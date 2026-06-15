オーストラリア　ケアンズ観光局７～８月がベストシーズン！グレートバリアリーフで出会えるザトウクジラ

ケアンズ観光局

ケアンズ観光局（オーストラリア クイーンズランド州ケアンズ、CEO：マーク・オルセン）のあるケアンズでは、毎年7～8月にかけて、ザトウクジラ（Humpback Whale）の回遊シーズンを迎えます。この時期は、南極海から暖かな海域を目指して北上するザトウクジラが世界自然遺産グレートバリアリーフ周辺海域を通過することから、迫力あるホエールウオッチングを楽しむことができます。

2009年からケアンズで唯一のホエールウオッチング専門ツアーを運営するEXPERIENCECO社の「CAIRNS WHALE WATCHING」では、今年も夏季に毎日ツアーを実施。経験豊富な海洋生物学者による解説とともに、ザトウクジラの雄大な姿やダイナミックな行動を間近で観察できる貴重な機会を提供します。

～ザトウクジラについて～

ザトウクジラは体長約15メートルにも達する大型のクジラです。毎年冬になると繁殖や子育てのために暖かい海域へ移動し、その回遊ルートの一部がケアンズ沖を通過します。シーズン中には、海面から大きく跳び上がる「ブリーチング（ジャンプ）」、尾びれを海面に打ち付ける「テールスラップ」、潮吹きや親子で泳ぐ姿など、野生ならではの迫力ある行動を観察できるチャンスがあります。

特に7～8月は活動が最も活発な時期とされ、9月初旬には南下を始めた母クジラと子クジラのペアに出会える可能性も高まります。

■サステナブルな観光体験としても注目されている

近年、世界的に関心が高まるサステナブルツーリズムやエコツーリズムの観点からも、ケアンズのホエールウオッチングは注目を集めています。CAIRNS WHALE WATCHINGは、オーストラリア政府認定の「上級エコツーリズム認証」を取得する事業者グループの一員です。ツアーには有資格の海洋生物学者が同行し、クジラの生態、コミュニケーション方法、回遊ルート、個体数の現状などについて学ぶことができ、自然保護への理解を深める教育的な側面も備えています。

＜ツアーの概要＞

催行期間：2026年7月15日（水）～9月6日（日）

出発場所：ケアンズ・マリーナ

出発時間：8:30発 または 10:45発

内容：約90分のホエールウオッチング、海洋生物学者による解説

フィッツロイ島での約2時間30分の自由時間

料金：159豪ドル（約18,000円）より

公式サイト：https://cairnswhalewatching.com.au/(https://cairnswhalewatching.com.au/)

■ホエールウオッチングの後はフィッツロイ島での自由時間も魅力的

ホエールウオッチングのツアーでは、約90分のホエールウオッチングの後、フィッツロイ島で約2時間30分の自由時間も楽しめます。島内では、オーストラリアのベストビーチにも選ばれた絶景スポット「ヌーディービーチ」の散策をはじめ、シュノーケリング、ウェルカムベイでの海水浴などが楽しめます。また、オプションでSUP（スタンドアップパドル）ボードやグラスボトムボートなどをレンタルすることも可能です。

～フィッツロイ島について～

フィッツロイ島は、世界自然遺産グレートバリアリーフ海洋公園内に位置するトロピカルアイランドです。ケアンズ港から高速フェリーで約45分とアクセスが良く、島の大部分は国立公園として保護されています。熱帯雨林のトレイル散策やビーチからのシュノーケリングを気軽に楽しめることから、ケアンズを代表する人気の日帰り観光地の一つとして知られています。

■ツアー参加者の声と海洋生物学者・観光局CEOからのコメント

実際にツアーに参加された参加者の声を紹介します。

「本当に素晴らしい体験でした！ザトウクジラの親子を見ることができ、好奇心旺盛なクジラたちは船のすぐ近くまで来てくれました。子クジラが体全体を水面から大きく跳び上がる姿は圧巻でした。フィッツロイ島でも恋人と素晴らしい時間を過ごすことができました」

「本当に信じられない体験でした。リーフに到着してからわずか45分ほどで最初のザトウクジラを発見。その後、気づけば4頭のクジラに囲まれていました。あまりの迫力と感動に、言葉を失いました」

グレートバリアリーフの海洋生物学者であり、本ツアーの解説を担当するエリック・フィッシャー氏は、「ザトウクジラが海面から大きく跳び上がる姿や親子クジラが寄り添って泳ぐ様子を目の当たりにする体験は、多くの人にとって忘れられない思い出になります。昨シーズンのツアーでは90％を超える遭遇実績を記録し、参加者は100頭のザトウクジラと30頭の子クジラを観察しました。ケアンズ沖は、こうした感動的な出会いが期待できる貴重な海域の一つです」と述べています。

ケアンズ観光局のCEOマーク・オルセンは、「フィッツロイ島を背景にコーラルシーでザトウクジラを観察する体験は、ケアンズならではの特別な魅力です。ツアーには海洋生物学者が同行するため、クジラの生態や行動について学びながら観察を楽しむことができます。ケアンズでは市街地からほど近い海域でザトウクジラに出会えるため、フィッツロイ島での島時間とホエールウオッチングを一度に楽しめる点も大きな魅力です」と述べています。

ケアンズについて

ケアンズは、オーストラリア北東部のクイーンズランド州に位置し、1年を通して常夏の気候に恵まれた都市です。オーストラリアの中でも日本から最も近い都市で、直行便で約7時間、時差も約1時間とアクセスしやすく、日本人にとって訪れやすいデスティネーションです。世界最大のサンゴ礁グレートバリアリーフ、熱帯雨林にも近接しており、短期間で海と山を体験できる点が特徴です。さらに、シュノーケリングやダイビング、キュランダ高原鉄道など多彩なアクティビティが楽しめるほか、コンパクトな街並みで利便性にも優れています。また、美しい自然を守るため、クイーンズランド州政府観光局やオーストラリア政府と連携し、保全活動に積極的に取り組んでいます。

＜ケアンズ観光局 公式情報＞

■ケアンズ観光局 公式 日本語ウェブサイト：https://www.tropicalnorthqueensland.org/jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/user/CairnsGBR

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