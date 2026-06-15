【RAVIJOUR】人気コラムニスト／妹尾ユウカさんとのコラボ第2弾！ポップで遊び心溢れるキュートなメンズパンツが登場。

株式会社RAVIJOUR「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR (ラヴィジュール。会社名:株式会社RAVIJOUR、代表取締役:服部 稔、所在地:東京都目黒区)は、コラムニストとして人気を集める妹尾ユウカさんとのコラボレーション第2弾を解禁。掲載アイテムは公式オンラインストア／全国店舗にて6/15(月)～販売開始。

アイテム一覧：https://x.gd/o6fb2

商品詳細

＜Items＞

チェリー メンズアンダーショーツ \3,960(tax in)

ミックスドッグス メンズアンダーショーツ \3,960(tax in)

詳細：https://x.gd/ItBIT

コラボアイテム一覧：https://x.gd/o6fb2

チェキ＆直筆サイン会開催!!

妹尾ユウカさんとRAVIJOURコラボ商品発売を記念して、チェキ＆直筆サイン会を開催いたします。公式オンラインストア／名古屋パルコ店にてコラボアイテム1点以上を含む11,000円(税込)以上ご購入の方をイベントへご招待(ハート)

詳細：https://x.gd/qehLzw

RAVIJOUR (ラヴィジュール) 企業情報

株式会社RAVIJOUR（ラヴィジュール）

〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-3-7 VORT代官山2階



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