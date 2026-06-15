GIGABYTEより、AMD B850 チップセット搭載背面配線特化 Micro-ATX マザーボード「B850M AORUS STEALTH」シリーズ２製品発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーであるGIGABYTE社より、AMD B850 チップセットを搭載したMicro-ATX マザーボード、背面配線を特化 B850M AORUS STEALTHシリーズの「GIGABYTE B850M AORUS STEALTH ICE」および「GIGABYTE B850M AORUS STEALTH」の２製品を2026年6月19日（金）に発売いたします。

製品の詳細に関しては、下記をご参照ください。

■製品名：GIGABYTE B850M AORUS STEALTH ICE (型番: B850M AORUS STEALTH ICE)

■製品ページ： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-mb-amd-b850-aorus-stealth-ice/

8+2+2 フェーズ・デジタル電源設計、VRM 用大型ヒートシンク & M.2 Thermal Guard Ext.、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのボタン式クリックリリース & M.2 コネクタのネジ無し設計、DDR5 XMP & EXPO 対応、フロント & リア USB Gen2 Type-C (10Gb/s)、Realtek 高音質オーディオ、PCIe 5.0 (M.2 EZ-Flex 機能付) + 2連 PCIe 4.0 M.2 スロット (全ヒートシンク付)、PCIe 5.0 x16 UD スロット・アーマー、5 GbE 有線 LAN、WIFI 7 802.11be 無線LAN + BT 5.4 (アンテナ線のワンタッチ着脱可能 EZ-Plug & DriverBIOS 機能対応)、Q-Flash Plus、Smart Fan 6、オールホワイト外観などを備えた、背面配線特化 AORUS STEALTH MicroATX ICE 白色マザーボードです。

■製品名：GIGABYTE B850M AORUS STEALTH (型番: B850M AORUS STEALTH)

■製品ページ： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-mb-amd-b850-aorus-stealth/

8+2+2 フェーズ・デジタル電源設計、VRM 用大型ヒートシンク & M.2 Thermal Guard Ext.、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのボタン式クリックリリース & M.2 コネクタのネジ無し設計、DDR5 XMP & EXPO 対応、フロント & リア USB Gen2 Type-C (10Gb/s)、Realtek 高音質オーディオ、PCIe 5.0 (M.2 EZ-Flex 機能付) + 2連 PCIe 4.0 M.2 スロット (全ヒートシンク付)、PCIe 5.0 x16 UD スロット・アーマー、5 GbE 有線 LAN、WIFI 7 802.11be 無線LAN + BT 5.4 (アンテナ線のワンタッチ着脱可能 EZ-Plug & DriverBIOS 機能対応)、Q-Flash Plus、Smart Fan 6、オールブラック外観などを備えた、背面配線特化 AORUS STEALTH MicroATX 黒色マザーボードです。

いずれも、日本国内正規代理店3年保証 & ご購入後6ヶ月間 CPU ソケットピン折れ保証付です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85836/table/92_1_47974f13fc1f031d073a0ba6635d3185.jpg?v=202606150751 ]

■メーカーリリースページ

https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-503

■高解像度画像

B850M AORUS STEALTH ICE

https://drive.google.com/drive/folders/1Ca1aYE_7pvghTfb_dZiMnOseqaTpw8zz?usp=sharing

B850M AORUS STEALTH

https://drive.google.com/drive/folders/1eNtKgIcwMaIEEgzE48T0XzQWix9rOcbG?usp=sharing

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp