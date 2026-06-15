7/1-2　サイン＆ディスプレイショー＆パフォーマンス inやまがた2026にてシンクイノベーション(株)出展決定！

この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、【サイン＆ディスプレイショー＆パフォーマンス inやまがた2026】に出展することが決定しました。

シンクイノベーション株式会社

2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、

グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、

ライセンスグッズビジネスについてなど、当展示会でご紹介していきます。



360度撮影で3Dフィギュアデータを作成できる、ヒト用マジカルスキャナーを展示予定です。

ヒト用マジカルスキャナーは体験が可能となります！（各日抽選で５名様限定！）

ヒト用マジカルスキャナー

マジカルスキャナーは、人物やペットを高精度にスキャンし、立体データとしてデジタル化することで、オリジナルグッズ制作や新たなビジネス展開を可能にするソリューションです。

直径は被写体によって微調整可変可能ですが、外向きの脚も入れて2ｍ程度です。

撮影されない時は、壁際に寄せて収納でき省スペースとなっており、撮影時にまた展開設置

するだけとなっております。

近年需要が高まる「パーソナライズ」や「記念価値」に応えるサービスとして、多様な業界での活用が期待されています。特にペット分野においては、大切な家族の姿を形に残す新しい提案として注目を集めています。

またデジタルガチャの展示・体験もございます！

こちらは複数台の在庫を一元管理できたり、キャッシュレス決済にも対応していたりと、

現金管理の負担軽減と購買機械の拡大を両立し、インバウンド需要や若年層ユーザーの利便性向上にも寄与する最新ガチャとなっております。

デジタルガチャ イメージ

デジタルガチャをご体験いただき、当選した方にヒト用マジカルスキャナー体験・フィギュアのプレゼントがございますので、是非この機会にご体験ください♪

その他にも、弊社のメイン事業でもあるアニメグッズのサンプルも多数ご覧いただけます。

アニメグッズ製造の流れや魅力を実物サンプルをご覧頂きながらお伝えしていきます。

弊社はＵＶプリンターを多く保有しておりますので、プリントノウハウやＵＶプリンターを導入してどのように事業拡大していったのか、機械導入するメリットもお伝えしていきます！

開催概要

-展示会日時-

2026年7月1日(水) 9:30~17:00

2026年7月2日(木) 9:30~16:00

-会場-

道の駅 やまがた蔵王 樹氷ホール

（山形県山形市表蔵王79番地1）

山形自動車道「山形蔵王IC」より車で10分

東北中央自動車道「山形上山IC」より車で3分

是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。

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お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/

工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide