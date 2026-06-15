福島の民芸品「赤べこ」を製造販売する株式会社アカベコランド(福島県会津若松市)は、初回販売分が完売した立体樹脂シール「赤べこクリスタルシール」(1枚550円税込)の予約販売 第2弾を開始します。ご注文分は2026年7月5日より順次出荷。販売はアカベコランド公式オンラインショップ(BASE)にて行います。









■背景・ストーリー

赤べこは、約400年前の天然痘流行の際「厄除けの牛」として福島・会津に伝わった郷土玩具です。首を振る愛嬌のある姿で長く親しまれてきましたが、近年は「飾るもの」となり、日常で触れる機会が減っていました。

そこで「赤べこを、もっと身近に・もっとかわいく」をテーマに、スマホやノート、水筒に貼れる立体樹脂シールを開発。盛り上がった樹脂が光を受けてキラキラと輝く質感が反響を呼び、初回販売分は完売しました。お客様からの「再販してほしい」という声に応える形で、今回の第2弾の予約販売に至りました。

伝統工芸を「飾る民芸品」から「毎日連れ歩くもの」へ、赤べこ文化を次世代につなぐ取り組みです。









■商品概要

商品名 ： 赤べこクリスタルシール

価格 ： 550円(税込)

特徴 ： 樹脂が盛り上がった立体仕様。光を反射してキラキラ輝く

予約販売： 第2弾

出荷 ： 2026年7月5日より順次

販売場所： アカベコランド公式オンラインショップ

https://akabekoland.buyshop.jp/items/146297624









■株式会社アカベコランド 代表取締役 渡邊 高章 コメント

「赤べこは、福島県を広く知ってもらう可能性を秘めた郷土玩具です。でも“飾るもの”のままだと、若い人は触れる機会がない。だったら毎日持ち歩けるシールにして、スマホに貼って、かわいいって言ってもらえばいい。かわいいと言われることで、この文化は残るものになる。初回が完売して『欲しかった』という声をたくさんいただいたので、第2弾を用意しました。赤べこ好きを、もっと増やしていきます。」









■会社概要

会社名 ： 株式会社アカベコランド

代表者 ： 代表取締役 渡邊 高章

本社所在地： 福島県会津若松市七日町8-4

事業内容 ： 赤べこ絵付け体験型店舗の運営、赤べこ関連商品の企画・販売

公式X ： https://x.com/akabeko_land