2026年上半期の一般投票を開始！「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2026上半期」を開催

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、2026年上半期にQoo10で支持を集めたビューティーアイテムを表彰する「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2026 上半期」を開催します。2025年に開始した本アワードは、トレンドの移り変わりの早さに対応するため、2026年から半期ごとの表彰に変更します。選考にあたっては、販売実績やお客様の声、美容家などの専門家による審査を通じて、受賞商品を決定します。

「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS」は、Qoo10のメインユーザーである若年層を中心としたリアルな購買データと評価に基づくビューティーアワードです。2026年から年に2回実施となり、上半期と年間の受賞に分かれています。それぞれ対象期間に販売されているアイテムから、審査基準をもとに「買って、語って、愛されたビューティーアイテム」が選ばれます。投票には、お客様のリアルな声を反映するため、一般参加型の投票システムを採用しています。確かな販売実績と美容の専門家による審査を組み合わせることで、多くの方に信頼されるアワードを目指しています。今回の2026年上半期アワードでは、2026年上半期のビューティートレンドを象徴するアイテムを選出します。今回のテーマは「NEW WAVE BEAUTY」。上半期で波を生み、年間の授賞式へとつながる“データで裏付けられた、今まさに輝き始めている美”をアワードを通じて伝えます。スキンケア、ベースメイク、ポイントメイク、ヘアケアなど、Qoo10のビューティーカテゴリーの中から、今の気分やニーズを映し出す注目商品を表彰予定です。

Qoo10は、スキンケアやコスメなどを中心とするビューティー関連商品が豊富なことから、美容感度の高いお客様から強い支持を得てきました。最新のアイテムを多数揃えることで、ビューティートレンドをリードする存在となり、皆さまにとって常に発見と喜びのあるショッピング体験を提供する存在として成長してまいります。

■「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2026 上半期」について

今回の「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2026 上半期」は、独自の特別賞やオフラインでの一般投票を実施しています。Qoo10上での一般投票に加え、リアルイベントと連動した特別な投票企画も実施します。

Tokyo Pride 2026（6月6日-7日開催）と連動した、特別賞「自分らしさ賞」

「自分らしさ賞」は、性別や年齢、固定観念にとらわれず、自分らしく心地よく使えるビューティーアイテムを表彰する賞です。メイクやケアを通じて、自分の輪郭を自分で決めること、誰かの基準ではなく自分の心地よさを大切にできることをテーマに、Tokyo Pride 2026の来場者の投票をもとに選定します。

Tokyo Pride 2026 のQoo10ブースの様子

6月11日に実施された大ゴッホ展会場での事前投票

6月11日に大ゴッホ展にご招待したQoo10ユーザーを対象に、1日限定の事前投票を実施しました。6月15日から始まるQoo10上での一般投票に加え、リアルな体験の場で寄せられるお客様の声も取り入れることで、より多面的に“今支持されているビューティーアイテム”を可視化するために、今回の取り組みが行われました。

大ゴッホ展会場での事前投票の様子

事前投票は6月11日に大ゴッホ展に招待されたQoo10ユーザー限定で実施し、一般投票は6月15日から6月24日まで実施予定です。

＜受賞エンブレム＞

・総合賞・カテゴリー賞・特別賞

■「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2026 上半期」開催概要

名称：Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2026 上半期

特設サイトURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=2806

評価基準：

販売実績：集計期間2025年12月10日 ～2026年6月11日

お客様による評価：Qoo10上で一般投票 期間 2026年6月15日～6月24日

一般投票URL（※6月15日から公開）：https://qoo10.onelink.me/QvIc/xs6zg31l

事前投票：2026年6月11日、大ゴッホ展にご招待したQoo10ユーザーを対象に1日限定で実施

オフライン投票：Tokyo Pride 2026にて、上半期独自の特別賞「自分らしさ賞」の来場者投票を実施

審査員評価：外部の有識者による審査

受賞発表日：2026年7月21日 10:00~

表彰：全50賞 総合賞 5賞、カテゴリー賞 35賞、特別賞 10賞

対象カテゴリー：スキンケア、ベースメイク、ポイントメイク、ヘア、ボディ・ハンド・フットケア、ネイル、UVケア、キット・コフレ・福袋、メイク小物、香水 ほか

※特別賞に関する詳細は後日公開予定です。

※記載内容は変更となる場合があります。

【特別賞】

新設）自分らしさ 部門：Tokyo Pride限定投票。性別や年齢、固定観念にとらわれず、自分らしく心地よく使えるアイテムを表彰。

新設）いまから肌貯金 ：若年層における「予防美容（Pre-aging care）」意識の高まりを反映。未来の肌への投資アイテムを表彰。

一般投票 部門：期間中の一般投票で最も票数の多かったアイテム1位に贈られる賞

MEGAレビュー 部門：レビュー件数や評価点数の高さなど、購入者のリアルな声に基づき選出される賞

MEGAルーキー 部門：今年登場した新ブランド・新商品の中で商品登録から3か月での初速の購買データをもとに初速の勢いが高かったアイテムに贈られる賞

MEGA MEN’s 部門：メンズカテゴリー部門から、購買データに基づき支持を集めたアイテムを対象とし、男性美容の成長を象徴する商品に贈られる賞

MEGAリピ確 部門：実際の購買データに基づき、リピート率が特に高く、ユーザーから“継続して選ばれ続けている”ことが証明されたアイテムに贈られる賞

パケ映え 部門：SNS投稿や店頭での存在感が高く、“パッケージのかわいさ・映え感”で話題を呼んだアイテムに贈られる賞

ブレイクスルー 部門：新技術・新発想・新成分など、従来の常識を打ち破り市場に新たな価値をもたらした革新的なアイテムに贈られる賞

メガ割・Q ONLY セット 部門：メガ割・Q ONLY のセットアイテムを対象に最も支持されたアイテムに贈られる賞

■eBay Japan合同会社について

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

「Qoo10」URL：http://www.qoo10.jp/

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティー・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

eBay Japan 合同会社 Qoo10 カスタマーセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日除く）

問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx