夏休みは、やまなみ五湖に行こう！水源地域体験交流ツアーを実施します

神奈川県

県では、県民の貴重な水がめとしてわたしたちの生活や産業の発展を支えている「やまなみ五湖」（相模湖、奥相模湖、津久井湖、丹沢湖、宮ヶ瀬湖）を訪れ、水源環境に対する理解を深めるための日帰りバスツアーを実施しますので、お知らせします。

1 趣旨

「渇水に強い神奈川」を可能としたダム建設の歴史や水源地域の豊かな自然、地域の伝統文化等を通じて、水源地域を取り巻く環境の重要性を体感する機会の拡大を図り、水源環境に対する理解を深めることを目的とします。

2 ツアー概要

（1）水と太陽のエネルギー大冒険！相模原が誇る「力の源」をたどる旅

日程：7月25日（土曜日）

訪問エリア：相模湖

訪問箇所：オギノパン工場見学、(昼食)宮ヶ瀬Resort旅館みはる、さがみこベリーガーデン、相模湖記念館、相模湖遊覧船(相模ダム見学)

定員：40人

（2）戦後の日本を照らした「水の都」！相模ダム・歴史のタイムトラベル

日程：7月26日（日曜日）

訪問エリア：相模湖

訪問箇所：相模湖記念館、相模湖遊覧船(相模ダム見学)、(昼食)さがみ湖MORI MORI「WILD DINING」、さがみ湖MORI MORI「森の生き物探検プログラム」

定員：40人

（3）戦国の山城から水の要塞へ！宮ヶ瀬ダム・高低差が生むエネルギー大探検

日程：8月2日（日曜日）

訪問エリア：津久井湖、宮ヶ瀬湖

訪問箇所：神奈川県立津久井湖城山公園、(昼食)料理や浜長、宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館、インクライン往復乗車(宮ヶ瀬ダム見学)

定員：30人

（4）丹沢湖三保ダムの心臓部に潜入！一般非公開の監査廊＆操作室をめぐるプレミアムツアー

日程：8月22日（土曜日）

訪問エリア：丹沢湖

訪問箇所：(昼食)手打ちそば太平楽、丹沢湖記念館、プレミアムツアー(三保ダム見学)、道の駅 山北

定員：40人

（5）高低差156メートルの大パノラマ！宮ヶ瀬ダム・水が生み出すエネルギーと郷土の歩み

日程：8月30日（日曜日）

訪問エリア：宮ヶ瀬湖

訪問箇所：(昼食)宮ヶ瀬Resort旅館みはる、愛川町郷土資料館、ロードトレイン「愛ちゃん号」乗車、インクライン乗車(宮ヶ瀬ダム見学)、宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館、鳥居原ふれあいの館

定員：40人

3 対象

県内在住で、ツアー実施後のアンケート回答にご協力いただける方

4 費用

大人：5,000円

子ども（中学生以下）：無料

5 バス発着地

横浜駅、川崎駅周辺

6 申し込み方法

ツアーごとに申込締切日が異なります。各ツアー実施日の約3週間前までに以下のURLよりお申込ください。

https://www.his-j.com/corp/public/revitalization/kanagawa-suigen/

（注記）本ツアーは神奈川県民限定のツアーになります

7 その他

今後、11月から12月にも計3回のツアーを実施予定です。

（参考資料）

別紙 案内チラシ(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/135363/besshichirashi.pdf)

問合せ先

神奈川県政策局政策部土地水資源対策課

課長 今野 電話 045-210-3100

水源地域対策グループ 工藤 電話 045-210-3123