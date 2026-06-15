昭和自動車株式会社の全株式取得のお知らせ
株式会社アプティ
■本件の概要（株式取得について）
■対象会社の商号変更および新役員体制について
[表: https://prtimes.jp/data/corp/26929/table/80_1_c719e773a6562eada5620ec033e0fb73.jpg?v=202606150351 ]
株式会社アプティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、千葉県で整備工場を運営する昭和自動車株式会社（本社：千葉県柏市、代表取締役：江原敏雄）の全株式を2026年6月15日付で取得しました。
今後は、アプティグループの新会社「株式会社デファクト」として、新たな経営体制で整備工場を運営します。
■本件の概要（株式取得について）
対象会社：昭和自動車株式会社
実施日 ：2026年6月15日
譲渡手法：株式譲渡（完全子会社化）
■対象会社の商号変更および新役員体制について
本件に伴い、昭和自動車株式会社は、以下のとおり商号・本社所在地および役員体制を変更いたしました。
なお、運営工場については従来の所在地にて今後も営業を継続し、提供するサービス内容にも変更はありません。
【変更の概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/26929/table/80_1_c719e773a6562eada5620ec033e0fb73.jpg?v=202606150351 ]
【新役員体制】
代表取締役 齊藤 孝通
取締役 井田 秀明
取締役 山口 修平
〈会社概要〉
社名 株式会社アプティ
代表 代表取締役 井田秀明
本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F
サイト https://upty.jp/
創立 2009年2月
資本金 3億8,000万円（関連会社含む）
社員数 230名
事業内容 １.自動車 / メカニック専門 総合人材サービス事業
２.外国籍人材サービス事業（採用・教育・管理）
３.HR tech / SaaS事業（産学連携）
４.出張整備事業
５.自動車用品製造・販売
６.自動車整備工場向け環境整備事業