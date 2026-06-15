プロeスポーツチーム「REIGNITE」e-Motorsports部門に「坂本清尚」「岩田和歩」が加入！

株式会社コアテック

株式会社コアテック（本社：東京都目黒区）が運営するグローバルesportsチーム「REIGNITE」e-Motorsports部門に、「坂本清尚」「岩田和歩」の2名が加入いたしました。

REIGNITEは、本年度から国内グランツーリスモ競技シーンの最高峰である「2026 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」のグランプリシリーズへ出場することが決定しています。

昨年度の1年間の活動を経て、既存のチームメンバーも着実に実力を身に着けてきました。

シーン最高峰の舞台への挑戦にあたり、頼もしい仲間を2人迎え入れることができたことで盤石の態勢を整えることができたと考えております。

チャレンジリーグから、さらに厳しい最高峰であるグランプリシリーズへと戦いの舞台が移りますが、私たちは昨年度からグランプリシリーズでの戦いを見据えて活動を展開してきました。

挑戦者の立場ではありますが、全てのレースで勝利を目指して戦ってまいります。

ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。

【グランツーリスモ７について】

『グランツーリスモ７』は、25年以上の歴史を持つ「リアルドライビングシミュレーター」シリーズの集大成となる最新作です。PlayStation(R)5の最新技術を駆使した圧倒的なグラフィックと緻密な物理シミュレーションにより、実車さながらの走行体験を実現しています。 556車種以上の車両、41ロケーション・121以上のコースレイアウトを収録。奥深いカーライフを楽しめるだけでなく、公式世界大会「グランツーリスモ ワールドシリーズ」のプラットフォームとして、世界中のプレイヤーに公平かつハイレベルな競技環境を提供し、eモータースポーツのさらなる発展を牽引しています。

公式サイト：https://www.gran-turismo.com/

【JEGT（Japan Electronic sports Grand Touring）について】

JEGT（Japan Electronic sports Grand Touring）は、2019年9月に誕生したeモータースポーツ大会。

公式シリーズは「トップリーグ」と「企業対抗戦」の二部門に加え、2024シリーズよりトップリーグ昇格を目指す「チャレンジリーグ」を新設。eモータースポーツの最高峰の舞台として、参加チームや大会規模は回を追うごとに拡大している。

公式の世界大会や国体などでは個々に鎬を削っているトップドライバーたちが、JEGTではチームメイト、またはチームを背負うライバル同士となり、頂点を競い合っている。

【REIGNITEについて】

REIGNITEは、2021年1月に誕生したプロeスポーツチームです。

私たちのミッションは、各タイトルで「世界一」の座を掴むこと、そしてeスポーツを通じて「日本の文化」を世界へ発信していくことです。

2022年に世界タイトルを獲得した情熱は、今もチームの血脈として息づいています。

私たちの挑戦は競技シーンの枠に留まりません。eスポーツを最高峰のエンターテインメントとして定義し、心を揺さぶるイベントやクリエイティブ制作にも全力を注いでいます。

世界を舞台に、日本の誇りを胸に戦う「Global Japanese esports team」として、進化を続けています。

esports事業：Apex Legends、ポケモンユナイト、e-Motorsports、PUBG MOBILE、VALORANT 「REIGNITE FOXX」

【スポンサー企業様募集】

REIGNITEはスポンサーとしてチームをご支援いただける企業様を募集しております。

チームの活動や理念に共感していただき、eスポーツの舞台で共に歩んでいただける企業様と、勝利の喜びを分かち合いながら、双方の事業にとってプラスとなる「パートナー」としての関係性を構築していきたいと考えております。

ご興味をお持ちいただけた企業様は、ぜひお気軽にHPからお問い合わせください。

REIGNITE お問い合わせフォーム : https://reignite.jp/contact/

【チーム公式SNS】

HP : https://reignite.jp/

SHOP : https://shop-reignite.com/

X(旧Twitter) : https://x.com/ReigniteJP

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