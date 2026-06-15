【いよいよ7月3日開催】第３回ビヨンドSDGs官民会議フォーラム、分科会の参加者募集中！

ビヨンドSDGs官民会議

ビヨンドSDGs官民会議理事会（理事長：蟹江憲史 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授）は、2030年以降の国際目標への提言に向けた議論の中間報告の場として、「第３回ビヨンドSDGs官民会議フォーラム」を2026年7月3日（金）に開催します。

SDGs達成期限である2030年が近づくなか、世界では達成に向けた取り組みが続けられる一方、これまでの実践から得られた知見や課題を踏まえ、2030年以降の国際目標づくりに向けた議論も始まっています。

午前中のプレナリーでは、分科会における議論の進捗やビヨンドSDGsに関する国内外の最新動向を共有するとともに、ビヨンドSDGsに向けた活動や支援のあり方についてインプットトークを行います。

午後の分科会では、国連『持続可能な開発に関するグローバル・レポート（GSDR）』で示された６つのエントリーポイントに基づく各分科会において、「現状の課題認識」「ありたい社会の方向性」「目標の枠組み」「実現手段・ガバナンス」の４つを共通の検討フレームワークとし、2030年以降の社会像や国際目標のあり方について議論を行います。

現在、プレナリーおよび分科会の参加メンバーを募集しています。行政、企業、研究機関、市民団体、学生など、2030年以降の社会像や持続可能な未来に関心をもつ皆さまの参加を歓迎します。

開催概要

・日時：2026年7月3日（金）10:00～17:30（予定）

プレナリー 10:00～12:30

分科会 13:30～17:30

・会場：国際連合大学本部 3F ウ・タント国際会議場（東京都渋谷区神宮前5-53-70） https://www.jfunu.jp/access/

・主催：ビヨンドSDGs官民会議 理事会

・参加登録：https://forms.gle/rKYiaZrsqzVsC8en9

プログラム

■第３回ビヨンドSDGs官民会議フォーラム プレナリー（10:00～12:30）

ビヨンドSDGs官民会議の中間報告と位置づけ、国内外の議論の推移など最新状況を共有するとともに、分科会での議論の進捗や今後の展望などについてご報告いたします。

10:00～10:10 開会挨拶

宇田川 徹（内閣府 地方創生推進事務局 参事官、ビヨンドSDGs官民会議 理事）

10:10～10:15 ビデオメッセージ

チリツィ・マルワラ（国連大学学長）

10:15～10:30 来賓挨拶

宮路 拓馬（衆議院 環境委員長、自民党 衆議院議員）

10:30～10:50 「ビヨンドSDGs官民会議の活動、今後の展開について」

蟹江 憲史（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授、ビヨンドSDGs官民会議 理事長）

10:50～11:00 「ビヨンドSDGs官民会議 分科会を通した検討フレームワークについて」

榎原 友樹（株式会社E-Konzal 代表取締役、慶應義塾大学SFC研究所 上席所員）

11:00～12:00 「分科会の活動について」

※各分科会共同議長より報告

12:00～12:15 「全国のビヨンドSDGsに向けた個別活動への支援について」

芥田 真理子（一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）企画広報部 部長）

12:15～12:20 ビヨンドSDGs官民会議「公募による公式ロゴ受賞作品」表彰

12:20～12:30 閉会挨拶

蟹江 憲史（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授、ビヨンドSDGs官民会議 理事長）

司会：櫻田彩子（エコアナウンサー）

■分科会（13:30～17:30 予定）

６つのエントリーポイントに基づく分科会では、「現状の課題認識」「ありたい社会の方向性」「目標の枠組み」「実現手段・ガバナンス」の４つを共通の検討フレームワークとし、ビヨンドSDGsに向けた議論を行います。

13:30～16:00 「６つのエントリーポイント」に分かれた分科会での議論

16:00～17:20 各分科会からの議論、進捗の報告

17:20～17:30 総括

※分科会の詳細については、こちらをご確認ください。

https://beyondsdgs.net/subcommittee/

【６つのエントリーポイントとは】

国連が発表した『持続可能な開発に関するグローバル・レポート（GSDR）』2019・2023で提唱された、持続可能な未来へ向けた変革のための「６つのエントリーポイント」。将来の目標のあり方について、既存の枠組みにとらわれず、課題の連関なども視野に入れて議論を進めるため、官民会議では議論の枠組みの出発点とする。

1. 人間の健康、福祉、能力の開花（Human well-being and capabilities）

2. 持続可能で公正な経済（Sustainable and just economies）

3. 持続可能な食料システムと健康的な栄養パターン（Sustainable food systems and nutrition patterns）

4. エネルギーの脱炭素化とエネルギーへの普遍的アクセス（Decarbonizing energy systems and universal energyaccess）

5. 持続可能な都市および都市周辺部の開発（Sustainable urban and peri-urban development）

6. 地球環境コモンズ（Global environmental commons）

フォーラム登壇者

・蟹江 憲史（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授、ビヨンドSDGs官民会議 理事長）慶應義塾大学Keio STAR共同センター長、同大学SFC研究所xSDG・ラボ代表、東京大学未来ビジョン研究センター客員教授、総合地球環境学研究所客員教授などを兼任。

北九州市立大学講師、助教授、東京工業大学大学院准教授を経て、2015年から現職。欧州委員会Marie Curie Incoming International Fellow、パリ政治学院客員教授、国連大学サステナビリティ高等研究所シニア・リサーチフェローなどを歴任。専門は国際関係論、サステナビリティ学、地球システム・ガバナンス。国連事務総長の任命を受けた独立科学者15人の1人としてグローバル持続可能な開発報告書 (GSDR 2023)の執筆を行なった。また、日本政府SDGs 推進本部円卓会議構成員、Earth Commission大使など、SDGsや地球環境問題を中心に、国際的、国内的な研究・政策関連活動で多方面にわたり活躍中。

博士（政策・メディア）。

・榎原 友樹（株式会社E-Konzal 代表取締役、慶應義塾大学SFC研究所 上席所員）

1977年大阪府生まれ。京都大学工学部地球工学科（資源工学専攻）を卒業後、英国レディング大学にて修士号（再生可能エネルギー専攻）を取得。民間シンクタンク勤務を経て、2012年に株式会社E-konzalを設立。京都を拠点に、再生可能エネルギーの事業評価・政策提言、地域脱炭素の戦略策定、地域新電力によるまちづくり、SDGsの地域実践などに取り組む。株式会社能勢・豊能まちづくり代表取締役、東京大学大学院工学系研究科学術専門職員、環境省脱炭素アドバイザー、江坂ひとときプロジェクト発起人などを兼務。

・芥田 真理子（一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA） 企画広報部 部長）

監査法人系コンサルティング会社にてサステナビリティ領域のコンサルティングに従事後、制作会社でアカウントエグゼクティブとして企業広報・コミュニケーション支援に携わる。2019年にJANPIAに参画。広報・情報公開を担い、休眠預金活用事業の透明性確保と認知向上に取り組む。2024年8月より現職。

今後の予定

2027年3月頃：第４回ビヨンドSDGs官民会議フォーラム（最終報告）

2027年9月：国連総会において2030年以降の国際目標の議論が本格化

ビヨンドSDGs官民会議について

ビヨンドSDGs官民会議は、2024年10月の日本政府SDGs推進本部の「SDGs推進円卓会議」における提案をもとに、2025年6月に設立された官民連携プラットフォームです。国連『持続可能な開発に関するグローバル・レポート（GSDR）』2019・2023で示された持続可能な開発のための変革へ向けた6つのエントリーポイント（領域）を議論の出発点となる枠組みに添え、2030年以降の国際目標に向けた日本の知見や実践を整理し、国連への政策提言につなげることを目的としています。

https://beyondsdgs.net

■ビヨンドSDGs官民会議 理事会

理事長

蟹江 憲史（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授）

理事

高橋 慶太（外務省 国際協力局 地球規模課題総括課長）

宇田川 徹（内閣府 地方創生推進事務局 参事官）

高岡 文訓（金融庁 総合政策局総合政策課 サステナブルファイナンス推進室長）

黒部 一隆（環境省 大臣官房総合政策課 環境計画室長）

市川 紀幸（経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課長）

長谷川 知子（一般社団法人日本経済団体連合会 常務理事）

樋口 麻紀子（公益社団法人経済同友会 政策調査部長）

有馬 利男（一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 代表理事）

三輪 敦子（一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク（SDGsジャパン）共同代表理事）

大貫 萌子（SDGs-SWY 共同代表）

武田 輝幸（持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム 政策提言部共同統括）

近藤 英里奈（G7/G20 Youth Japanメンバー）

増田 勇樹子（神奈川県 政策局 企画連携・SDGs推進担当課長）

山内 哲也（大阪府 政策企画部企画室 連携課長）

井口 雄大（株式会社博報堂 クリエイティブディレクター）

事務局長

川廷 昌弘（慶應義塾大学 特任教授、神奈川県顧問（SDGs推進担当））

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お問い合わせ

ビヨンドSDGs官民会議 事務局

E-mail：info@beyondsdgs.net