入院中のこどもたちを地域で応援　「こども×あそびフェスタ in 沖縄」開催～クリニクラウンと一緒に入院中のこどもたちを応援しよう～

認定NPO法人日本クリニクラウン協会2024年開催した「入院中のこどもたちを応援するクリニクラウンわくわくワークショップ（沖縄県）」の様子

認定NPO法人日本クリニクラウン協会（所在地：大阪市北区、理事長：河敬世）は、2026年6月28日（日）、沖縄小児保健センターにて、「こども×あそびフェスタ in 沖縄 ～クリニクラウンと一緒に入院中のこどもたちを応援しよう～」を開催します。

本イベントは、病気や障がいのあるこどもたちやそのきょうだい、ご家族、そして福祉やインクルーシブな社会づくりに関心のある親子を対象に、「あそび」を通して、入院中のこどもたちや医療・支援を必要とするこどもたちの存在を知り、応援する気持ちを育むことを目的としています。

本事業は、株式会社イオンファンタジー「あそんで募金」の助成を受けて実施します。

沖縄県内でこども支援に取り組む団体を中心に、5つの団体がブースを出展し、活動紹介とあそびの体験を行います。参加者はスタンプラリーのように各ブースを回りながら、さまざまなあそび体験を通して、病気や障がいのあるこどもたちのことや、地域でこどもたちを支える活動について知ることができます。

本イベントを通じて、こどもたち自身が「知ること」「感じること」から一歩踏み出し、地域全体でこどもを応援するあたたかな循環を生み出すことを目指しています。

開催の背景

認定NPO法人日本クリニクラウン協会は、全国の小児病棟へクリニクラウン（臨床道化師）を定期的に派遣し、入院中のこどもたちがこどもらしく過ごせる時間――「こども時間」を届ける活動を行っています。

沖縄県内では、2011年に訪問を開始し、琉球大学病院、沖縄県立南部医療センター・こども医療センターをはじめ、県内8病院を訪問してきました。これまで医療・福祉の現場と連携しながら、病気や障がいのあるこどもたちやご家族に、あそびや笑顔、その子らしく過ごせる時間を届ける活動を続けています。

病気や障がいのあるこどもたちは、入院や通院などにより、地域の中で遊んだり、人と出会ったりする機会が限られてしまうことがあります。一方で、地域には、そうしたこどもたちやご家族を支えたいと願い、活動している団体や大人たちが数多く存在しています。

本イベントは、こどもたちが「あそび」を通して、入院中のこどもたちのこと、医療や支援を必要とするこどもたちのことを知り、「知ることで、自分たちにも応援できることがある」と気づくきっかけをつくりたいという思いから企画されました。

また、入院経験のあるこどもたちが、退院後にも安心して遊びに来られる場を地域の中につくりたいという願いも込められています。

沖縄県内でこども支援に取り組む団体・施設が集まり、互いの活動や想いを知り、相互理解を深めることで、地域全体でこどもたちを支える土壌を育てていくことも、本イベントの大きな目的です。

※同じ日の午前中には、おとな×学びフェスタも開催しています。

https://www.cliniclowns.jp/wp/news/20260628am

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121827/table/33_1_7a8148fa341fde964013f36bcc8dcf01.jpg?v=202606150351 ]2024年開催した「入院中のこどもたちを応援するクリニクラウンわくわくワークショップ（沖縄県）」の様子

主催の認定NPO法人日本クリニクラウン協会は、入院中のこどもたちのもとへ「クリニクラウン（臨床道化師）」を派遣し、こどもがこどもらしく笑い、遊び、安心して過ごせる時間

――「こども時間」を届ける活動を2005年から行っています。

認定NPO法人日本クリニクラウン協会・事務局長 熊谷 恵利子

「こども×あそびフェスタ in 沖縄」の開催の背景には、沖縄でクリニクラウンの活動を根づかせていきたいという想いと、病気や障がいのあるこどもたち、そのきょうだい、ご家族を、さまざまな団体や地域の皆さまとともに支え合える地域をつくりたいという願いがあります。

クリニクラウンの活動は、県外から沖縄へ訪問する形で始まりました。その後、「沖縄で活動を続けていきたい」という想いを持つ仲間たちとともに、長い時間をかけて少しずつつながりを育んできました。その歩みが、今回のフェスタ開催へとつながっています。こどもたちや家族の笑顔は、地域の理解や応援があってこそ、支えられています。このフェスタが、こどもたちを想う気持ちが出会い、つながり、広がっていく場になることを願っています。沖縄の皆さまとともに、「地域のこどもに、地域のクリニクラウンを」という歩みを、これからも大切に育てていきたいと思います。