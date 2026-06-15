頑張って集客しているのに利益が伸びない理由とは？ -ホテル業の“価格・稼働最適化不足”をAIで解決

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、ホテル業界における「集客はできているにもかかわらず利益が伸びない」という構造課題に対し、最適化AI「AI孔明 on IDX」を基盤とした「AI HotelBrain on IDX」において“価格・稼働最適化ソリューション”のためのPoCパートナーを3社募集します。

本ソリューションは、宿泊価格・稼働率・需要予測・販売チャネルを統合的に最適化し、ホテル経営の収益最大化と安定化を実現するものです。

■ 背景：なぜ“集客できているのに儲からない”のか

ホテル業界では現在、

- OTA（オンライン旅行会社）を活用した集客強化- インバウンド回復による需要増- イベント・季節要因による宿泊需要の変動

などにより、客室稼働は回復傾向にあります。



しかし一方で、

- 値引きによる集客- 価格競争の激化- 手数料負担（OTA依存）- 人件費・運営コストの上昇

により、集客できているのに利益が伸びないケースが増加しています。

■ 課題の本質：“価格・稼働最適化不足”

ホテル収益は、

- 値引きによる集客- どのタイミングで販売するか- どの顧客層に販売するか

といった“価格と稼働の設計”に大きく依存します。



しかし現状では、

- 集客（マーケティング）と価格戦略が分断- 稼働率を優先した価格設定- 需要に応じた価格調整が不十分

といった課題が存在します。

その結果、

- 低価格での満室（利益機会の損失）- 高価格設定による空室- OTA依存による収益圧迫- 収益の不安定化

が発生しています。

問題は集客ではなく、“価格・稼働の最適化不足”にあります。

■ 解決策：経営最適化AI「AI HotelBrain on IDX」

AI HotelBrain on IDXは、ホテル経営の意思決定と実行を統合し、価格と稼働を最適化します。

■ 期待される導入効果

- データ統合（IDX）- - 予約データ- - 稼働率データ- - 価格データ- - チャネル（OTA・直販）データ- - 市場・イベントデータをIDX上に集約し、一元管理・可視化- AI分析・予測- - 蓄積データをもとに需要傾向を分析・レポート化- - 過去データから価格と稼働の相関を分析・示唆- - 顧客セグメント分析需要と価格の関係を可視化- 最適化エンジン- - 最適価格帯の提案・シミュレーション支援- - 稼働率・収益データの分析に基づく改善提案- - チャネル別パフォーマンスの分析と戦略提案収益最大化の意思決定を導出- AI PMO（実行・運用最適化）- - 価格戦略の実行管理- - 販売チャネル最適化- - KPIモニタリング- - 継続的改善（Loop）“実行される経営最適化”を実現- RevPAR（客室単価収益）の継続的な向上- 価格戦略の高度化- 需要変動への迅速な対応判断- OTA依存の低減- 収益の安定化

同じ集客でも、利益が大きく変わる。

■ メッセージ

これまでホテル業は、

集客力

稼働率

によって評価されてきました。しかしこれからは、それだけでは利益は伸びません。

必要なのは、“価格と稼働の最適化”です。



■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社 設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。