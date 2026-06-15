AI社会の「オーダー66問題」「You Are Fired !問題」：「AIガバナンスと『AIビジネスとと人権』：　AIは誰のものか？AIと人間はどうあるべきか？私たちはどうするべきか？」新講演プラン

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2026年6月15日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度、AI社会で各企業のガバナンス不全・不祥事が相次ぐ状況を鑑み、元・国連専門官で弊社理事長・AIガバナンス研究所所長の戸村智憲が、下記の新講演メニューを通じて、AI共生社会におけるAIガバナンスの啓発に取り組みます。

AIガバナンス研究所 所長 戸村智憲

【今回リリースの新講演メニュー】

・演題（例）： 「AIガバナンスと『AIビジネスとと人権』： AIは誰のものか？AIと人間はどうあるべきか？私たちはどうするべきか？」

・講師： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長、AIガバナンス研究所 所長 戸村智憲（とむら とものりプロフィール： https://www.jmri.co.jp/tomura.html ）

AIガバナンス研究所 所長 戸村智憲

＜講演項目（例）＞

・AIガバナンス： AIは誰のものか？AIとヒトはどうあるべきか？

・「AIビジネスと人権」（(C)戸村智憲）： 従来の「ビジネスと人権」・ESGを超えた激動のAI社会におけるAIビジネスと人権の問題

・AI・AI提供企業の社会的責任（AI Social Responsibility (ASR) (C)Tomonori Tomura）

・AI社会における「オーダー66問題」（(C)戸村智憲）： 映画「スターウォーズ」シリーズで、ジェダイの味方だったクローン兵士（ストームトルーパー）が暗黒卿シスが仕込んだジェダイ抹殺プロトコル「オーダー66」を発令し、味方だった存在が暴政・圧政により敵として寝返った状態が、AIという人間の味方にも起こり得る問題を戸村智憲が警鐘を鳴らしているもの（Order 66 Problem in AI Society (C)Tomonori Tomura）

・AI社会における「You Are Fired !問題」（(C)戸村智憲）： 映画「ロボコップ」シリーズで、ロボコップが製造元の役職員に危害を加えられないプロトコルであったことを悪用した製造元の悪徳役員を、役員会メンバーが解任することで、ロボコップがその悪徳役員を処罰できたが、もし国民・市民を守るAIを用いているAI社会で同様のことを、「あんな（暴政・圧政に都合の悪い）ヤツはもはや国民・市民ではない！」と暴政者・圧政者が国民・市民の保護対象から外した場合、人権ある正当に擁護され救済されるべき人民がAIにより抑圧・虐殺され得る問題を戸村智憲が警鐘を鳴らしているもの（"You Are Fired !" Problem in AI Society (C)Tomonori Tomura）

・AIと安全保障・経済安保・スパイ対策

など

※各項目（例）等は、最新動向・社会状況・最新の研究成果等を基に、より良いものをお届けする等のため、事前の予告なく内容や構成等の改訂・修正・変更等を行う可能性がございます。予め悪しからずご了承下さいませ。

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html(https://www.jmri.co.jp/contact2.html)

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

日本郵便ビジネスデジタルアドレス（住所情報の7桁）： 3G4-6860

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html