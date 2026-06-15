昭和自動車株式会社の全株式取得のお知らせ

写真拡大

株式会社アプティ

株式会社アプティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、千葉県で整備工場を運営する昭和自動車株式会社（本社：千葉県柏市、代表取締役：江原敏雄）の全株式を2026年6月15日付で取得しました。


今後は、アプティグループの新会社「株式会社デファクト」として、新たな経営体制で整備工場を運営します。




■本件の概要（株式取得について）

対象会社：昭和自動車株式会社


実施日　：2026年6月15日


譲渡手法：株式譲渡（完全子会社化）


■対象会社の商号変更および新役員体制について

本件に伴い、昭和自動車株式会社は、以下のとおり商号・本社所在地および役員体制を変更いたしました。


なお、運営工場については従来の所在地にて今後も営業を継続し、提供するサービス内容にも変更はありません。



【変更の概要】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/26929/table/80_1_c719e773a6562eada5620ec033e0fb73.jpg?v=202606150351 ]


【新役員体制】


　代表取締役　齊藤 孝通


　取締役　　　井田 秀明


　取締役　　　山口 修平



〈会社概要〉


社名　　　株式会社アプティ


代表　　　代表取締役　井田秀明


本社　　　東京都渋谷区恵比寿南1-5-5　JR恵比寿ビル7F


サイト　　https://upty.jp/


創立　　　2009年2月


資本金　　3億8,000万円（関連会社含む）


社員数　　230名


事業内容　１.自動車 / メカニック専門 総合人材サービス事業


　　　　　２.外国籍人材サービス事業（採用・教育・管理）


　　　　　３.HR tech / SaaS事業（産学連携）


　　　　　４.出張整備事業


　　　　　５.自動車用品製造・販売


　　　　　６.自動車整備工場向け環境整備事業