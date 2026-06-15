＜ 新横浜駅 ＞ 大正から続く老舗和菓子店【築地ちとせ】の人気No1.『天ぷらせんべい』が買える！6月15日（月）より新横浜駅で期間限定で販売いたします。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区）は、2026年6月15日 （月）より、老舗和菓子屋【築地ちとせ】の『天ぷらせんべい』他を、新横浜駅・PLUSTA キュービックプラザ新横浜東にて、期間限定販売することをお知らせいたします。

かき揚げの風味と香ばしさを表現した、サクサクとした軽やかな食感を実現。

大正元年、日本各地の選りすぐりの食材が集まる築地で創業した【築地ちとせ】。このたび、新横浜駅の「PLUSTA キュービックプラザ新横浜東」にて、期間限定販売を開始いたします。

当ブランド人気No1.の『天ぷらせんべい』、季節限定のあじわい『天ぷらせんべい れもん塩』が入った詰合せ、愛媛県産の蜜柑「せとか」を使用した『ちとせのわらび餅せとか』をご用意いたしました。

ご挨拶の手土産や日頃頑張る自分へのご褒美にいかがでしょうか。ぜひこの機会に、大正から続く【築地ちとせ】のおいしさをお楽しみくださいませ。

◆販売概要

【販売店舗】 PLUSTA キュービックプラザ新横浜東 新横浜駅 新幹線東改札口前

【販売期間】 2026年6月15日（月）～2026年7月6日（月）

【営業時間】 5:40～22:00

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆PLUSTA キュービックプラザ新横浜東で購入できる商品のご紹介

・天ぷらせんべい<さらにおいしくリニューアル>

⾧年愛され続けてきた定番商品『天ぷらせんべい』の素材を一から見直し、さらに美味しくリニューアルしました。

6枚入 810円（税込）

良質で甘みのある天然えびを厳選。日本三大葱である岩津ねぎを合わせるな ど、素材にこだわりました。かき揚げの風味と香ばしさを表現すべく、駿河湾産桜えび、兵庫県の天然わかめ、北海道産玉ねぎを合わせました。サクサクと軽やかな食感とともに、素材それぞれの旨みが重なり合う、奥行きのある味わいに仕上げました。

・天ぷら二種詰合せ（れもん塩）16枚入

定番の『天ぷらせんべい』と季節限定のあじわい 『天ぷらせんべいれもん塩』の詰合せ。甘みのあ る天然えびとレモンの酸味、じんわり広がる塩気 をお楽しみください。

16枚入 2,322円（税込）

（天ぷらせんべい×8枚、天ぷらせんべいれもん塩×8枚）

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

・ちとせのわらび餅せとか

愛媛県産の蜜柑「せとか」を使用した甘酸っぱい ピューレを、透明感のある、つるんともちもち食 感のわらび餅で包みました。濃厚でジューシーな 甘みとコクが楽しめる、暑くなるこれからの季節 にぴったりの一品です。

8個入 1,296円（税込）

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)

◆ブランド情報

東京の台所、築地。大正元年、食にゆかりの深いこの地で「御菓子司ちとせ」を創業。宮内庁御用達を拝命する等、確かな技で歴史を刻んでまいりました。

築地ちとせのお菓子は日本各地の選りすぐりの食材が集まる築地ならではの新たなお菓子。東京の食文化の粋をお菓子でお楽しみください。

◆築地ちとせ 常設店情報

・羽田空港東京食賓館Eゲート前[羽田空港第1ターミナル2F]

住所:東京都大田区羽田空港3-3-2

羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー東京食賓館Eゲート前

・羽田空港フードプラザ[羽田空港第2ターミナル3F]

住所:東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第2ターミナル3階フードプラザ

電話番号:03-5757-0191

◆公式サイト

HP : https://sucreyshopping.jp/tsukijichitose

Instagram: https://www.instagram.com/tsukijichitose_official/

X : https://x.com/tsukijichitose

Facebook : https://en-gb.facebook.com/tsukijichitose/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月15 日

本社所在地 :東京都港区北青山1-2-7

展開ブランド :東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、 オリエンタルショコラby コートクール、バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾンフランセ、フランセ、 レモンショップby フランセ、イチゴショップby フランセ、 キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、 フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリミリ