ライトアップ、見積・受発注処理の自動化に特化したAIコンサルティングプランを提供開始

株式会社ライトアップ

株式会社ライトアップ（証券コード 6580）は、業務棚卸・AI化領域選定・AI化企画・実装・定着支援をワンストップでご支援する「AIインパクト」の新たな特化パッケージとして、見積作成・受発注処理の自動化に特化したAIコンサルティングプラン「AIインパクト オペレーションパック」を提供開始します。

金属加工や設備工事、印刷・サイン製作、中古品買取など、都度見積もりや受発注処理が必要な業種では、作成がベテランに属人化し、対応スピードの遅れが失注や工数の逼迫に直結しています。本パッケージは、その「見積・受発注まわりの負荷」をAIに任せ、属人化の解消と対応スピードの向上を実現します。

■ 対象業種：案件ごとに都度見積や受発注処理が発生する企業

無料相談依頼はこちら :https://writeup.jp/contact/貴社の業務も自動化可能か、30分のオンラインMTGですぐに回答いたします。お気軽に問い合わせ下さい。

製造・加工系：

金属加工・板金・切削・プレス・溶接、産業機械・装置メーカー、樹脂成形・金型・電子部品、食品製造（OEM・受託製造）など

建設・工事系：

建設・土木・リフォーム・リノベーション、設備工事（電気・空調・給排水・消防）、外構・エクステリア（現調＋積算）など

制作・受注系：

印刷、看板・サイン製作、ノベルティ・販促物、Web制作・システム開発・SIer、イベント・展示会ブース設営など

卸売・買取・物流・商社系：

卸売（多品種・在庫連動の都度見積もり）、中古品買取・リユース、運送・物流、引越し、警備、多品種少量の専門商社など

■ 背景：業種は違っても「痛み」は同じ

無料相談依頼はこちら :https://writeup.jp/contact/先行的に自動化に成功している同業企業の例もお伝えいたします。今後のAI戦略にお役立て頂けますと幸いです。

これらの受注型企業に共通する課題は、４つに集約されます。

属人化：見積も受発注処理も、こなせるのは経験豊富な一部のベテランだけ。事務員不足や高齢化が重なり、「あの人が辞めたら回らない」というリスクを抱えている



スピードによる失注・遅延：ほぼ全案件が相見積もり。見積もりが一日遅れれば失注し、受発注処理が滞れば納期や請求にも遅れが波及する



ミス・手戻り：手作業の積算や、発注書・請求書の転記・突合で入力ミスや金額相違が発生。確認の往復や手戻りが、さらに時間を奪う

問い合わせによる中断：「あの見積どうなった?」「あの発注は処理済み?」という問い合わせのたびに、本来の積算・現場業務が中断される

引合いが増えるほど見積や受発注処理作業が積み上がり、従業員の稼働を圧迫しています。

■ 導入イメージ（想定ユースケース）

１. 空調設備の買取・設置代行会社（従業員90名）｜見積もり

月300件もの見積依頼が寄せられる一方、見積作成に最大1週間を要し、これが大きな失注要因になっていた。→ 買取・在庫データをもとにAIが見積を自動作成し、回答までのリードタイムを大幅に短縮。スピードで取りこぼしていた案件を拾えるようになる。

２. 金属加工・板金メーカー（従業員120名）｜見積もり

図面ベースの都度積算が、積算歴20年のベテラン数人に依存。引合いが増えるほど見積が滞留し、催促が続く。→ 過去の図面と見積実績をAIが学習し、図面到着と同時に見積ドラフトを自動生成。若手でも一次見積を回せるようになる。

３. 設備工事・リフォーム会社（従業員80名）｜受発注

受注後、多数の資材発注と協力会社への手配が集中。発注書・納品書・請求書の突合や原価チェックが手作業で、金額相違や手戻りが頻発していた。→ AIが発注書・請求書を読み取って転記・突合を自動化。二重入力や原価のズレを防ぎ、事務の手戻りを大幅に削減する。

４. 印刷・サイン製作会社（従業員60名）｜受発注

小ロット多品種で受注後の事務処理が膨大。発注・伝票・請求の入力に追われ、繁忙期はミスや遅延が起きやすい。→ 受注データから発注・伝票をAIが自動起票し、請求金額まで突合。少人数でも受発注をさばける体制になる。

■ パッケージ概要

無料相談依頼はこちらです。 :https://writeup.jp/contact/最後までお読み頂きありがとうございます。

「AIインパクト オペレーションパック」は、業務棚卸・AI化領域選定・AI化企画・実装・定着支援をワンストップでご支援する「AIインパクト」を、受注型企業の見積～受発注フローに合わせて設計した、見積作成・受発注処理の自動化に特化したパッケージです。ツール導入で終わらせず、AIによる業務代行＋運用設計・伴走支援をセットで提供します。

■ 担当役員コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42366/table/386_1_9c60cc3d77334438a9fb2acd03a9ae27.jpg?v=202606150651 ]

先日、名古屋の金融機関が主催するAI勉強会に登壇したのですが、参加された多くの製造業の経営者が、まったく同じ悩みを抱えていました。事務員の不足、現場の高齢化、そして見積や受発注処理の属人化です。実は私自身、自宅の外構工事を依頼しようとしたところ、いつまでも見積もりが届かず、結局ほかの会社に連絡してしまった経験があります。見積が遅いというだけで、仕事は他社に流れてしまう。本パッケージは、その“見積や受発注処理の負荷”をAIに任せ、属人化を解消し、対応スピードで勝てる体制をつくるためのものです。『全国、全ての中小企業を黒字にする』という理念を、受注型企業の生産性向上という形で実現してまいります。（株式会社ライトアップ 執行役員 杉山 宏樹）

■ 会社概要

会社名：株式会社ライトアップ（Writeup Co., Ltd.）

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F

代表者：代表取締役社長 白石 崇

設立日：2002年4月5日

資本金：3億8,638万円

市 場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：6580、2018年6月22日上場）

サイト：https://www.writeup.jp/