Shure、Zoom Rooms向けの柔軟な新ソリューションを発表

シュア・ジャパン株式会社

Shureはこのたび、IntelliMixコラボレーションポートフォリオを拡充し、Zoom Rooms向けIntelliMix(TM) Room Kit(https://www.shure.com/ja-JP/products/video-conferencing/imxrk)およびIntelliMix(TM) 基本システム(https://www.shure.com/ja-JP/products/video-conferencing/imxf5)を発表しました。ShureはZoom Communications, Inc.（NASDAQ: ZM）と共に、企業や教育機関におけるZoom環境に対して拡張性と信頼性に優れ、標準化の容易な会議室ソリューションを提供し、ユーザーのさらなるニーズにお応えしてまいります。

会議や学習の現場におけるAI活用の重要性が高まる中、本新製品は、高品質で安定した収音を実現し、Zoom AIの処理精度向上に貢献します。

IntelliMix(TM)基本システムは、IntelliMix Room(R) DSPを内蔵したWindowsベースのミニPCとタッチパネルを組み合わせたキットです。外部オーディオプロセッサーやインターフェース機器を削減しながら高度なAVソリューションの設計・導入・運用に対応し、高品質な音声を提供します。

標準的な会議室向けには、必要な機器をあらかじめパッケージにしたIntelliMix(TM) Room Kitを提供します。本キットには、IntelliMix(TM)基本システムに加え、MXA902 シーリングアレイスピーカーホンとHuddlyカメラが含まれます。自動設定機能により、音声や映像の設定を行うことなく迅速に導入できます。小規模から大規模まで、さまざまな空間に対応します。

これらのソリューションにより、標準的な会議室への迅速な展開を実現するのと同時に複雑なシステムに対応する高い柔軟性も確立し、規模や用途に応じたシステムの導入が可能になります。

Zoom プロダクト部門（Workplace）責任者のJeff Smith氏は次のように述べています。

「これからの働き方にはAIを活用した会議環境が求められています。ShureのIntelliMixコラボレーションポートフォリオは、安定した音声によりZoom Roomsの価値を高め、さまざまな環境でZoom AIの機能を支えます。」

用途に応じて選択可能なソリューション

ニーズに応じて、以下の構成を選択できます:

・高度なAV空間向け IntelliMix(TM)基本システム

要求の厳しいコラボレーションスペースや複雑な環境への導入に最適なIntelliMix(TM)基本システムは、ニーズに応じたシステム設計を可能にする高い柔軟性を提供します。

■講義室、分割可能な会議室、ハイブリッド／ハイフレックス教室、大規模会議室など、多様な利用 環境への対応

■ShureのMicroflexポートフォリオのマイクロホンやスピーカーを組み合わせて使用でき、用途に応じた音響システムを構築可能

■他社製カメラを組み合わせられる柔軟なビデオシステム構成

・小～大規模会議室向け IntelliMix(TM) Room Kitム

小規模から大規模までの標準的な会議室にスムーズに導入でき、複数の会議室でも構成と運用の統一が可能です。

■複数の会議室で統一された構成と運用を実現し、導入後の効率的なサポートを実現

■自動設定機能による簡単な導入・セットアップ

■マイクロホン、スピーカー、カメラ、Zoom Rooms向けWindowsベースミニPC、タッチパネルなど、システムの構築に必要なコンポーネントすべてを同梱

■部屋の規模に応じて選択可能なモデル構成（小規模室向けIntelliMix(TM) Room Kit 30、中規模室向けIntelliMix(TM) Room Kit 50、大規模室向けIntelliMix(TM) Room Kit 70、マルチカメラソリューションをセットにした大規模室向けIntelliMix(TM) Room Kit 80）

Shureのストラテジックアライアンス担当ディレクター、Wayne Driggersは次のように述べています。

「Zoomとの強固なパートナーシップは、企業や教育機関がAIに翻弄されるのではなく、AIとともに進化する最新の環境を構築するための礎となります。AIを活用した実用的な会議には、信頼できるコミュニケーション環境が不可欠です。私たちは、その基盤となるシステムを安心して導入・運用いただけるよう支援していきたいと考えています。」

高いセキュリティ性と拡張性を両立したZoom環境に対応

Zoomとの連携により、会議や講義、コラボレーションにおいてエンタープライズレベルのセキュリティを提供します。また、ShureCloudやZoom Device Managementを活用することで、IT部門やAV担当者はシステムの状態をリモートでリアルタイムに把握・管理・更新でき、運用負荷の軽減とIT業務の効率化に貢献します。

IntelliMix(TM) Room KitおよびIntelliMix(TM)基本システムにより、強固なパートナーシップ、包括的なグローバルサポート、そして将来を見据えたテクノロジーに支えられた、一貫性のある認定ソリューションの導入が可能です。

IntelliMix(TM) Room Kit for ZoomおよびIntelliMix(TM)基本システム for Zoomは、InfoComm 2026にて展示を予定しており、2026年7月の出荷開始を予定しています。

詳細については、www.shure.com/ja-JP/products/video-conferencing(https://www.shure.com/ja-JP/products/video-conferencing)をご確認ください。

Shureについて

Shure（www.shure.com(https://www.shure.com/ja-JP)）は、100年以上にわたり、冴えわたるサウンドを世界へ送り出してきました。1925年に創業されたShureはその品質、性能、耐久性で知られ、音響機器と会議用ソリューションで世界を牽引するグローバルメーカーです。マイクロホン、ワイヤレスマイク、会議室向けソリューション、イヤホン・ヘッドホン、インイヤーモニターなど、幅広い製品群を展開。大規模放送イベントやライブパフォーマンス、ビジネス会議や大学の講義、さらにはホームオフィスやスタジオに至るまで、常に卓越した信頼性を提供し続けています。米国イリノイ州シカゴ郊外のナイルズに本社を置き、世界30か所以上に拠点を展開。製品は120か国以上で販売されています。

【本プレスリリースに関するお問合せ】

シュア・ジャパン株式会社 担当：硲 夏希｜ pr@shure.co.jp