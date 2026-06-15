【富士宮市後援】地方都市こそAI 人材が必要な時代へ株式会社ドットファウンドが「AI BLOOM JAPAN 富士宮会場」をi/HUB に開設

株式会社ドットファウンドAI BLOOM JAPAN 富士宮会場

株式会社ドットファウンド（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：田中 心也）は、AI人材育成プロジェクト「AI BLOOM JAPAN」のアンバサダーおよび富士宮会場の開催主体として、当社が受託運営する地域イノベーション拠点「Connected Studio i/HUB」にて、GoogleのAIツールを実践的に学ぶ無料講座を開講します。初回講座は、2026年6月23日（火）13時より開催します。本講座は富士宮市の後援を受け、地域企業、スタートアップ、起業を志す方、地域活性化に取り組む方を対象に、生成AIの基礎と実践的な活用方法を学ぶ機会として実施します。富士宮会場独自の取り組みとして、元富士宮市地域おこし協力隊インターンで、学生起業家として活動する河島 航さん、小田 航大さんを会場サポーターに迎えます。講座中は2名が受講生の操作や学習を支援し、AI初心者やパソコン操作に不安のある方にも、安心して学んでいただける環境を整えます。

イベント詳細・申込ページ :https://connectedstudioihub.com/news/news/2091/

【開催の背景】生成AIの地域格差を超え、富士宮から「AIを使える人」を増やす

生成AIの活用が急速に広がる一方で、AIの導入や活用は都市部や大企業を中心に進んでおり、地方都市や中小企業では、まだ十分に活用が進んでいない現状があります。人口減少、人材不足、事業承継、新規事業創出など、地方都市が抱える課題は年々複雑化しています。AIは業務効率化にとどまらず、新たな事業づくり、人材育成、働き方の変革を後押しする手段になり得ます。

一方、地域の現場では、

「AIに興味はあるけれど、何から学べばよいか分からない」

「仕事にどう活用できるのかイメージできない」

「オンライン講座を一人で受講することに不安がある」

といった声も少なくありません。

株式会社ドットファウンドは、地域におけるAI活用を広げるためには、学習コンテンツを提供するだけでなく、身近な場所で相談でき、地域の仲間とともに学びを進められる環境が必要だと考えています。そこで、富士宮駅から徒歩圏内に位置するConnected Studio i/HUBを「AI BLOOM JAPAN 富士宮会場」とし、オンライン講座と地域サポーターによる対面支援を組み合わせた学習機会を提供します。

AIを「一部の専門家の技術」から、「地域で働く人の道具」へ。

AI BLOOM JAPANについて

AI BLOOM JAPANは、国際基金の支援を受けて展開されるAI人材育成プロジェクトです。誰もが無料でAIを学び、活用できる環境づくりを目指し、地方都市や中小企業におけるAI活用を推進しています。

本プログラムでは、GeminiやNotebookLMをはじめとするGoogleのAIツールについて、基本操作から文章作成、情報整理、アイデア創出、業務活用、安全な利用方法まで、実践を交えながら学びます。

AIの専門知識や高度なITスキルは必要ありません。AIを初めて利用する方にも、基礎から安心して学んでいただける内容です。受講者は、基調セミナー、自宅学習、修了ミッションを通じて、AIを日常生活や仕事で活用するための知識とスキルを身につけます。全国各地の自治体や地域コミュニティと続々と連携し、AI人材育成と共創コミュニティづくりに取り組んでいます。

運営会社：学び舎mom株式会社

代表取締役 矢上清乃

富士宮会場の特徴

～地域の若い力が、受講生の学びを伴走～

富士宮会場では、元富士宮市地域おこし協力隊インターンで、現在、学生起業家として活動する河島 航さん、小田 航大さんがサポーターを務めます。両名は富士宮市での地域活動を通じ、IT、AI、DX、デザイン、教育、地域活性化などの分野に関わってきました。講座当日は、受講生が操作につまずいた際のフォローや、演習を進めるためのサポートを担当します。オンラインで専門的な講座を受講しながら、会場では身近なサポーターに質問できる体制を整えることで、「分からないまま講座が進んでしまう」という不安を減らし、一人ひとりの学びを支えます。

単にAIを学ぶだけでなく、地域で挑戦する若い世代と、地域企業・起業家・市民がつながることで、学びから共創へと発展する場づくりを目指します。

河島 航さん

河島 航さん

元富士宮市地域おこし協力隊インターン

学生起業家／富士宮会場サポーター

小田 航大さん

小田 航大さん

元富士宮市地域おこし協力隊インターン

学生起業家／富士宮会場サポーター

株式会社ドットファウンド 代表コメント

「AIを学べる機会は増えていますが、地域では今も、『どこから始めればよいか分からない』『一人では学びを続けられない』という方が多くいらっしゃいます。私たちがつくりたいのは、単発のセミナーではありません。地域の中に、AIについて学び、相談し、試し、仕事や暮らしに生かしていける環境をつくることです。

Connected Studio i/HUBを、働くための場所だけでなく、一人ひとりの未来の選択肢を増やす“地域の学びと共創の拠点”へと進化させていきます。

AIは、都市部だけのものではありません。地方の企業や地域コミュニティにとっても、大きな可能性を持っています。富士宮市、地域で挑戦する若い世代、地域企業の皆様と連携しながら、富士宮から『AIを使える人』を増やしてまいります。」

株式会社ドットファウンド

代表取締役 田中 心也

初回講座 開催概要

【開催概要】

名称：AI を知るから使えるへ AI活用基礎講座

開催日時：2026年6月23日（火）13:00～15:00

会場：Connected Studio i/HUB

所在地：静岡県富士宮市大宮町31 澤田ビル1F

開催形式：AI BLOOM JAPANオンライン基調セミナーの会場受講・対面サポート付き

参加費：無料・事前申込制

対象：

・AIに関心のある方

・経営者

・新規事業者

・起業を志す方

・地域活性化に取り組む方

・中小企業・小規模事業者に勤務する方

・個人事業主・フリーランスの方

持ち物：

・インターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォン

・Googleアカウント

開催主体：株式会社ドットファウンド Connected Studio i/HUB

アンバサダー：株式会社ドットファウンド 代表取締役 田中 心也

後援：富士宮市

会場サポーター：河島 航／小田 航大

プログラム運営：学び舎mom株式会社

トレーニングパートナー：ウーマンネット株式会社

詳細を見る :https://connectedstudioihub.com/news/news/2091/

今後の展開

株式会社ドットファウンドでは、今回の講座を第一歩として、7月以降もAI活用基礎講座を引き続き開催し、Connected Studio i/HUBにおけるAI学習機会を継続的に提供していく予定です。

個人の学び直しに加え、地域企業の人材育成、業務効率化、生成AIの安全な活用、若者のデジタルスキル向上など、地域のニーズに応じた学習・交流の場づくりを進めます。

行政、教育機関、地域企業、起業家、学生など、多様な人がつながりながら学び合うことで、富士宮地域全体のデジタル活用力向上に貢献してまいります。

Connected Studio i/HUBを、地域の挑戦を支えるコワーキングスペースにとどまらず、新しい技術と人が出会い、事業と地域の未来を育てる拠点として発展させていきます。

〈株式会社ドットファウンドについて〉

株式会社ドットファウンドは、「人と企業の可能性を、テクノロジーで見つけ出す」を掲げ、AI・テクノロジーを活用したサービス開発、SaaSアプリケーションの提供、企業や地域のDX・業務効率化支援などに取り組む静岡県富士宮市発のテックカンパニーです。Connected Studio i/HUBの受託運営を通じて、地域で挑戦する人や企業が出会い、学び、新しいビジネスを生み出すための環境づくりを進めています。

〈Connected Studio i/HUBについて〉

Connected Studio i/HUBは、静岡県富士宮市にある地域イノベーション拠点です。

コワーキングスペース、会議室、イベントスペース等の機能を備え、地域企業、起業家、フリーランス、学生、行政、支援機関など、多様な人がつながる場として運営しています。

詳細を見る :https://connectedstudioihub.com/

〈本件に関するお問い合わせ〉

株式会社ドットファウンド 代表取締役 田中 心也

Connected Studio i/HUB

静岡県富士宮市大宮町31 澤田ビル2F

Mail：support@dotfound.co.jp