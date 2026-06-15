【6月25日(木)開催】建築業界×Claude Code完全攻略セミナーをリバイバル上映、初回25名参加・満足度100%を受け再配信

株式会社LIFEFUNDClaudeCodeセミナーは短期間で多くの反響があり、満足度が高かったため、6/25(木)にリバイバル開催されます。

建築業界でClaude（クロード）の有料導入が急速に広がっています。

建築AI経営研究会が2026年3月・6月に実施した定点観測レポート（3月n=55,6月n=31）によると、建築・建設業経営者のClaudeの会社有料導入率は3ヶ月で18.8% → 71.0%（+52.1pt）と急増。経営者個人の有料利用率も24.5% → 77.4%（+52.9pt）に上昇しました。建築業界におけるAI活用はChatGPTとCaudeが牽引していることが数字で確認されています。

このような中で、株式会社LIFEFUND（静岡県浜松市、代表取締役：白都卓磨）は2026年5月28日（水）に「建築業界×Claude Code完全攻略セミナー」をオンラインで開催しました。集客期間わずか7日で25名が参加し、満足度100%（アンケート回答13件の全員が満足以上を回答）を達成、今後もClaude Codeを活用する建築業界関係者は増えていくことが見込まれることもあり、2026年6月25日（木）14:00～15:00に本セミナーのリバイバル開催が決定しました。

▶ 申込はこちら（無料）：https://kenchiku-ai.com/lp/claude-code-seminar/

■ セミナーで解説した3つの建築業務事例

事例１.：図面・書類のファイル自動整理ClaudeCodeが指示に従ってフォルダを自動整理します。

バラバラなファイル名・フォルダー構造の書類を、Claude Codeが自動で読み取り・分類・リネームする。年度別・案件別への整理や工程順の並び替えも一括実行でき、「5～10分の探し時間が積み重なって数時間になる」問題を解消する。

事例２.：現場報告書の自動作成ClaudeCodeがフォルダ内から情報を拾って報告書を作成。

現場写真とメモをフォルダーに置いてClaudeに渡すだけで、自社テンプレートのWordファイルに報告書を自動生成。「現場で60～90分かかっていた書類作業が、最終確認だけで完結する」状態を実演。スマホで写真を撮りGoogleドライブに上げれば、事務所に戻ったとき報告書が完成している運用を紹介。

事例３.：業者見積もりの取り込みと自社フォーマット化ClaudeCodeが見積書を解読、自社フォーマットへ転記。

各業者からPDFやExcelで届く書式バラバラの見積もりを、Claude Codeが読み込み・正規化・自社フォーマットへの転記を自動実行。新築1棟で関わる30社超の見積もりを相見積もりフォームに自動集約し、採用業者・採用金額の判断を支援する。「ベテラン現場監督が行ってきた読み解きの作業を、AIエージェントが代替する」。

■ こんな方におすすめ

■ 開催概要

- Claude Codeに興味はあるが、建築業務でどう使えるか具体的なイメージが持てていない方- ChatGPTは使っているが、Claude Codeとの違いが分からない方- ファイル整理・現場報告書・見積もり処理を効率化したい工務店・リフォーム会社の関係者- 社員へのAI浸透を課題と感じている工務店経営者

開催日時：2026年6月25日（木）14:00～15:00

形 式：オンライン（Zoomウェビナー）

講 師：白都卓磨（LIFEFUND 代表取締役）

参 加 費 ：完全無料

定 員：先着50社限定

特 典：参加後アンケート回答で豪華30大特典

申 込：https://kenchiku-ai.com/lp/claude-code-seminar/

■ 講師コメント

株式会社LIFEFUND 代表取締役 白都卓磨氏

「今この瞬間も現場で使っている立場から話すことが、このセミナーの価値だと思っています。LIFEFUNDでは全社員がホリエモンAI学校建築校で学習を続けた結果、今年の売上は1.6倍、社員数は1.3倍の成長になりました。採用できなくても1人当たりの生産性が上がれば会社は成長できる--その実証をお見せできたと思います」（白都卓磨）

■ LIFEFUNDが運営する関連プログラム

本セミナーで共有されるAI活用ノウハウを実際に自社の現場へ実装するための学習プログラムとして、LIFEFUNDは以下を運営しています。

＜建築AI経営研究会＞建築AI経営研究会の様子。隔月で東京にて開催している。

「建築AI経営研究会」は、建築・住宅業界の経営者を対象に、AIを"道具"ではなく"経営の武器"として活用するための実践知を共有する経営者限定コミュニティです。「建築経営にどのようにAIを浸透させるか」をテーマに、月次で研究会を開催しています。

https://kenchiku-ai.com/kenchikuai-club/

＜ホリエモンAI学校建築校＞LIFEFUNDはホリエモンAI学校「建築校」を運営している

株式会社LIFEFUNDは、堀江貴文氏プロデュースの「ホリエモンAI学校 建築校」の運営本部でもあり、経営者向けの研究会と、社員・実務担当者向けの実践オンラインスクールを連携させて提供しています。

https://kenchiku-ai.com/ (https://kenchiku-ai.com/)

会社紹介

会社名：株式会社LIFEFUND

代表者：代表取締役 白都卓磨

設 立：2000年（2023年に現社名へ変更）

所在地：静岡県浜松市中央区鴨江三丁目70番23号

売上高：27.1億円（2025年実績）

社員数：62名（2025年12月）

事業内容：注文住宅（ARRCH、PG HOUSE）、不動産、相続コンサルティング、AI教育事業ほか

URL：https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

「建築業界のAI浸透を推進します」

ホリエモンAI学校建築校および建築AI経営研究会に関する

メディア関係者様の取材をお待ちしております。

株式会社LIFEFUND

https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

■場所：〒432-8023 静岡県浜松市鴨江3丁目70番23号

■連絡先：PR担当：石野 pr.lifefund@gmail.com