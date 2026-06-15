経営・人事・現場のズレを解消。WeaveX、AIとプロが伴走する次世代型人事BPOを提供開始

WeaveX株式会社

WeaveX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：戸矢崎 凌、以下「WeaveX」）は、自社開発のキャリアデザインAI「LAife（ライフ）」と、経験豊富な人事プロフェッショナルチームを掛け合わせた、中小・ベンチャー企業向けの人事BPOサービス「LAife Align（ライフ・アライン）：仮称」の提供を、2026年6月16日より開始します。

本サービスは、専任の人事戦略パートナー（HRBP）を雇用するリソースのない中小・成長企業を対象に、採用（要件定義・書類選考・面接支援）から配置・育成までをワンストップで支援するモデルです。

HRBPは大企業だけに必要な機能ではなく、むしろ限られた人員で採用・育成・組織づくりを進める中小・ベンチャー企業にこそ、事業成長を支える重要な役割を担います。

AIによる超高速なデータ構造化と、プロの知見（現場の暗黙知）を融合させることで、従来は大企業の特権だった高度な人事戦略を、中小・成長企業にも実装可能にします。

■ 背景：激化する採用市場と、中小ベンチャーにおける「ひとり人事」の限界

現在、国内の労働力不足やリスキリング政策の加速に伴い、企業における「人への投資（人的資本経営）」の重要性は過去最高に高まっています。大企業ではAIを前提とした組織再設計が急速に進む一方、その恩恵を最も必要とする中小・ベンチャー企業では、以下のような深刻な課題に直面しています。

- 「ひとり人事」の限界： 1人の担当者が採用から労務、総務までを兼任しており、経営直結の人事戦略（HRBP機能）まで手が回らない- 深刻なミスマッチ： 焦りやリソース不足から発生する「採用ミスマッチ」により早期離職が多発し、特に営業職をはじめとする主要職種において、企業・組織の多大な機会損失となっている

こうした「リソースはないが、妥協できない」という中小ベンチャーのジレンマを解消するため、私たちは「AIの生産性」と「プロの現場感覚」を掛け合わせた新しい伴走型人事BPOサービス「LAife Align（ライフ・アライン）：仮称」を立ち上げました。

■ サービス概要：人（暗黙知）× AI（LAife）が実現する「次世代の人事伴走」

LAife Align（ライフ・アライン）：仮称」は、SaaSを販売するサービスでも、従来型の作業代行BPOでもありません。

採用・配置・育成に関するコンサルティング／BPO支援の中にAI「LAife」を組み込み、当社の支援品質を高めるとともに、企業と候補者の双方にも一部プロセスで活用いただくサービスです。

AIを別プロダクトとして提供するのではなく、支援プロセスに組み込むことで、企業の人事判断をより深く、再現性のあるものに変えていく点が、従来サービスとの決定的な違いです。

企業の経営層や現場が持つ「言語化されていない求める要件（暗黙知）」を弊社コンサルタント×AIで形式知化し、同時に候補者の本音や思考プロセスを「線」のデータとして構造化します。

互いの暗黙知をデータとして可視化し、弊社のコンサルタントが「自社専用の人事資産」として整理することで、経営層・人事・現場の認識ズレをなくし、ミスマッチのない組織づくりを最速で実現します。

【具体的なご支援例】

- 暗黙知の抽出： 企業の理想とする人物像や課題を、当社の人事プロとAIがヒアリングし、言語化- AIによる構造化： 候補者がAI「LAife」を利用し、対話データから価値観や思考プロセスを自動プロファイリング- 人事資産データの整理： 抽出データを弊社コンサルタントが分析し、「明日から現場で使える選考基準や育成プラン」として納品

【提供するアウトプット例】

■ 競合優位性：汎用AIツールには真似できない「現場への落とし込み力」

- 採用領域：フェーズ別の採用要件定義、データに基づく書類選考基準、面接支援、90日オンボーディングプラン- 配置・育成領域：個人の価値観データと事業ニーズを照合した配属提案、個別の成長テーマ・メンターマッチング設計※こちらのアウトプット例はサンプルとなります

私たちは、ツールを提供するだけのSaaSモデルでは、中小企業の「現場の意思決定」までは救えないと考えています。だからこそ、WeaveXは、AI単体では解けない「現場の意思決定と実務ワークフローへの落とし込み」に徹底的にこだわっていきます。

機能の差別化ではなく、人とAIが共創することで生み出す価値こそが、当社の最大の強みです。

■ 今後の展望

WeaveXは、本サービスで創り上げる「経営・人事・現場が連動する成功の型」を、将来的には独自のAIプロダクトとしてパッケージ化し、BPaaSなど横展開を狙います。単なる機能提供ではなく、企業の成長を自走させる新たな組織開発インフラとしての普及を目指します。ミッションである「自ら物語を紡ぐ」、ビジョン「挑戦が当たり前の世界」の実現に向け、すべての企業に高度な人事戦略（HRBP）を民主化してまいります。

■ 代表取締役・戸矢崎 凌からのコメント

「経営層と現場の意見が食い違って、板挟みになる人事。履歴書だけで判断されて、本当の良さを見てもらえない候補者。私はそんな『誰も幸せにならないズレ』を、前職の現場で嫌というほど見てきました。

だからこそ私たちは、AIという最先端の技術を、そんな『人と組織のすれ違い』を無くすために使いたいと考えています。

AIが対話から紡ぎ出す『線』のデータは、経営・人事・現場、そして候補者のみんなを繋ぐ共通の言葉になります。中小ベンチャーが、大企業に負けない強い組織を、どこよりも人間らしく作っていける──そんな世界を、僕たちのチームが全力で伴走しながら、一緒に実現していきます」

■ WeaveX株式会社について

Mission：「自ら物語を紡ぐ」を恒久の概念とする。

Vision：「挑戦が当たり前の世界」のプラットフォーマーになる。

代表取締役：戸矢崎 凌

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号

事業内容：AIを活用したキャリア支援事業

コーポレートサイト：https://weavex.jp/

本件に関するお問い合わせ先

WeaveX株式会社 広報担当 Email：support@weavex.co.jp

▼イベント情報：【20代・30代限定】コミュニティイベント「LAife Base」7月2日開催

キャリアの選択肢や自分の価値観について、本音で語り合える若手社会人のためのコミュニティイベント「LAife Base（ライフ・ベース）」。大好評につき、次回の開催が7月2日（木）に決定いたしました！

現職での悩みやこれからの挑戦について、フラットに共有し合える仲間を見つけませんか？

日時：2026年7月2日（木）19:30～21:00

対象：20代～30代の社会人

詳細・お申し込み：https://laifebase2.peatix.com/