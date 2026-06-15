ウエンツ瑛士がナビゲートする「ハロウィン・クラシックス」を開催！オーケストラで楽しむ、一日限りのスペシャル・コンサート

株式会社光藍社

ウエンツ瑛士がナビゲートするハロウィン・コンサートを同日開催！

「ウエンツ瑛士のこわくないハロウィン・クラシックス」＆

「1時間のハロウィン・クラシックス with ウエンツ瑛士」

ハロウィンの日にぴったりの、ちょっぴり不気味でファンタジックな音楽の世界へ――。

ウエンツ瑛士をナビゲーターに迎え、オーケストラの演奏とともに贈るハロウィン・コンサートを、2026年10月31日（土）、東京国際フォーラム ホールCで開催します。クラシックの名曲から映画音楽、ミュージカル音楽まで、ハロウィンの雰囲気に彩られた心躍るプログラムを、軽快なトークと歌唱を交えてお届けします。

今回は、2つのコンサートを同日開催。16時開演の「ウエンツ瑛士のこわくないハロウィン・クラシックス」は、オーケストラの演奏をたっぷりと味わえる贅沢なひと時。ゲストに怪談、手相占いでお馴染みの島田秀平を迎え、ハロウィンだけれど“こわくない”トークを楽しみながら、朗らかで少しダークな一面を持つ魅力的な曲を、迫力の演奏でご堪能いただけます。13時開演の「1時間のハロウィン・クラシックス with ウエンツ瑛士」は、初めてクラシックに触れる方、お子様連れやご家族で気軽にオーケストラを楽しみたい方におすすめの特別セレクションです。休憩なしで、ぎゅっと濃密な1時間をお過ごしください。

広く親しまれる童謡「おばけなんてないさ」をオーケストラと歌で味わうまたとない機会、その他「死の舞踏」「魔法使いの弟子」「ハリー・ポッター」「オペラ座の怪人」など、ハロウィンらしいファンタジックな名曲の数々を楽しめる特別な音楽会。大人も子どもも胸が弾む、ハロウィンならではの音楽の魔法への旅へ、ぜひお出かけください。

ウエンツ瑛士のこわくないハロウィン・クラシックス

■公演日程

2026年10月31日(土)16:00開演

■公演会場

東京国際フォーラム ホールＣ

■出演

ウエンツ瑛士（ナビゲーター・歌）

島田秀平 (ゲスト)

指揮：辻博之

管弦楽：シアター オーケストラ トウキョウ

■予定曲目

サン＝サーンス：「死の舞踏」

デュカス：「魔法使いの弟子」

ジョン・ウィリアムズ：「ハリー・ポッター」より

アンドリュー・ロイド＝ウェバー：「オペラ座の怪人」より

いずみたく：「ゲゲゲの鬼太郎」

峯陽：「おばけなんてないさ」 ほか

■料金

全席指定9,800円

■公演詳細

https://www.koransha.com/orch_chamber/halloween/

※未就学児入場不可

※曲目は変更になる場合がございます｡ご了承ください。

1時間のハロウィン・クラシックスwithウエンツ瑛士

■公演日程

2026年10月31日(土)13:00開演

■公演会場

東京国際フォーラム ホールＣ

■出

ウエンツ瑛士（ナビゲーター・歌）

指揮：辻博之

管弦楽：シアター オーケストラ トウキョウ

■予定曲目

サン＝サーンス：「死の舞踏」

ジョン・ウィリアムズ：「ハリー・ポッター」より

アンドリュー・ロイド＝ウェバー：「オペラ座の怪人」より

峯陽：「おばけなんてないさ」 ほか

■料金

全席指定5,500円 こども(中学生以下)4,500円(税込)

■公演詳細

https://www.koransha.com/orch_chamber/1hour/

※3歳以下入場不可

※曲目は変更になる場合がございます｡ご了承ください。

■お問合せ

050-3776-6184光藍社チケットセンター(月～金12:00～15:00/土日祝､12/24～1/4休業)

ウエンツ瑛士辻博之(指揮)島田秀平(ゲスト16:00公演のみ)

シアター オーケストラ トウキョウ

2005年設立。バレエを中心とした“劇場”を主な活動の場とするオーケストラとして、K-BALLET TOKYOの全公演をはじめ、国内外の数多くのバレエ公演で演奏を行っている。劇場音楽への深い理解と高い演奏力が評価され、パリ・オペラ座バレエ団、ウィーン国立バレエ団、ミハイロフスキー劇場バレエ団など海外バレエ団の来日公演にも多数出演。オペラ、フィギュアスケート関連公演、テレビ番組、コンサートなど幅広い分野でも活動している。2019年より井田勝大が音楽監督を務める。楽団公式ホームページ(https://www.theater-orchestra-tokyo.com/)

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