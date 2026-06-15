板垣李光人が初登場！JR西日本「WESTERポイント」の新CMを本日より公開

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、社長：倉坂昇治、以下JR西日本）は、JR西日本グループの共通ポイントサービス「WESTERポイント」のさらなる魅力をお伝えすべく、俳優の板垣李光人さん出演の新テレビCMを、2026年6月15日（月）より西日本エリア全域で放映開始いたします。

■新テレビCM概要

主人公（板垣李光人さん）はWESTER WORLD（青の世界）の住人。生活者がWESTERポイントをためてほしい・つかってほしいタイミングで青の世界から現実世界へ飛び出して現実世界の人たちに聞いてきます。「WESTERためてる？」と。

「WESTERポイント 新幹線予約篇」（15秒）

URL：https://youtu.be/JwnBVtJDAus

「WESTERポイント 乗るだけ篇」（15秒）

URL：https://youtu.be/WKEfu1g0Mrw

「WESTERポイント お買い物篇」（15秒）

URL：https://youtu.be/nY5Po2Y4srU

■板垣李光人さん 撮影インタビュー

〇JR西日本のCMに初出演になりますが、ご出演が決まってどのように感じましたか

純粋にうれしかったです。作品や仕事で新幹線に乗って広島をはじめ西日本へ行く機会が多く、普段の生活でも身近な存在なので、こうしてお仕事でご一緒できてうれしかったです。



〇普段板垣さんはポイントをためていますか？

意識してためていたというより、「気づいたらたまっていた」という感覚でした。

でも今回をきっかけに、あらためてポイントをためることにしっかり向き合いたいなと思いました（笑）。新幹線での移動はもちろん、西日本のICOCAなど、日常の中でもポイントがたまることに目を向けると、「こんなにおトクなんだ」と実感しました。

〇WESTERポイントの特徴でたまったポイントでおトクに新幹線や特急電車に乗れる特徴があるのですが、もしポイントがあったらおでかけしてみたい場所はありますか？

中学生くらいの頃、仕事で山口に行ったことがあるのですが、そのときに食べたイカのお刺身が本当においしくて。お店の雰囲気やそのときのことを今でも覚えているくらい、衝撃的なおいしさでした。なので、また山口に食べに行きたいですね（笑）。

〇今回の撮影は青の世界側の人という不思議な役柄でしたが、撮影で印象的だったことはありますか？

不思議な役を演じることはわりと多いのですが、今回は青い世界の中での撮影で、真っ青な改札や、買い物シーンのカゴの中身まで青く統一されていて、すごくかわいいなと思いながら撮影していました。

〇WESTERポイントをまだ知らない・つかっていない方にむけてぜひメッセージをお願いします。

このお話をいただいてから、僕自身も「ポイントをためること」にあらためて意識が向くようになりました。このCMをきっかけに、皆さんにもWESTERを始めたり、ポイントをためることを楽しんで頂けたらうれしいです。

■出演者プロフィール

板垣李光人

2002年1月28日生まれ。

2012年に俳優デビューし、映画『八犬伝』『はたらく細胞』『陰陽師０』で第48回 日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。昨年は、ゴールデン帯連続ドラマで初主演を務めたカンテレ・フジテレビ系ドラマ『秘密～THE TOP SECRET～』、映画『ババンババンバンバンパイア』、『ミーツ・ザ・ワールド』、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」、「しあわせな結婚」など話題作への出演が続き、本年は主演される映画『口に関するアンケート』が公開予定のほか、7月スタートのテレビ朝日「大空港～GATE24～」に出演が決まっている。

■WESTERポイントとは

JR西日本グループの共通ポイントサービス「WESTERポイント」は、日常利用から旅行まで、鉄道・ショッピングなど様々なサービスで「たまる」「つかえる」ポイントサービスです。

2023年3月のサービス開始から約3年で、鉄道利用にとどまらず、決済・ショッピング・宿泊など、“おでかけ”にまつわる幅広いシーンで利用可能なサービスへと拡大してきました。また、2025年5月にサービスを開始したスマホ決済アプリ「Wesmo!」の導入により、JR西日本グループ外においてもWESTERポイントがたまる・つかえる環境が広がっています。WESTER会員数は1,300万人、WESTERアプリのダウンロード数は600万を突破し、多くのお客様にご利用いただいています（2026年5月末時点）。

WESTERポイントは、JR西日本グループが推進するWESTERサービスの中核サービスとして位置づけられており、会員基盤の拡大およびサービス間の利用促進を通じて、お客様との接点の深化を担っています。

本プロモーションを通じて、WESTERポイントの利便性や活用シーンをさらに知っていただき、より多くのみなさまに「おトクでベンリ、そして楽しい」体験を実感いただければと考えています。

WESTERポイント サービス紹介特設WEBサイト

https://wester.jr-odekake.net/wester_app/?utm_source=press&utm_campaign=nenkan_16&utm_medium=sp_jr(https://wester.jr-odekake.net/wester_app/?utm_source=press&utm_campaign=nenkan_16&utm_medium=sp_jr)

※6月15日14時以降公開予定

※記載の内容はすべて現時点での情報であり、変更となる可能性があります