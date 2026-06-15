成蹊大学にて「リーンスタートアップ」をテーマに多摩信用金庫と講演

Empower株式会社

Empower株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役CEO兼CHRO：岡村一輝）は、2026年6月2日、成蹊大学経営学部 浜松翔平教授が担当する「ベンチャー・ビジネス」講義にて、リーンスタートアップをテーマとした講演を実施しました。

当社は昨年も、成蹊大学にて「人生100年時代におけるライフタイムキャリアの歩き方」をテーマに講演を実施しており、学生が自身のキャリア形成について考える機会を提供してまいりました。

今回はその取り組みをさらに発展させ、起業や新規事業開発において重要となる「リーンスタートアップ」を中心に、スタートアップが限られたリソースの中で事業を立ち上げ、顧客の反応をもとに改善を重ねていく考え方についてお話ししました。

またこの度は、当社のお声がけにより多摩信用金庫様の価値創造事業部 地域支援グループ 地域共創・創業支援担当の小倉航氏にもご登壇いただきました。小倉氏からは、多摩信用金庫の創業支援に関する取り組みや、事業支援型ビジネスコンテスト「LEVEL UP STAGE 2026」についてご説明いただき、学生に対して、起業・事業創造に挑戦するための具体的な機会を紹介しました。

講演概要

スタートアップや新規事業においては、優れたアイデアや完成度の高い製品を作ること以上に、「顧客が本当に求めている課題を捉えられているか」が重要です。

今回の講演では、スタートアップが失敗する理由として「良い製品・プロダクトが作れなかったから」ではなく、「誰も欲しがらないものを作ってしまうこと」に着目し、顧客の課題を検証しながら事業を改善していくリーンスタートアップの考え方を紹介しました。

リーンスタートアップは、完璧なビジネスプランを立ててから時間をかけて製品を作るのではなく、必要最小限のプロダクトをつくり、顧客の反応を計測し、学習と改善を繰り返すマネジメント手法です。講演では、MVP、顧客インタビュー、ピボット、リーンキャンバスなどの考え方について、他社事例やEmpower株式会社が実際に事業づくりを進める中で得た経験・実例を交えながら紹介しました。

講演内容

Empower株式会社 岡野 颯多摩信用金庫 価値創造事業部 小倉 航氏

当日は、主に以下のテーマについて講演を行いました。

- リーンスタートアップおよびリーンキャンバスの基本的な考え方- MVP、顧客インタビュー、ピボットを通じた事業改善の進め方- 他社事例およびEmpower株式会社における事業づくりの実例- 多摩信用金庫による創業支援の取り組みと事業支援型ビジネスコンテスト「LEVEL UP STAGE 2026」の紹介- 学生による事業アイデアの発表および応募に向けたフィードバック

講演内では、リーンキャンバスについて、9つの項目を完璧に埋めてから市場に出るのではなく、まずは「顧客の課題」「顧客セグメント」「価値提案」といった重要項目から仮説を立て、早期に顧客の声を聞くことの重要性を伝えました。

また、Empower株式会社の実例として、スタートアップの成長に伴う採用・人事制度整備の課題や、「良い人の採用が難しい」「人事課題を相談できる相手がいない」といった代表者の悩みから、スタートアップ企業・中小企業が相談しやすい価格帯で、深い人事相談ができるサービス「おまもり人事部長」の立ち上げに至った背景を紹介しました。

〇講演内で紹介したEmpower株式会社の事業例

『おまもり人事部長』

https://omamorijinji.lp-empowerinc.jp/

「おまもり人事部長」は、月額5万円から利用できる継続型の人事相談サービスです。人事責任者クラスの知見を必要なタイミングで柔軟に活用でき、採用・人事制度・組織づくりに関する意思決定を支援します。

参加した学生からのコメント

今後の展望

- 「リーンスタートアップは、短い期間で試行と改善を重ねていくことが重要だと学びました。」- 「Empower株式会社の事業例を通じて、顧客の課題やニーズに向き合いながらサービスを形にしていく重要性を感じました。」- 「多摩信用金庫の創業支援やビジネスコンテストについて知ることができ、事業アイデアを形にするための具体的な機会があることを学びました。」Empower株式会社 代表取締役 岡村 一輝成蹊大学経営学部 浜松 翔平教授

今回の成蹊大学での講演および多摩信用金庫との連携を通じて、起業・新規事業に関心を持つ学生に対し、リーンスタートアップの考え方に加え、当社が取り組む組織人事の課題を起点とした事業づくりの実例を共有する機会となりました。

今後もEmpower株式会社は、スタートアップ・中小企業・成長企業が事業を立ち上げ、継続的に成長していくための支援を続けて、あわせて、大学・金融機関・自治体・地域支援機関等との連携や協業にも積極的に取り組んでまいります。

ご関心をお持ちの関係者の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

会社概要

社名 ：Empower株式会社

設立日 ：2025年3月

代表者 ：代表取締役 岡村一輝

所在地 ：東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス2F

業務内容：組織人事コンサルティング事業、採用支援サービス事業、HRサービス事業

URL ：https://empowerinc.jp/