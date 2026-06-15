【賃貸管理会社様向け】「まだシステムは不要」とお考えの方へ！更新漏れ・入力遅れをなくす「必要なとこだけDX」大公開セミナー｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、6月24日（水）・25日（木）の2日間、録画配信（ライブ形式）にて、『「まだシステムは不要」とお考えの方へ！更新漏れ・入力遅れをなくす「必要なとこだけDX」大公開セミナー』を開催いたします。

▼セミナーの申し込みはこちら

申し込む :https://events.zoom.us/ev/AuyVMewe8Cjc-ny0VOdqqDIrmDhErjmY-DJnH8MFRnQ2PapjGve3~AnBvjxLGeZ6OgQP5zF_NtALsDXbV0kcl5WK9-4EuWyY35w0F4tUVtWJGuQ■セミナー概要

業務のなかで、「すべてをWeb化するほどの規模ではない」「今のやり方も大切にしたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

一方で、日々の業務に追われて物件情報の入力が後回しになったり、手作業による管理のため更新時期の把握が漏れてしまい、更新料の回収機会を逃してしまったりと、業務の一部に課題を抱えているケースも少なくありません。

本セミナーでは、「手作業による更新料の回収管理」など、負担やミスが発生しやすい業務に着目し、どのような手順でDXを進めたのか、実例を交えてご紹介します。

すべての業務を一度に変えるのではなく、自社の規模や状況に合わせて必要な部分から段階的にデジタル化を進める方法や、自社に合ったDXの進め方のヒントをお伝えします。

※セミナーの内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【こんな方におすすめ】

●システムを導入しているものの、FAXや紙業務が残り、業務のデジタル化に課題を感じている方

●他社システムを比較したものの、自社の規模や業務に合わず導入を見送っている方

●現在の業務フローを活かしながら、自社のペースで必要な業務から段階的にDXを進めたい方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/797_1_25995c0286539741d391ec59d56dd59b.jpg?v=202606150351 ]

※不動産会社向けのセミナーとなりますので、対象外の方の申し込みは、当社の判断によりセミナー参加をお断りさせていただく場合がございます。

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申し込む :https://events.zoom.us/ev/AuyVMewe8Cjc-ny0VOdqqDIrmDhErjmY-DJnH8MFRnQ2PapjGve3~AnBvjxLGeZ6OgQP5zF_NtALsDXbV0kcl5WK9-4EuWyY35w0F4tUVtWJGuQ

■登壇者

株式会社いえらぶGROUP マーケティング事業部 課長 廣口孝太朗

株式会社いえらぶGROUPに新卒で入社後、マーケティング事業部にて「いえらぶCLOUD」の新規導入提案を担当。幅広く営業活動を行い、入社3年で課長へ昇進。現在はマーケティング組織の中心として年間800件以上の商談に携わり、営業効率化と成果最大化の仕組みづくりを牽引している。

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心して住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の配慮を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画マーケティング」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開

▼本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください

https://www.ielove-group.jp/contact/

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955

メール：pr@ielove-group.jp