トランスコスモス、東京都中小企業振興公社が実施するスタートアップを活用したリスキリング施策を支援し、都内中小企業のデジタル化を持続的に推進

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、東京都政策連携団体である公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する、スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援事業（以下、本事業）を受託しました。デジタル化を推進する人材が慢性的に不足している中小企業の喫緊の課題に対し、産業成長とイノベーションを牽引し社会課題の解決に大きな役割を果たしているスタートアップをマッチングさせ、AIなどのDX推進との親和性の高いリスキリングを通じたデジタル人材の確保・育成を行います。

なお、本事業は3年連続の採択となり、都内中小企業の持続可能なデジタル化に向け、さらなる推進をはかります。

本事業では、人手不足に苦心している都内中小企業に対し、各社の経営課題にあわせたリスキリング方針を策定し、リスキリング実行に向けた伴走支援を行います。受講講座は、「AI」、「DX」、「データ分析」、「IoT」、「RPA」、「市民開発向けローコード・ノーコード」、「ロボット」、「デジタルマーケティング」、「情報セキュリティ」など、最新のデジタル技術を踏まえた幅広い分野のDX活用手法を提供し、中小企業に対して総合的な支援を提供します。

今回の東京都中小企業振興公社の本事業の事務局運営において、トランスコスモスはこれまでの知見を活かし、DXを活用した業務設計および運営を提供します。

申込受付から進捗管理、実績報告に至るまでの全プロセスを業務運営管理プラットフォーム上で一元的に管理し、これまで培ってきたバックオフィス領域の知見に、ビジネス・エクセレンスと各種テクノロジーを掛け合わせ、本事業の事務局運営の最適化を実現します。

昨今の人手不足の深刻化に加え、社会環境・ビジネス環境の複雑性が増す中で、社会課題は山積しています。同時に自治体の抱える課題も多くなっています。トランスコスモスでは、このような社会課題の解決に取り組むことで、企業としてのソーシャルインパクトを拡大し、社会全体のWell-beingを最大化していくことをパーパスとした社会共創パートナーとなるべく活動をしています。

今後もこれまでの実績やテクノロジーに関する知見を活かした伴走支援、マッチング支援を通じて、各自治体の取り組みを支援していきます。

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

～中小企業のみなさんにより実践的なデジタルスキルを～と題し、リスキリングを活用したデジタル化を支援

URL：https://tokyo-digital-reskilling.jp/

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・187の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp