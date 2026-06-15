【共立女子大学】2026年度「児童学部開設 ＆ 児童学科創設20周年記念」児童学部特別プログラム　客員教授・長谷川義史氏による『絵本ライブ＆トークイベント』を開催！

共立女子大学・短期大学

共立女子大学（東京都千代田区）は、2026年度の「児童学部」開設、および家政学部児童学科誕生20周年という大きな節目を迎えるにあたり、本学が大切にしてきた児童教育の姿を広く知っていただくための特別プログラムを開催いたします。

本イベントでは、昨年度に引き続き、絶大な人気を誇る絵本作家であり本学客員教授の長谷川義史先生をお招きし、「子どもと絵本の未来 Part 2」をテーマとした子どもから大人まで楽しめる「絵本ライブ＆トーク」を実施いたします。

本学の児童学科は、2026年度より「児童学部」として新たな一歩を踏み出しました。新学部の開設と学科開設20周年を記念する年に行うこの特別プログラムは、長谷川義史先生の世界観を通して、子どもから大人まで楽しめるひとときをお届けするとともに、本学が地域や卒業生と共に培ってきた児童学の伝統と未来を発信することを目的としています。

■プログラム

【第1部】絵本ライブ（13:00～14:15） 対象：親子・高校生・一般（一部お子様参加型）

ユーモアあふれる絵と温かい物語で知られる長谷川義史先生によるライブステージ。読み聞かせと

ライブペインティングを融合した迫力のパフォーマンスをお届けします。会場全体がわくわくとド

キドキに包まれるひとときをお楽しみください。



【第2部】トークイベント（15:00～16:30） 対象：高校生・一般

長谷川義史客員教授と、本学児童学部教員によるトークセッション。人気作『だじゃれ日本一周』

にまつわる製作秘話をお伺いするほか、学生が造形の授業で製作した「だじゃれ作品」へのコメン

トをいただきながら、子どもと絵本の未来について深く語り合います。皆様とご一緒にだじゃれ日

本一周の旅を楽しみましょう。



【特別企画】ブックハウスカフェによる出張絵本販売会（12:30～）

神保町の有名絵本専門店「ブックハウスカフェ」の協力のもと、長谷川義史先生の作品を中心とし

た出張販売会を共立講堂ロビーにて同時開催いたします。

※なお、プログラム終了後には、学園関係者、地域の幼稚園・保育園関係者、歴代教員らを対象とした「児童学部開設・児童学科開設20周年 記念セレモニー・祝賀会」を学内にて執り行います。

■お申込み方法

本イベントへのご参加には、事前のオンライン申し込みが必要です。 以下のURLより、 必要事項

をご入力のうえお申し込みください。

お申し込みURL：https://forms.gle/nRsxDouLmmHyXKmR6

※定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

■開催概要

日時： 2026年9月26日（土）13:00～16:30（開場12:30）

会場： 共立講堂（東京都千代田区一ツ橋2-2-1）

アクセス： 東京メトロ半蔵門線・都営三田線・新宿線「神保町」駅 A3・A8・A9出口ほか

参加費： 無料（要事前申し込み）

主催・運営： 共立女子大学 児童学部 児童学科

協力： ブックハウスカフェ

■講師プロフィール

長谷川 義史（ハセガワ ヨシフミ）氏 ／ 共立女子大学客員教授

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』で絵本デビュー 。『おたまさんの

おかいさん』で第34回講談社出版文化賞絵本賞 、『ぼくがラーメンたべてるとき』で第57回小学

館児童出版文化賞など受賞多数 。絵本の創作にとどまらず、絵本を通した親子活動や社会貢献にも

精力的に取り組んでいる 。

■本件に関するお問い合わせ先

共立女子大学・短期大学 児童学部児童学科

E-Mail: idou.gr@kyoritsu-wu.ac.jp

共立女子大学・短期大学 入試・広報課 広報グループ

E-Mail: koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp



