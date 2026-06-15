RKKCS、生成AI型マニュアルシステム「おとなりさん」サービス紹介ページをリニューアル

株式会社RKKCS

株式会社RKKCS（本社：熊本県熊本市、代表取締役 社長：金子 篤）は、2025年4月よりサービス提供を開始した生成AI型マニュアルシステム「おとなりさん」のサービス紹介ページを、2026年6月15日にリニューアルしました。



サービス開始以来初のリニューアルとなり、特長紹介・よくあるお問い合わせ等のコンテンツを刷新し、よりわかりやすく情報をお届けします。

リニューアルしたサービス紹介ページ

＜リニューアル背景＞

RKKCSは、「生成AI型マニュアルシステム おとなりさん」のサービス提供を開始して以来、全国の地方自治体への導入を拡大してきました。サービス開始から約1年が経過し、導入件数の増加とともにお客様からいただく、機能や導入に関するお問い合わせも増加しています。今回のリニューアルでは、これらのお問い合わせを踏まえ、「おとなりさん」の特長・機能・導入事例をより直感的に理解していただけるよう、ページ構成とコンテンツを見直しました。

▶おとなりさん サービス紹介ページ：https://www.rkkcs.co.jp/services/otonarisan.html

生成AI型マニュアルシステム「おとなりさん」とは

「おとなりさん」は、自治体や金融機関等の組織が保有する業務マニュアル・規程・FAQ等のドキュメントを取り込ませ、ユーザーが自然言語で質問を投げかけることで、生成AIがその意図を汲んでわかりやすい表現で応答する生成AI型のシステムです。Word・PDF・Excel等、既存の文書をそのままアップロードするだけで利用でき、月額定額・データ容量制限なし・専門知識不要で導入できます。主な機能は、１.質問に対してAIが即時回答する「質問回答機能」、２.キーワードを入力して関連文書を横断検索できる「キーワード検索機能」、３.長文マニュアルを瞬時に要約する「文章要約機能」の3つです。

＜おとなりさんの特長＞

1. 月額定額制・データ容量制限なし

自治体様が予算化しやすいよう、定額料金制でサービスを提供しています。さらにトークン数の上限や格納資料の容量制限もありません。

2. 高精度な回答

当社独自のチューニング技術で高精度な回答を実現しています。回答根拠となる文献への出典リンク一覧も併記するため、最終的に回答の正当性を人の目で確認でき、安心です。

3. 導入の容易さ

ドキュメントをアップロードするだけで利用開始でき、txt・pdf・docx・xlsx・rtf・mdなど多様なデータ形式に対応しています。

＜主な機能紹介＞

▶まるで隣のベテラン職員。会話をするように質問できる「質問回答機能」

複数の言語モデルから選択可能な「質問回答機能」は、会話形式で質問できる点が特長です。各自治体の条例や独自の運用マニュアルにも対応した学習が可能で、回答の評価機能によりAIの精度が向上し、使うほど最適な回答が得られます。

▶欲しい情報をピンポイントでサーチ。資料の件名だけでなく中身まで検索できる「キーワード検索機能」

マニュアルや資料に含まれる単語を直接検索でき、ファイルサーバーでは届かない資料の深部まで情報を抽出できます。学習データや過去の質問履歴も検索対象となり、「質問回答機能」と併用することでより効率的な情報収集が可能です。

▶長文を読み込む手間が不要に。瞬時に要点を把握できる「文章要約機能」



議事録や条例などの長文をコピペまたはアップロードするだけで、AIが要点を簡潔に要約します。多忙な自治体職員の業務効率化に貢献します。

＜リニューアルの主な変更点＞

１.特長ページの刷新：月額定額・高精度回答・導入の容易さの3つの特長をより視覚的に整理

２.機能紹介の充実：質問回答機能・キーワード検索機能・文章要約機能を実際の画面キャプチャ付きで詳細解説

３.よくあるお問い合わせの追加：導入前の疑問点をQ&A形式で整理し、検討のしやすさを向上

４.導入事例の追加：導入自治体の実際の活用事例・ユーザーインタビューを掲載

５.無料トライアルのご案内：自庁のマニュアルでのお試し利用申し込みページへの導線を設置

＜「生成AI型マニュアルシステム おとなりさん」の無料トライアルについて＞

「おとなりさん」では、無料トライアルを実施しています。ご興味のある方は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

▶お問い合わせフォーム：https://www.rkkcs.co.jp/contact/

株式会社RKKCSについて

RKKCSは、日本の社会インフラを支えるサービスプロバイダーです。1966年の創業以来、北海道から沖縄まで300を超える地方自治体／50以上の金融機関に、自社開発のシステムを核に、導入から保守・サポートまで、トータルサービスを提供しています。今後も常に時代を先取るサービスの開発と提供を通して「期待を超える未来」を創造し、持続可能な社会の発展に貢献いたします。

【会社概要】

社名：株式会社 RKKCS

本社所在地：熊本県熊本市西区春日3-15-60（JR熊本白川ビル11F）

代表取締役社長：金子 篤

事業内容：ソフトウェアの開発・販売／システム導入支援・保守サービス／ファシリティマネジメント&コンサルティング

設立：1966年7月

HP：https://www.rkkcs.co.jp/

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