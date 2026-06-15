医療・ヘルスケア分野で海外進出をめざす研究者向けアクセラレーションプログラム「Origin Japan 2026 × KSAC」本日より参加者の募集を開始

公益財団法人大阪産業局

https://ksac.site/206/

公益財団法人大阪産業局が事務局を務める、関西の大学発スタートアップ創出プラットフォーム「関西スタートアップアカデミア・コアリション（略称：KSAC）」は、医療・ヘルスケア分野専門のアクセラレーターである「MedTech Actuator」と初めて連携します。これに伴い、グローバル市場をめざすKSAC参画大学の研究者や学生を対象としたアクセラレーションプログラム「Origin Japan 2026 × KSAC」を2026年8月より開催し、本日より参加チームの募集を開始しました。

近年、大学発スタートアップ創出への期待が高まる一方で、医療・ヘルスケア分野の研究シーズを社会実装につなげるには、製品・サービスの効果検証や、大学・医療機関・自治体等との連携などが課題になっています。また、海外展開においても、展開先の国・地域で改めてエビデンスを構築する必要があるなど、国内とは異なるハードルがあります。（※1）

こうした課題を乗り越え、日本の革新的な研究成果を世界へ届けるため、「Origin Japan 2026 × KSAC」は誕生しました。本プログラムでは、大阪と、医療・ヘルスケア分野のスタートアップ・エコシステムが集積するシンガポール（※2）でのプログラムを通じて、研究シーズの事業化と海外展開を支援します。

※1 出典：経済産業省「ヘルスケアスタートアップ政策」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/startupseisaku/startupseisaku.html

※2 出典：Singapore Economic Development Board（EDB：シンガポール経済開発庁）「Medical Technology」

https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/medical-technology.html

■ 「Origin Japan 2026 × KSAC」プログラムの特徴

本プログラムは、大阪とシンガポールの2部構成で実施し、海外展開に必要なマインドセットの醸成から現地での実践までを一気通貫で支援します。

大阪プログラム

海外展開や渡航の土台となる必須スキルを徹底的に学びます。英語ピッチの集中講義をはじめ、グローバル市場に挑むためのマインドセットを構築し、ビジネスプランをブラッシュアップします。

シンガポールプログラム

医療技術のイノベーション拠点として知られるシンガポールへ渡航し、海外展開に必要な実践的講義を受講するとともに、現地の医療・ヘルスケア分野のエコシステムを支える主要機関等を訪問します。

現地プログラムの最終日には、シンガポールの医療関係者やエコシステム関係者が多数集まるピッチイベントに参加し、現地のキーマンと直接交流できる機会を提供します。また、渡航者の中から選抜された優秀者には、同イベント内で英語ピッチを披露する機会が提供される予定です。

■ 募集概要

対 象 者：起業をめざし、海外展開を見据えているKSAC参画大学の研究者、

および学生（博士課程・修士課程）

対象領域：ヘルスケア、バイオテック、メドテック、再生医療（創薬は除く）

定 員：3～5チーム（1チームあたり最大2名まで参加可能）

参加費用：無料

※プログラムへの申し込みにあたり、参加費用は発生しません。

※渡航・宿泊・食事・現地移動等に係る費用負担の範囲については、募集要項をご確認ください。

申込期限：2026年7月13日（月）

詳細申込：下記Webサイトよりご確認ください

https://ksac.site/206/

■ スケジュールおよび開催場所

大阪プログラム（オフライン開催）

日程：2026年8月4日（火）～8月5日（水）

場所：大阪イノベーションハブ（OIH）

（大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワーC 7階）

シンガポールプログラム（移動日含む）

日程：2026年9月20日（日）～9月25日（金）

場所：シンガポール国内



【KSAC（関西スタートアップアカデミア・コアリション）とは】

関西の大学・産業界・金融界・自治体等100以上の機関（2026年5月時点）が参画する、大学発スタートアップを創出するためのプラットフォーム。地域一体となってアカデミアの知見を社会実装へと繋げています。

Webサイト：https://ksac.site

【MedTech Actuator（メドテック・アクチュエーター）とは】

2018年にオーストラリア・メルボルンで設立された医療・ヘルスケア専門のアクセラレーター。シンガポールでの展開に続き、2024年9月には大阪拠点を新設。日本の公的機関等とも連携しながら、国内外のスタートアップのグローバル展開や日本市場参入を強力に支援しています。

Webサイト：https://medtechactuator.com/

■主催：関西スタートアップアカデミア・コアリション（KSAC）、公益財団法人大阪産業局

■協力：MedTech Actuator