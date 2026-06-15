令和８年度社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業 実装を担うスタートアップ等を選定・支援する事業者を公募します
東京都では、「スマート東京」の実現に向け、社会課題の解決や都民の生活の質の向上に貢献するため、インクルーシブ※をテーマとしたスマートサービスの実装を目指す「社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業」を令和７年度から実施しています。
この事業では、スタートアップ等への支援により、３か年度の間で80件以上のスマートサービスの実装を目指しています。
このたび、スタートアップ等のサービス実装を支援する「スマートサービス実装促進事業者」の公募を開始しますので、お知らせします。
※ 人々の年齢や性別、国籍、心身の障害有無に関係なく共生すること
公募概要
東京都との協定に基づき、最長３か年度、スマートサービス実装を担うスタートアップ等を発掘・支援するスマートサービス実装促進事業者を公募します（２者予定）。
事業スキーム
スキーム図
スマートサービス実装促進事業者の主な役割- スタートアップ等の選定・支援
スマートサービスの実装を担うスタートアップ等を選定し、他の事業者等と連携しながらスタートアップが実装を行う上で必要となる支援を実施
- スマートサービスの実装
協定期間（最大３か年度）を通して1者あたり40件以上のスマートサービスの実装を支援（スタートアップ等を選定したスマートサービス実装促進事業者がそのまま当該スタートアップ等の支援を実施します。）
- スマートサービスの有用性に関する都民へのＰＲ協力
※ 上記以外の役割及び詳細は「公募詳細」の特設サイトをご確認ください。
公募の対象
日本国内に法人格を有し、次のいずれかに該当すること。
- 株式会社、持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）、監査法人、弁護士法人等のいわゆる士業に係る営利法人
- 特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
- その他東京都が認める者
※ 対象の詳細は「公募詳細」の特設サイト内の募集要領をご確認ください
協定期間
協定締結の日から最長令和10年度末まで（予定）
協定金
スマートサービス実装促進事業者に対し、成果に応じて年度ごと協定金の支払を行います。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6688_1_ab2448d4dd6bb1e83fa3f9f2a92b6eb1.jpg?v=202606150351 ]
今後のスケジュール
（１）公募受付期間：令和８年６月15日（月）～令和８年７月31日（金）17時
（２）１次審査（書面）：令和８年８月上旬（予定）
（３）２次審査（プレゼン）：令和８年８月中旬（予定）
（４）審査結果発表：令和８年９月上旬（予定）
公募詳細
提出書類、応募手続、その他の詳細は、特設サイト(https://be-smarttokyo-dei.metro.tokyo.lg.jp/)にてご確認ください。
これまでの取組状況
令和４年度から実施している「東京都スマートサービス実装促進プロジェクト」での実装実績は、東京都スマートサービス実装促進プロジェクトホームページ(https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp/)で紹介していますので、ご参照ください。
本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。
戦略11 デジタル「都民のＱＯＬに貢献するスマートシティの実現」
▲2050東京戦略
【問合せ先】東京都デジタルサービス局
デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課
電話：03-5320-7622
Eメール：S1100301（at）section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、（at）を@に置き換えてご利用ください。