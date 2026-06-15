学研グループ創業80周年を記念し、ブランドアイコン開発プロジェクトを始動

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）は、2026年4月1日に創業80周年の節目を迎えました。これを機に、“学研グループの顔”となるコーポレートキャラクターの開発プロジェクトを開始することをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、学研グループの全従業員とその家族からキャラクターの原案を募集。その後、社内外での投票を経てデザインを決定し、世界的に有名なこま撮りアニメーションスタジオ「ドワーフスタジオ（以下、ドワーフ）」により国内外で広く長く愛されるキャラクター化を行います。

■ブランドアイコン開発の背景

学研グループは1946年の創業以来、すべての人が心ゆたかに生きることを願い、教育・出版、そして近年では医療福祉分野やグローバル展開など事業を拡大してきました。2026年4月に創業80周年を迎え、「多様な事業を行う今だからこそ、グループを貫く志を象徴し、ブランドの顔となる存在（キャラクター）が必要である」と考えました。

■プロジェクトの特徴：みんなで創り、育てるキャラクター

本プロジェクトは、学研グループに関わる「みんなの力」でキャラクターを生み出すプロセスを大切にしています。

【原案募集】グループ従業員とその家族のアイデアを集結

学研グループの多様な事業を支える従業員、そして彼らを支える家族など、関係者の皆様からキャラクターの原案（デザインやアイデア）を募集しました。2026年4月15日から5月22日までの期間で、合計354通もの原案応募がありました。

【決選投票】社内外で投票を実施

集まった原案の中から選考された候補をもとに、社内だけでなく、日頃から学研グループを応援してくださるステークホルダーの皆様にも投票にご参加いただき、最終案を決定いたします。

【プロによる仕上げ】「ドワーフ」が命を吹き込む

決定した原案をもとに、数々の人気キャラクターを手掛け、卓越したキャラクター開発力を持つアニメーションスタジオ「ドワーフ」が、最終的なキャラクターデザインおよび立体化を担当。長く愛されるクオリティの高いキャラクターに仕上げていただきます。

■学研グループからのメッセージ

このキャラクターは、学研グループのこれまでの歩みと、これからの未来をつなぐ存在です。出版や教育、医療福祉など、すべての事業に共通する「お客様の人生に寄り添う」という想いをカタチにし、皆様に広く長く愛されるキャラクターを目指して開発を進めてまいります。ぜひ、これからの展開を楽しみにお待ちいただき、応援していただけますと幸いです。

■今後の予定

投票期間は、2026年7月6日（月）～20日（月・祝）までを予定しています。

投票方法など詳細につきましては、随時発表してまいります。

■ドワーフスタジオについて

https://dw-f.jp/

2003年9月の設立以来、NHKキャラクター「どーもくん」をはじめ数々のキャラクターやコンテンツを生み出し、卓越した技術力のこま撮りを中心とした映像作品で、国内外で高く評価されているアニメーションスタジオ。フランスでロングラン上映を続ける「こまねこ」などのオリジナル作品のみならず、様々な人気キャラクターや有名コンテンツと積極的なコラボレーションを行っています。

近年ではNetflixシリーズ「リラックマとカオルさん」、同「ポケモンコンシェルジュ」や西野亮廣氏×堤大介氏とのコラボ短編アニメーション「ボトルジョージ」の制作・プロデュースを手掛けています。

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツサービス事業、保育園・学童などの保育・幼児事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。