株式会社ブリヂストンは、国内市販用タイヤのメーカー出荷価格の改定を決定いたしました。



近年、タイヤ原材料価格の高騰に加え、物流コストや人件費、エネルギー費などが上昇しています。当社では、サプライチェーンの効率化、生産性向上、販売体制の最適化による企業体質の改善など、ビジネスコストの抑制にあらゆる企業努力を重ねてまいりましたが、継続的に上昇し続けているビジネスコストを吸収することは困難と判断し、価格改定を実施することといたしました。



今回のメーカー出荷価格改定の詳細は以下の通りです。



１．対象商品 ： 国内市販用タイヤ（夏/冬）、チューブ、フラップ



２．改定率 ： 平均5% ※商品により改定率が異なります







３．実施時期 ： 2026年9月1日（火）



本件に関するお問合わせ先



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＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936

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