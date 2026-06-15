楽天銀行、開業25周年記念キャンペーン第2弾

楽天銀行株式会社

楽天銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東林 知隆、以下「楽天銀行」）は、本年7月23日に開業25周年を迎えるにあたり、本日6月15日（月）より開業25周年記念キャンペーンの第2弾として、特別企画「楽天銀行を便利に使おうキャンペーン」を実施します。

楽天銀行は、2001年7月に開業して以来、常にお客さまの利便性向上と金融サービスの進化を追求してまいりました。その結果、本年3月12日には、預金口座数が1,800万口座を突破しました。これもひとえに、長きにわたりご支援いただきましたお客さま、支えてくださった関係各位の皆さまのおかげであり、心より感謝申し上げます。

本日から実施する開業25周年記念キャンペーンの第2弾では、本キャンペーンにエントリーのうえ、楽天銀行のサービス（スマホATMや楽天銀行コンビニ支払サービスのご利用、毎月おまかせ振込予約による他行へのお振込）のいずれか1つ以上達成いただいたかたで、現金100万円を山分けする（1人あたり最大50円）特別企画を実施します。

★開業25周年記念キャンペーン第2弾★

「楽天銀行を便利に使おうキャンペーン」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10804/table/54_1_f881f9ba4801d8be3e3b5549866a04b8.jpg?v=202606150651 ]

詳細については、以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/campaign/2606-C04/

楽天銀行は、開業25周年を機に、さらなるお客さま満足度向上を目指し、より一層のサービス拡充に努めてまいります。