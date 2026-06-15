お米の美味しさをダイレクトに感じられる『銀しゃりむすび』シリーズを全国発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、値ごろ感のあるおむすび『銀しゃりむすび』シリーズを6月23日（火）より、順次発売いたします。「美味しいお米を食べたい」というニーズにお応えし、「お米本来の美味しさを、もっとダイレクトに味わっていただく」というコンセプトのもと、あえて海苔を使用しない設計としています。長年培ってきた精米や炊飯のこだわりで素材の持つ魅力をそのまま引き出し、一粒一粒のお米の食感や香り、甘みを存分に感じていただける仕立てとしました。

パッケージデザインは透明素材をベースに、白・黒・シルバーインクのみを使用したシンプルなものにして、インク色数の見直しにより、商品本来の価値を高めながら、手に取りやすい価格帯を実現しています。日々の食事の中で気軽に選べるおにぎりの中でも、しっかりとした満足感を提供する商品として、発売いたします。中具は、幅広いお客様に手に取っていただけるよう、定番具材の「しゃけ」「ツナマヨネーズ」など定番だからこそ長年品質にこだわってきた具材を使用しました。海苔を食べる直前に巻く「手巻おにぎり」も引き続き品揃えすることで、多様化するニーズに対応してまいります。

精米から炊飯までのこだわり

全国各地の優良な産地・品種の中から厳選したお米を数種類ブレンドし、お米への負荷が少ない「低圧精米」を採用。粒立ちがよく甘みが感じられるご飯になるよう独自の品質基準を定めています。各地域にご飯を炊くプロ「炊飯マイスター」がいて、工場での炊き上がりのご飯の品質管理をしています。

徹底した温度管理

ご飯は冷蔵庫で保管すると硬くボロボロに。いつでもおいしく安全なおにぎりを食べてほしいから製造～販売まで「20℃前後」の温度管理を徹底しています。

厳選した具材

美味しいお米に合わせる具材も厳選しました。原材料の選定から調理方法に至るまで徹底的にこだわることで、最後までおいしくお召し上がりいただけます。

商品ラインアップ

■銀しゃりむすび ツナマヨネーズ

価格：148円（税込159.84円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：全国

※地域により商品規格は異なる場合があります。

まぐろ節粉とかつお節粉を加えてツナの旨みを引き立たせました。

■銀しゃりむすび 焼しゃけ

価格：168円（税込181.44円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

※地域により商品規格は異なる場合があります。

旨みとコクが詰まった白鮭を香ばしく炭火で焼き上げました。

■銀しゃりむすび 辛子明太子

価格：168円（税込181.44円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

※地域により商品規格は異なる場合があります。

辛子明太子は3種のだしや唐辛子などで7日間熟成させました。

■銀しゃりむすび 紀州南高梅

価格：148円（税込159.84円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

※地域により商品規格は異なる場合があります。

柔らかい口当たりが特長の紀州南高梅をたたき梅にしました。

■銀しゃりむすび 北海道産昆布

価格：148円（税込159.84円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

※地域により商品規格は異なる場合があります。

食感の良い北海道産昆布を甘じょっぱく煮込んで佃煮にしました。

■銀しゃりむすび 塩むすび

価格：135円（税込145.80円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：全国

※地域により商品規格は異なる場合があります。

お米の美味しさをまっすぐに感じられるようシンプルに仕上げました。

担当者コメント

本シリーズでは、お米そのものの価値を改めて見つめ直し、素材本来の美味しさをよりダイレクトに感じていただける商品に仕立てました。また、この考え方に基づきパッケージについても見直しを行い、シンプルに研ぎ澄ますことで、お米の美味しさや上質感が伝わるデザインを追求しています。同時に設計の最適化を図ることで、品質と価格のバランスにも配慮し、日常の中で手に取りやすい商品を実現しました。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。