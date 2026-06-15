マーケティングAX「AXer」、人材マネジメント領域へ拡張。社内運用を経て外部提供の受付を開始

株式会社アイトリガー

株式会社アイトリガーは、2026年6月より、マーケティングAX支援サービス「AXer（アクセル）」の提供領域を人材マネジメント業務へ拡張し、スキル把握・稼働管理の仕組みの外部提供受付を開始しました。自社で約2ヶ月の試験運用を経ての提供です。

多様化する働き方への対応

マーケティングの現場では、人材に関する情報が驚くほど散らばっています。誰がどんなスキルを持っているかは管理者の記憶やバラバラの資料の中にあり、案件にアサインした後、実際にどんな業務へどれだけの時間が使われているかは、本人への確認や報告を待つしかありません。

フリーランスや業務委託など、多様な働き方がメンバーが混ざるチームでは、この把握はさらに難しくなります。雇用形態も稼働時間も異なるメンバーを、管理者が一人ひとりの感覚で把握する。結果として、リソース配分の判断はその管理者にしかできない属人的な仕事になりがちです。

経営の目線ではより深刻です。人材は多くの企業で最大級の投資でありながら、その配分が適切かどうかを判断する材料がありません。増員すべきか、配置を変えるべきか。判断の根拠が「報告ベースの感覚」しかないまま、意思決定が行われています。この仕組みはこの構造的課題を解消することを目的として開発しました。

マーケティングの実務だけでなく、「人を動かす業務」も作り変える

AXerが対象とするのは、広告運用やCRM、クリエイティブ制作といった施策の実務だけではありません。誰がどんなスキルを持ち、どの業務にどれだけ動いているかを把握する「人材マネジメントの業務」そのものも、設計し直す対象です。

アイトリガーはこの考え方に基づき、AXerの提供領域を人材マネジメント領域へ広げました。自社案件で約2ヶ月間運用し、実務に耐える形へ磨いた上で、外部提供の受付を開始しています。

稼働報告イメージ（デモ画面になります）働き手とマネジメント側、双方における変化

働き手：登録と入力までの一元化で、業務への集中が可能

スキル・経験・ポートフォリオを登録情報として一元化。案件アサイン後は、いつ・どんな業務に・何時間稼働したかを入力・提出をすれば報告までが完了し、本来の業務に集中できます。

マネジメント側：感覚ではなく、データで把握する

登録メンバーのスキルセットを一覧で把握でき、案件ごとに誰がどの業務にどれだけの工数をかけているかが、週次・月次など任意の粒度で見えます。契約時間と実稼働のギャップ、案件ごとの収益性（ROI）の把握にもつながり、リソース配分の判断材料がデータとして手元に揃います。

業務カテゴリや稼働の単位、案件の構造といった管理の枠組みは、固定ではありません。広告運用・制作・分析といったマーケティングの業務単位はもちろん、各社が実際に使っている管理の切り方に合わせて自由に設計が可能です。既製ツールのように項目へ業務を合わせるのではなく、業務に合わせて仕組みの側を変えていきます。

※なお本仕組みは、AXerが提供するリソース（人・ツール・ノウハウ）の一部として実装するものです。独立したSaaSツールとしての単体提供は行っておりません。

完成形のツールではなく、各社の管理のかたちに合わせて組み替える

スキルの定義も、稼働の単位も、マネジメントのやり方も、企業ごとに異なります。だからこそこの仕組みは、完成されたパッケージとして提供するのではなく、各社の課題整理から始めて管理のかたちごと設計する前提のものです。

今後は、蓄積された稼働データの集計やROI算出、スキルに基づくアサイン候補の提示など、把握から判断までをAIが支える領域を広げていきます。マーケティングの実務支援と人材マネジメントが同じ考え方の上でつながることで、施策の成果と人の動きを併せて見られる組織運営が可能になります。マーケティングに関する様々な課題整理の段階からお気軽にご相談ください。

■ AXer サービスページ

https://aitrigger.co.jp/service/axer/

マーケティングAXに関するご相談は、下記よりお問い合わせください。

https://aitrigger.co.jp/contact/

■株式会社アイトリガー（AiTRIGGER Inc.）

本社：東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿16階

事業内容：デジタルマーケティング支援（運用型広告・インハウス支援）、マーケティングリソース提供（MRM）、マーケティングAX事業

URL：https://aitrigger.co.jp/