肉亭ふたごiki６月１５日（月）より夏季限定の日本酒、不動、天明、Te to Teの3銘柄「夏酒」を本数限定で提供開始。

株式会社FTG Company

「肉亭ふたごiki」（https://www.nikutei25.com/nikuteifutago）など国内外で１３１店舗の飲食事業を展開する株式会社FTG Company（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：森川誠）は、「肉亭ふたごiki」にて６月１５日（月）から夏酒を提供開始します。

夏季限定の日本酒、３銘柄 不動／天明／Te to Teを提供開始

夏のいま、この時期だけしか出回らない季節限定の日本酒から厳選

ご来店くださったお客様に「夏らしいおもてなし」を、というスタッフ一同の「こころをかたちに」希少性の高い季節限定の日本酒を本数限定にて提供いたします。※なくなり次第終了

肉亭ikiの"iki"に込められているのは四つのおもてなしの心。

活 [iki] 上質で鮮度の高い食材にこだわり

息 [iki] お客様と息を合わせる

粋 [iki] 日常と非日常の間に佇む、和のしつらえ

意気 [iki] 大切なお客様お一人お一人の意気が上がりますように

四つのikiを夏らしいおもてなしとしてかたちにした、夏酒の提供です。

夏の時期にしか味わえない希少性の高い日本酒を是非、この機会にお召し上がりください。

不動 （千葉県）

300年以上の歴史を持つ酒蔵、千葉県の鍋店の夏吟醸。この夏吟醸は、毎年初夏に蔵出しされる限定酒です。春に搾られたお酒は夏を迎える頃に荒々しさが和らぎ味わいに丸みをおびてきます。不動夏吟醸はそのフレッシュさを大切に、一切の火入をせずに約２か月間の低温熟成を経て蔵出しされる季節限定の生酒。

りんごやメロンを思わせる華やかな香り、口に含むと滑らかでしっとりとした甘みと旨味が感じられ、後口はキレがあり清涼感溢れる味わいです。

価格：グラス1,000円／ボトル7,500円

※新宿店、本郷三丁目店の２店舗にて提供

天明 さらさら純米 打ち上げ花火 （福島県）

100年を超える歴史を持つ酒蔵、福島県会津坂下町の曙酒造の夏限定酒。夏の夜の静けさに、浴衣の足音が響く、遠くに聞こえる祭囃子、やがて夜空にひらく、ぱっと光って咲いた一瞬のきらめき、そんな風情が閉じ込められているような日本酒です。

透明感と低アルコールの軽やかさは、まるで”花火の一瞬”を飲むような感覚に。花火の「ぱっと光って咲く」その瞬間に心がふるえる…そんな美しさを一献にした曙酒造の夏の結晶です。

価格：グラス850円／ボトル6,000円

※新宿店、本郷三丁目店、軽井沢店の３店舗にて提供

※軽井沢店では、3銘柄のうち取り扱うのは「天明」のみです。あわせて夏酒として、紀土 純米吟醸 夏ノ疾風（和歌山）、善吉 純米吟醸13（長野）の2銘柄を提供いたします。

Te to Te 蛍の夕涼み（滋賀県）

滋賀県、浪乃音酒造の限定ブランド「Te to Te」。浪乃音酒造は、創業文化⼆年（1805年）、200年以上の歴史を持つ酒蔵です。「Te to Te」は古壷新酒（伝統を守りながら新しいことにチャレンジし続けていく）という信念のもと１１代目当主、中井充也氏が手掛けた限定ブランド。フルーティーで飲みやすい味わい。滋賀県産の酒米がもたらす豊かな旨味が織りなす絶妙なバランスが大きな魅力です。軽やかでありながらも深い味わいがあり、それぞれの瞬間に、飲む人の心を温かく照らすような存在でありたいと願って醸された日本酒です。

価格：グラス850円／ボトル6,000円

※新宿店、本郷三丁目店の２店舗にて提供

１０周年を迎える肉亭ふたごiki 新宿店

６月２５日（木）で１０周年を迎える新宿店。私たちは移り変わりの激しい新宿歌舞伎町で10年間、おもてなしの心を伝え続けてきました。２０２６年夏酒は新宿店白間支配人の目利きにより、今回の３銘柄が厳選されました。「新宿店が１０周年を迎えられるのは、お客様に支えられてきたからこそ。夏酒の販売期間と１０周年が重なるので、より一層のおもてなしの心、感謝を伝えたいという気持ちをもって、お客様の顔を思い浮かべながら日本酒好きの私が厳選させて頂きました！ご来店をお待ち申し上げております。本数限定、なくなり次第終了となりますので、お早めに！」と感謝の気持ち溢れる様子。

肉亭ふたごikiについて

最高峰の厳選黒毛和牛前菜

「肉亭ふたごiki」は、「落ち着いた大人の“IKI”」をコンセプトに旅の宿のような凛とした和の空間で、おもてなしの心を形にしたサービスと洗練した焼肉を提供しています。

接待や会食に最適な空間です

●肉亭ふたごiki 新宿店 https://www.nikutei25.com/shinjuku

東京都新宿区歌舞伎町1丁目18-9 WaMall歌舞伎町10階

営業時間：17:00～23:00（L.O 22:00）

●肉亭ふたごiki 本郷三丁目店 https://www.nikutei25.com/hongousanchoume-halal

東京都文京区本郷５丁目２４-７ プラウドタワー本郷東大前１Ｆ

営業時間：16:00～23:00（L.O 22:00）

●肉亭ふたごiki 軽井沢店 https://www.nikutei25.com/karuizawa

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1057-50

営業時間：16:00～22:00（L.O 21:00）

【株式会社FTG Company】

「大阪焼肉・ホルモン ふたご」や「肉亭ふたごiki」、「大阪餃子専門店よしこ」を中心に国内外に9ブランド131店舗、飲食店舗の運営や飲料品の販売、飲食事業に関するコンサルティング事業などを主に展開しています。「“ワクワク”する人を創り、“ワクワク”する社会を創る」というVISIONの下、外食事業に留まらず様々な分野での事業展開を行ってまいります。（2026年5月31日現在）

代表者：代表取締役社長/森川誠

本社所在地：東京都目黒区中目黒3-6-1千陽アポロンビル4F

公式HP：https://ftg-company.com/