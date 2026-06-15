3種のベリーが彩る初夏のらぽっぽファーム限定スイーツ『トリプルベリーのおいもチーズタルト』6月15日発売

白ハト食品工業株式会社

白ハト食品工業株式会社

白ハト食品工業株式会社(本社：大阪府守口市、代表：代表取締役社長 永尾 俊一)が運営する、

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」は、2026年6月15日（月）より期間限定商品「トリプルベリーのおいもチーズタルト」を販売いたします。

初夏にぴったりの爽やかな味わいが特徴の「トリプルベリーのおいもチーズタルト」は、ブルーベリー・ラズベリー・ストロベリーの3種類のベリーを贅沢にトッピング。やさしい甘さのスイートポテトと、コクのあるチーズクリームを合わせ、おいもの自然な甘みとベリーのほどよい酸味が調和した、この季節だけの特別なスイーツです。

初夏のひとときを彩る、ベリーの爽やかさとおいものやさしい甘さが織りなす贅沢な味わいを、ぜひお楽しみください。

■商品概要

商品名：トリプルベリーのおいもチーズタルト

販売期間：2026年6月15日（月）～7月15日（水）

店頭価格：2,300円（本体価格）

※らぽっぽオンラインストアでの販売価格および送料は店頭価格と異なります。

※一部取り扱いのない店舗があります。

※数量限定のため、なくなり次第終了となる場合があります。

らぽっぽファームオンラインストア :https://www.lapoppofarm.shop/c/products/ct_seasonal/L230

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」とは

らぽっぽファームはナチュラル＆ヘルシー＆ビューティーなさつまいもスイーツ専門店です。ファーマー達が自社農園で心を込めて育てたおいもで、全国の皆様に笑顔と“ほっこり”タイムをお届けしています。人気No.1の「ポテトアップルパイ」は、さつまいもの美味しさをまるごとぎゅっと詰め込んだ、素材本来の甘みを感じられる商品です。しっとりさつまいもとシャキシャキりんごの相性抜群なロングセラー商品として愛され続け、オンラインストア（https://www.lapoppofarm.shop/）でもお買い求めいただけます。