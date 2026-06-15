【東京都港区】港区政80周年記念　MINATOシティハーフマラソン2026を開催！ランナーの申込受付を7月1日（水曜）から開始します

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港区

子どもから高齢者まで、国籍や障害の有無にかかわらず、多くの区民が参画できるスポーツを通じた地域共生社会の実現を目指し、「港区政80周年記念 MINATOシティハーフマラソン2026」を開催します。



本大会では、これまでの表彰に加え、令和9年3月に迎える港区政80周年を記念した特別表彰を実施します。



昨年度の様子

大会概要

開催日

令和8年11月15日（日曜）※雨天決行


主催

港区マラソン実行委員会、公益財団法人東京陸上競技協会


種目等

コースは 別紙 参照



▼別紙　コース図2026


https://prtimes.jp/a/?f=d140793-120-e64c3f64abed1fbec48a2d977a815407.pdf[表1: https://prtimes.jp/data/corp/140793/table/120_1_0a4de2b83e30baad71f59ece0c0adfc6.jpg?v=202606150351 ]

※１ 港区在住者を優先します。　　　


※２ 港区在住者・在学者を優先します。　　


※３ 中学生の部・高校生の部を設けています。


※４ 未就学児は保護者等による伴走が必要です。


※５ チャリティエントリーは40,000円です。



ランナー申込

申込方法

原則として、オンラインによる申込みです。


詳しくは、大会公式サイト（https://minato-half.jp）(https://minato-half.jp)参照。


決定方法

抽選（チャリティエントリーは先着順）


申込期間と結果発表及び支払期間
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/140793/table/120_2_7945dc14a464bee7ac46356a8737efe5.jpg?v=202606150351 ]