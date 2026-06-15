うつ病診療に確かな地図を。個別性の高い診療を支援する『日本うつ病学会 うつ病診療ガイドライン2025 』6/15発売

株式会社医学書院書影『日本うつ病学会 うつ病診療ガイドライン2025 』

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、『日本うつ病学会 うつ病診療ガイドライン2025』（監修：日本うつ病学会／編集：うつ病診療ガイドライン作成ワーキンググループ）を2026年6月15日に刊行しました。

ゼロベースから全面的に再構築されたガイドライン

日本うつ病学会は2012年の初版発行以来、『日本うつ病学会治療ガイドラインII．大うつ病性障害』を継続的に改訂し、最新の知見や臨床現場のニーズを反映してきました。一方で、近年では診療ガイドラインに対する国際的な要請として、作成過程の科学的妥当性、透明性、体系性の確保が一層重視されるようになってきました。

こうした背景を踏まえ、日本うつ病学会はガイドラインをゼロベースから再構築し、初の全面改訂版となる『うつ病診療ガイドライン2025』を刊行しました。本書は、日本医療機能評価機構による「Minds診療ガイドライン作成マニュアル」に則り、システマティックレビューに基づいてエビデンスを体系的に評価し、益と害のバランスを考慮した推奨を提示しています。

実臨床に即した構成でうつ病診療を支援

本ガイドラインは、実臨床に即した課題設定を重視し、臨床的必要性と乖離しない構成を追求しています。各章では、冒頭のBQ（background question）で「その治療に際して何を考慮すべきか？」という臨床的視点からの問いを示し、続くCQ（clinical question）ではシステマティックレビューの概要に加え、臨床上重要と考えられる文献情報を取り上げています。

図表やフローチャートを多用することで、読者が自身の診療課題と照らし合わせながら、複雑なうつ病診療で迷わないための地図として活用できるよう工夫されています。

児童・思春期、周産期、老年期といったライフステージや重症度、睡眠障害やDSM-5以降用いられている特定用語といったサブタイプへの対応、そして治療過程のフェーズへの対応といったそれぞれの観点から独立した章設定を行うことで、より個別性の高い診療支援を実現しています。

また、システマティックレビューの形式にはなじまないものの、臨床上重要で今後の活用が期待されるテーマを「トピックス」として収載しています。

本書の目次

第1章 治療計画の策定

第2章 軽度うつ病

第3章 中等度/重度うつ病

第4章 児童・思春期うつ病

第5章 周産期うつ病

第6章 老年期うつ病

第7章 特定用語

第8章 不眠症状を伴ううつ

第9章 後続治療

第10章 さらなる段階の治療

第11章 維持期治療

トピックス

書誌情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14570/table/48_1_e966890f9363784861836bdf64cf94e1.jpg?v=202606150351 ]

詳細・本文サンプル

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株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/