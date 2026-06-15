MOONDROP水月雨×S.M.S.Lコラボ、DAC/ヘッドホンアンプ「DHA15」は6月16日（火）より販売開始

MOONDROP株式会社

MOONDROP株式会社は、中国の優れた音響技術を誇るブランド「S.M.S.L」とのコラボレーションによる、高性能デスクトップDAC/ヘッドホンアンプ一体型モデル「DHA15」を6月16日（火）より販売開始いたします。

S.M.S.Lは卓越した音響技術による高出力設計で、様々な平面磁気ヘッドホンに対応する低歪かつ広ダイナミックレンジな高音質の土台を構築。そこにMOONDROP独自のデコード最適化と専用チューニングを施すことで、より表現力豊かで魅力的なサウンドを引き出します。

モダンミニマリズム思想に基づく外観は、航空機グレードのアルミ合金を高精度CNCで削り出した、ヘアライン仕上げの高級感ある筐体を採用。ディスプレイには「水月友希」のビジュアルをレーザー刻印し、MOONDROPらしいアイデンティティが息づく融合美を形成しています。

■ 主な特徴

※ 画像内のヘッドホンは本製品には含まれておりませんフルバランス・ディスクリート構成クラスAアンプによる「15W+15W」超高出力

フルバランスのディスクリート構成を採用した「DHA15」は、透明感と繊細さを重視した音づくりに加え、高感度イヤホン使用時にも安定した駆動を目指した設計です。

また、高出力設計により、16Ω負荷時には最大15W+15W、32Ω負荷時には最大7.5W+7.5Wの出力に対応。低インピーダンスかつ低感度の平面駆動型ヘッドホンにも対応し、大きなダイナミクス時の電力需要にも配慮しています。

デュアル「CS43198」＆専用プロセッサー「TYPE-UA01」を搭載

「DHA15」は、Cirrus Logic製フラッグシップDACチップ「CS43198」をデュアル構成で搭載し、さらに特別にカスタマイズされた高性能オーディオプロセッサー「MOONDROP TYPE-UA01」を採用。

PCM32 bit／384kHzおよび DSD256の再生に対応し、音源を高い精度で再現するとともに、より豊かなディテール表現を実現します。

第2世代ユーザー参加型DSP搭載

DHA15 は、第2世代のユーザー参加型 DSPを搭載し、新たに導入された専門的なWEB チューニングプラットフォームでより正確かつ簡単にカスタマイズできます。

フィルタータイプ、周波数ポイント、ゲイン、Q値などは自由に調整でき、さらに周波数特性データベースをチューニングの基準として利用できるため、使いやすさと精度がさらに向上します。

99段階ボリュームコントロール＋3段階ゲイン切替対応

DHA15 は、99段階のボリュームコントロールと3段階のゲイン調整に対応しています。

低ゲインはIEM 向けに最適化されており、イヤホンからポータブルヘッドホン、フルサイズの平面磁界型ヘッドホンまで、なめらかかつ高精度な音量コントロールを実現します。

デュアル3ピンXLR＋デュアル RCA 入出力、幅広いデスクトップ用途に対応

DHA15 は、USB-C 入力およびヘッドホン出力に加え、デュアル 3pinXLR とデュアル

RCAによる入出力に対応しています。

プリアンプ、ヘッドホンアンプ、DAC として柔軟に使用でき、IEMからヘッドホン、デスクトップスピーカーまで幅広い機器に対応します。

また、独立したグラウンド設計を採用しており、グラウンドアクセサリーと組み合わせることで、ノイズ伝減に配慮した設計となっています。

■ 製品スペック詳細

■ 価格と販売場所

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170901/table/23_1_29c31600398bc37a039e8965cfa61f4c.jpg?v=202606150751 ]

・販売開始日：2026年6月16日（火）

・販売価格：\89,100（税込）

・EC販売：

Amazonサイト：https://amzn.to/4uXDVnU

楽天市場サイト：https://item.rakuten.co.jp/moondrop/dha15/

・店頭販売：e☆イヤホン / ビックカメラ / フジヤエービック / ヨドバシカメラ

■ 開発ブランドについて

・S.M.S.L

2009年に中国・深圳で設立されたS.M.S.Lは、高性能なオーディオDACやアンプの開発を専門とし、自社で研究開発から製造まで一貫して手掛ける据え置きオーディオのグローバルメーカーです。同社は電子業界の厳格な行動規範（EICC）を順守し、Apple社の「MFi」をはじめ、CCC、CE、FCC、RoHSなど数多くの主要な国際認証をクリアする極めて高い信頼性を誇り、その圧倒的な回路・アンプ設計技術は日本を含む世界30カ国以上のオーディオ市場で非常に高く評価されています。

・水月雨 / MOONDROP

水月雨（MOONDROP）は、2015年に設立された中国のHiFiブランドです。設立当初より自社で設計と研究開発を行い、現在は体系的なフルチェーンの独立開発能力を有し、トップクラスのハードウェア設備、アイディアが豊富なソフトウェア とハードウェアの研究開発チーム、ユニークな音響研究開発チームで構成されています。独自のイヤホン・ヘッドホン製造工場といくつかの支社研究開発ラボを有し、ユーザーの声を取り入れながら、市場にないワクワクするような商品を製作できるよう取り組んでいます。

MOONDROP公式サイト：https://moondrop.co.jp/

メディアお問合せ窓口：marketing@moondroplab.com