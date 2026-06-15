旅の″あるある″川柳コンテスト「ニグコン2026」、993句の応募を受け一般投票を開始

合同会社NIG

ありそうでなかった製品を通してワクワクと感動をお届けする「NIGオンラインストア」を運営する合同会社NIG（本社：茨城県石岡市、代表：佐々木 亮人、以下NIG）は、旅好きユーザーと一緒に作る参加型コンテスト「ニグコン」第4弾として、川柳コンテストを開催。一般投票を2026年6月10日（水）より開始しました。テーマは「旅行でのあるある出来事」。全国から寄せられた993句の中から選出された9句を対象に、2026年6月17日（水）まで投票を受け付けています。

■ 背景・概要

NIGオンラインストアは、旅行・お出かけシーンで使えるバッグ・小物を中心に展開するECストアです。「使う楽しさ」だけでなく「出かける楽しさ」を顧客と一緒に楽しみたいという思いから、参加型コンテスト企画「ニグコン」を定期開催しています。

2026年の第一弾となる今回は「旅行でのあるある出来事」をテーマに川柳コンテストを実施。応募期間中に全国から993句が集まり、スタッフによる一次選考を経て9句が選出されました。現在、グランプリを決める一般投票を受付中です。

■ 選出された9句

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74355/table/56_1_c3f23d977bbeb9d2dd1bb161fc4f7870.jpg?v=202606150551 ]

■ 投票概要

投票期間： 2026年6月10日（水）～ 2026年6月17日（水）

投票方法： 投票フォームより1句を選択（所要時間：約1分）

投票URL： https://store.nigonline.com/pages/nigcon-senryu-ippan2026

グランプリ発表： 投票締切後、公式サイト・メール・SNSにて発表予定

■ コメント（担当者）

「旅行あるある」というテーマに、これほど多くの方が共感してくださるとは思っていませんでした。993句それぞれに、旅の記憶や笑いがぎゅっと詰まっていて、選考スタッフ一同、楽しく読ませていただきました。選出された9句はどれも甲乙つけがたい作品です。ぜひ一般投票に参加して、グランプリを一緒に決めてください。

■ ニグコンとは

「NIGオンラインストアのコンテスト」の略称。2025年よりスタートし、日常のワクワクや旅の感動を、ユーザーと一緒に共有・再発見する参加型企画シリーズ。

第1弾：2025年2月開催「旅行あるある川柳コンテスト」

第2弾：2025年7月開催「私の旅のベストショット！」フォトコンテスト

第3弾：2025年10月開催「思わず真似したくなる製品の使い方」コンテスト

第4弾：2026年5月開催「旅行あるある川柳コンテスト」

今後も「ニグコン」を継続開催予定です。

主催

NIGオンラインストア（運営：合同会社NIG）

https://nigonline.com/

【一般投票会場】

https://store.nigonline.com/pages/nigcon-senryu-ippan2026