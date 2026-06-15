SNSバズ連発のヒット漫画家・蔵人幸明×大ヒットMVを多く手掛けたイラストレータ・WOOMAが初のタッグ！『キミの顔で僕にキスして』、新連載開始！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、6/15（月）発売の『別冊少年チャンピオン』（編集長：小口太郎）にて、新連載『キミの顔で僕にキスして』の連載を開始したことをお知らせいたします。

■ 作品概要

生徒がランク付けされる学園で、Aランクの色摩と最下位Eランクの阿月。交わらないはずの二人は、ある出来事を境に関係を持つことになり…。

■ 試し読み

■ 編集者コメント

『まりも兄弟の茶飯事』『じゃあ、君の代わりに殺そうか？』など電子にてヒット作を出し続けている蔵人幸明先生と大人気MVやキャラクターデザインなど多く手掛ける人気イラストレーターWOOMA先生が初タッグを組んだ注目作です。

学園内のランク制度によって隔てられた二人がある出来事をきっかけに運命を共にすることに。序列が支配する学園を舞台に描かれる緊張感あふれる人間ドラマにご注目ください。

【商品概要】

● 掲載誌：『別冊少年チャンピオン』

● 連載開始号：2026年7月号（発売日：6月15日〈月〉）

● 定価：780円（税込）

別冊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/b-champion株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/