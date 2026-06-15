《三ツ間農園》元プロ野球選手が育てた完熟いちごを使用。農家だからできる“いちご尽くし”の贅沢デザート新メニューが横浜高島屋常設店舗に登場

合同会社 seven twotwo

新商品3メニュー6月20日販売開始

◼️シャリっといちご削りソフト

価格：テイクアウト 980円（税込）／イートイン 998円（税込）

暑い夏に贈る、いちご尽くしの贅沢カップ。

「シャリっといちご削りソフト」は、三ツ間農園の完熟いちごをたっぷり使用した、ひんやりスイーツ。

カップの中には、果肉感を楽しめる削りいちごをたっぷり。

その上に、カルピジャーニ社製マシンで作る、とろけるようになめらかなソフトクリームを重ねました。

さらに甘みを引き立てる練乳、そしてトップには冷たく甘さが凝縮されたフローズンいちごをトッピング。

「いちごを食べている」と感じる贅沢な一杯を、お楽しみください。

◼️シュワっといちごサイダー

価格：テイクアウト 637円（税込）／イートイン 648円（税込）

「完熟いちご×炭酸の新食感。三ツ間農園から夏を彩る爽快ドリンクが登場」

完熟いちごの甘みと、爽快な炭酸が出会った今夏新登場ドリンク。

三ツ間農園自慢の完熟いちごを使用し、果実本来の甘みと香りを引き出した自家製いちごシロップを丁寧に仕込みました。

鮮やかな色合いのいちごシロップに、シュワっと爽快な炭酸を合わせることで、ひと口目から広がる華やかな香りと、いちご本来の優しい甘みを楽しめます。

カップの中には果肉感のあるいちごも入り、飲むたびにフレッシュな食感を感じられる一杯。

暑い夏の日にぴったりの、見た目も味わいも爽やかな三ツ間農園の新作ドリンクです。

◼️シュワっといちごフロート

価格：テイクアウト 848円（税込）／イートイン 864円（税込）

完熟いちごの爽快感と濃厚ソフトクリームを楽しむ、新感覚フロート

三ツ間農園の完熟いちごから作る自家製いちごシロップを使用した「シュワっといちごサイダー」に、カルピジャーニ社製マシンで仕上げる、なめらかなソフトクリームを贅沢に合わせました。

シュワっと弾ける炭酸の爽快感に、ソフトクリームがゆっくり溶け出すことで、いちごの甘酸っぱさとミルキーなコクが重なる味わいへ。

仕上げには、甘みが凝縮されたフローズン完熟いちごを贅沢にトッピング。

見た目の華やかさ、食感の変化、味わいの重なりを一度に楽しめる、三ツ間農園こだわりの新作ドリンクです。

◼️三ツ間農園横浜高島屋常設店舗概要

所在地：横浜高島屋 地下1階 Foodies' Port2［三ツ間農園］

営業時間：10：00 ～ 21：00

販売方法：フリー販売・実演販売

販売商品：三ツ間農園が展開するすべての商品

◼️三ツ間農園SNS

横浜高島屋常設店舗Instagram :https://www.instagram.com/mitsumanouen_yokotaka?igsh=ZzBiZHFud2o2d3Jw&utm_source=qr三ツ間卓也Instagram :https://www.instagram.com/mitsuma_takuya_43_15?igsh=dnJteDV4dnFqeWFk&utm_source=qr

◼️三ツ間農園紹介PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qF4bX135YhE ]

◼️三ツ間農園各店舗紹介

三ツ間農園ホームページ :https://mitsumanouen.jp/

三ツ間農園本店住所：神奈川県横浜市泉区和泉町5012-2アクセス：相鉄いずみ野駅徒歩10分 いずみ野駅からバス4分 金子山JR 渋谷駅から乗り換えなし一本56分！三ツ間農園2号店住所：神奈川県横浜市泉区和泉町5871-15アクセス：相鉄いずみ野駅徒歩10分 いずみ野駅からバス4分 富士塚JR 渋谷駅から乗り換えなし一本56分！

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