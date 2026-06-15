製造業向け業務特化AI 3講座をリリース

株式会社Elith

株式会社Elithは、製造業の具体業務に特化したAI実務講座群として、2026年6月に「生産管理のための生成AI活用講座」「製造現場AI活用最新動向アップデート講座」「品質管理・設備保全のための生成AI活用講座」の3講座をリリースしました。

本講座群は、生成AIを単なる文書作成ツールとして扱うのではなく、生産管理、製造現場のAI動向把握、品質管理・設備保全といった実務領域に落とし込み、業務成果につなげるための法人向け講座です。

製造業では、需要変動、在庫、納期、品質、安全、設備保全、技能継承など、複数の課題が同時に発生します。AI活用を進めるには、ツールの使い方だけでなく、対象業務、必要データ、人の確認責任、運用ルール、効果測定をあわせて設計する必要があります。

本講座群では、AIに判断を丸投げせず、人が確認しながら業務に組み込むための考え方と実践手順を学びます。

講座ラインナップ

各講座の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121022/table/161_1_74d3207a5e2527cdebb3b787aa4c3600.jpg?v=202606150751 ]生産管理のための生成AI活用講座

生産計画、在庫、納期、負荷、品質影響をまたぐ生産管理業務に、生成AIを判断支援・説明支援・調整支援として組み込む講座です。計画変更の差分整理、影響範囲の洗い出し、生産会議の準備、顧客回答前のリスク整理などを扱います。

受講後に作成できる成果物：

- 生産管理業務の接続マップ- 計画変更時の確認項目リスト- AIに整理させること / 人が決めること整理表- 生産管理AI活用ユースケース案- PoC計画と効果測定指標

製造現場AI活用最新動向アップデート講座

製造現場に関わる生成AI、AIエージェント、画像検査、予知保全、デジタルツイン、エッジAI、AIガバナンスの最新動向を、現場導入判断に使える形で読み解く講座です。単なるツール紹介ではなく、業務適合性、データ要件、再現性、確認責任、リスク、費用対効果の観点でAI事例を評価します。

受講後に作成できる成果物：

- 製造現場AI活用領域マップ- AI事例評価シート- 自社で追跡すべきAI動向リスト- ツール比較メモ- 経営・現場向けAI動向アップデート報告書品質管理・設備保全のための生成AI活用講座

検査記録、不具合報告、異常兆候、保全履歴、作業標準を活用し、生成AIを品質管理・設備保全の判断支援とナレッジ化に組み込む講座です。品質判定や設備再稼働判断をAIに任せるのではなく、不具合報告の構造化、原因仮説の洗い出し、確認項目作成、保全履歴の要約、教育資料化などを扱います。

講後に作成できる成果物：

- 品質・保全業務の情報マップ- 繰り返し不具合・設備トラブルの整理シート- AIに支援させること / 人が判断すること整理表- 品質・保全AI活用テーマ案- PoC計画と確認ルール

講座群の特徴

- 製造業の具体業務に特化し、生産管理、現場AI動向、品質・保全を分けて学習- 生成AI、AIエージェント、画像AI、予知保全、デジタルツインなどの技術を業務視点で整理- AIに任せることと、人が確認・判断することを明確化- 機密情報、品質、安全、納期、顧客情報に関わるリスクを扱う- 受講後に、チェックリスト、評価シート、PoC計画などの実務成果物を作成

講座概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121022/table/161_2_5b8a1e36947a3dc89f9d76ae4312b8cb.jpg?v=202606150751 ]

本件に関するお問い合わせ

株式会社Elith AI教育事業部- Email：edu-sales@elith.ai- Web：https://www.elith.ai/contact

▼事業紹介ページはこちら

https://www.elith.ai/ai-education

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIセーフティプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。