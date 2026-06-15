『ファミリーの思い出応援プロジェクト』！6月は「夕日ヶ浦温泉　佳松苑 」1泊2食付き無料宿泊券が当たる！

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）の『ファミリーの思い出応援プロジェクト』。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回、この企画に賛同いただいた京都府にある「夕日ヶ浦温泉 佳松苑」にて、無料宿泊券のプレゼントキャンペーンを実施します。

■応募概要- プレゼント内容：夕日ヶ浦温泉 佳松苑 1泊2食付き「無料宿泊券」1組2名様- 応募対象：「いこーよ」会員（新規会員登録も対象）- 応募方法：「いこーよ」キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/22985?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202606kansai)よりご応募ください- 応募締切：2026年6月15日（月）～7月14日（火）23:59まで■キャンペーン詳細はこちら

「いこーよ」公式サイト キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/22985?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202606kansai)

■「夕日ヶ浦温泉 佳松苑」について

京都・京丹後エリアにある「夕日ヶ浦温泉」は、美しい夕景で知られる人気温泉地。

その中でも「佳松苑」は、日本海を一望できる高台に建つ宿です。

客室からは、白砂が続くロングビーチと透明度の高い海を一望でき、夏は海水浴スポットとしても人気！ 海遊びと温泉旅行を一度に楽しめるので、ファミリー旅行にもぴったりです。

佳松苑の魅力のひとつが、季節ごとに内容が変わる豪華ビュッフェ。

日本海の海の幸をはじめ、旬の食材を使った料理がずらりと並び、大人も子どもも楽しめるラインナップが魅力です。

夏には、ブランドまぐろ「都マグロ」の握り寿司や、目の前で焼き上げるライブキッチンのステーキも登場！

さらに、スイーツコーナーも充実していて、食後までしっかり楽しめます。

家族みんなで好きなものを選びながら食事を楽しめるのも、ビュッフェならではの魅力です。

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や10万9,000件以上の口コミを掲載しています（2026年6月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。

いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）：https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)