026年6月現在の常設店舗：商品限定となります】 ♦京都伊勢丹6階 ♦名古屋栄三越5階 ♦あべのハルカス近鉄本店7階 ♦丸井今井札幌本店一条館3階

【会社概要】

社名：有限会社スタイルコム 自社ブランド：BAHARI（バハリ） 代表取締役：谷本 貴義 設立：2005年8月4日 ホームページ：https://www.bahari.jp/ インスタグラム ：https://www.instagram.com/bahari.tokyo/