千葉県内６エリアで『ＢＯＳＯサーフィンミーティング２０２６』を開催！

株式会社オニオン新聞社

千葉県では東京２０２０大会のレガシーとして、県内でサーフィンを楽しむ人を増やすとともに、参加者と地域の交流や、スポーツを核とした地域の活性化を促進するため、外房地域を中心に「ＢＯＳＯサーフィンミーティング２０２６」を開催します。

県内外の都市部に在住する、サーフィン初心者の家族や若者をターゲットに、サーフィン体験に加え、房総グルメや移住サーファーとの交流、海をテーマとしたワークショップを楽しめる体験イベントです。

今年度は、開催市町を更に増やし、長生村といすみ市でも開催！

６月２２日（月）正午から、先着順にて、申込み受付を開始。海の魅力いっぱいの房総でサーフィンをお楽しみください。

ＢＯＳＯサーフィンミーティング公式サイト :https://bososurfing.jp/

「ＢＯＳＯサーフィンミーティング２０２６」概要

旭市、匝瑳市、九十九里町、大網白里市、長生村、一宮町、いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市にて、サーフィン体験とともに、サーフィンを中心としたライフスタイルや、千葉の海や地域の魅力を体感できるイベントを開催するものです。

（合計１２回、総計２４０名）

一日のスケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53539/table/339_1_a978ea23100c4a2879d9eca07628da86.jpg?v=202606150351 ]

※上記は目安であり、詳細は日程・会場により異なります。

参加条件

定員

- サーフィン初心者であること(未経験または過去２回程度の経験まで)- 泳げること- 小学３年生以上であること(ただし未成年者の場合は保護者が同伴すること)

各日２０名(先着順)

参加料金

１名あたり７,０００円

※サーフィン体験料、昼食代、ワークショップ体験料、ボード及びウェットスーツレンタル料、保険料、消費税込み。

開催日程等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53539/table/339_2_3c660a22327860e84dbd25a0bd924555.jpg?v=202606150351 ]

申込み方法等

■「ＢＯＳＯサーフィンミーティング２０２６」特設サイトからお申し込みください。

【URL】https://bososurfing.jp/（(https://bososurfing.jp/%EF%BC%88)令和８年６月１５日（月）開設）

■申込み開始日

令和８年６月２２日（月）正午から

■申込み先着順となります。

※開催日が土曜日の場合：開催予定日前週の金曜日１５時まで受付

※開催日が日曜日の場合：開催予定日前々週の金曜日１５時まで受付

（例）７月１８日（土）・１９日（日）開催分 ⇒ ７月１０日（金）１５時〆切

お問い合わせ先

「ＢＯＳＯサーフィンミーティング」事務局（株式会社オニオン新聞社内）

所在地：千葉県千葉市中央区栄町３６ー１０ 甲南アセット千葉中央ビル４F

電 話：０４３-２０１-８８１１（平日１０時～１７時 ※８月１２日～１６日を除く）

メール：bososurfing@onionnews.co.jp