ハイパーカジュアルゲーム『マイキャンプマネージャー：3D経営シミュレーション』サービス開始！あなただけの理想のキャンプ場をつくろう！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームエンターテインメント（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中内之公）は、スマートフォン向けハイパーカジュアルゲーム『マイキャンプマネージャー：3D経営シミュレーション』のAndroid版を6月8日(月)、iOS版を2026年6月15日(月)に配信開始しました。

■『マイキャンプマネージャー：3D経営シミュレーション』について

本作は、大自然の中でのキャンプ場経営を、誰でも手軽に体験できるハイパーカジュアルゲームです。最初は小さなキャンプ場からスタート。プレイヤーはキャンプ場のオーナーとなって、スタッフの育成や清掃管理、さらには夜を美しく彩るキャンプファイヤーの演出まで、キャンプ場経営のすべてを体験できます。訪れるキャンパーたちの満足度を最大限に高め、理想のキャンプ場へと成長させよう！

■ゲームの特徴

・キャンプ場を楽しく運営しよう。

スタッフの雇用や育成はもちろん、キャンプサイトの清掃、トイレの備品補充にいたるまで、やることは盛りだくさん！さらに夜のメインイベントである「キャンプファイヤー」の準備まで、オーナー自らがキャンプ場の仕事に奔走する没入感を味わえます。

・キャンプ場をアップグレードしよう。

運営資金を元手に、テントデッキの増設や施設の拡張を行うことができ、最初は小さなキャンプ場だった場所を巨大なアウトドア施設へと進化させていく達成感を体験できます。

【ダウンロード URL】

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hpcpj.camptycoon

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/my-camp-manager/id6776238620

■ゲーム概要

タイトル名: マイキャンプマネージャー：3D経営シミュレーション

対応OS: Android、iOS

対応言語: 日本語・英語

サービス地域: 中国本土を除く全世界

サービス開始日: 【Android】2026年6月8日(月)、【iOS】 2026年6月15日(月)

価格: 基本無料(アプリ内課金あり)

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※App Storeは米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

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