組織の成果を最大化する「管理職向け PDCAマネジメント研修」をリリース。課題解決と改善力を強化：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、管理職を対象とした「管理職向け PDCAマネジメント研修(https://www.recurrent.jp/listings/manager-management-pdca)」の提供を開始します。本研修は、組織の成果を最大化するために不可欠なPDCAサイクルの基本を理解し、実践的なマネジメントスキルの習得を目指すものです。

ゴールから逆算した精度の高い計画立案から、メンバーの実行力を引き出す指示、そして「なぜなぜ分析」を用いた課題の本質特定までを網羅し、自律的に組織課題を解決できるマネージャーを育成します。

管理職向け PDCAマネジメント研修【立案・実行・修正力強化】 - 社員研修のリスキル

組織の実行力を阻むPDCAの形骸化

多くの組織において、PDCAサイクルは業務改善の基本として重要視されています。しかし、実際には計画が抽象的であったり、検証が不十分であったりと、形骸化しているケースが少なくありません。

特に管理職には、変化の激しいビジネス環境下で、確実に成果を導くための計画修正能力や実行管理能力が求められています。こうした社会的背景や企業のニーズに応え、目標達成に向けた確実な一歩を支援するために本研修を開発しました。

研修内容の紹介

組織の成果を導くための立案・実行・修正力を強化します。

研修タイトル

管理職向け PDCAマネジメント研修(https://www.recurrent.jp/listings/manager-management-pdca)

受講対象

管理職

身に付くスキルや目的

本研修は、PDCAの各工程における技術を習得し、計画の完遂と組織課題の解決を自律的に推進できる状態を目指します。ゴールから逆算した精度の高い目標・計画の策定、メンバーへの適切な指示と進捗管理によるチーム実行力の向上、そしてなぜなぜ分析による問題の本質特定と実効性のある改善策の立案能力を強化します。

本研修の特徴- ゴールから逆算した精度の高い目標と計画を策定具体性のあるSMARTゴールやKPIを設定し、組織全体が納得感を持って動ける計画立案の手法を理解します。- 適切な指示と進捗管理でチームの実行力を向上メンバーが計画を自分事として捉える伝え方や、進捗を可視化してフォローするマネジメント技術を習得します。- なぜなぜ分析で問題の本質を特定し改善策を立案ギャップ分析や原因究明のフレームワークを活用し、再発防止につながる根本的な解決策を導き出す技術を養います。管理職向け PDCAマネジメント研修【立案・実行・修正力強化】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋- PDCAマネジメントの全体像（管理職に求められる役割と重要性の理解）- Plan：目標の具体化と計画策定（SMARTゴール、KPIの設定、アクションプランへの分解）- Do：実行マネジメント（計画を自分事にする伝え方、適切な指示と進捗管理）- Check：検証と分析（定点観測、なぜなぜ分析による原因究明とボトルネックの特定）- Action：改善と再設計（対症療法と根本治療の違い、再発防止の仕組み化）- PDCAを組織文化にする（継続的に回し続ける仕組みづくりと振り返り）

リスキルについて

株式会社リスキルは、管理職研修(https://www.recurrent.jp/categories/manager)をはじめとする多彩な研修プログラムを提供しています。「もっと研修を」をコンセプトに、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系を採用し、企業の継続的な人材育成を支援しています。

講師陣は豊富なビジネス経験を有しており、実践的で高品質な研修を提供します。また、研修準備のフルサポート体制により、導入企業の負担を軽減しながら良質な成果創出に寄与します。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。